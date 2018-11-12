 Если начну говорить, то прокурору уже бежать некуда будет. А знаю я много, - Крысин в суде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил сегодня в ходе судебного заседания в Дарницком суде.
"То, что я слышу по процессу, по одному, по второму – это уже переходит все границы. Понимаете? На том заседании мы с вами говорили, и вы сами видели, за сколько дней было сфабриковано дело и передано в суд. Как говорит мой адвокат, сделку должны были и мне предложить, но ее мне никто не предлагал, со мной об этом никто не разговаривал. А что сейчас об этом говорить? Есть КПК Украины. (…) Я устал от этого беспредела, верите? Я к этому делу вообще не имею никакого отношения. И на стадии этого судебного заседания я докажу, что я не давал команд бить майдановцев, я никого не вывозил, с "Оплотом" я вообще не знаком, как они пишут. Понимаете?
Если коснется, я начну говорить, только прокурору уже бежать некуда будет – ее посадят. А все хотят, чтобы я заговорил. Всем интересно, что я знаю. А знаю я много, очень много. И за пять лет уже просто устал слушать этот бред", - заявил Крысин.
Также он обратился к присутствующей в зале суда вдове погибшего журналиста Вячеслава Веремия Светлане.
"Света, что ты улыбаешься? Ты квартиру получила от нас. (…) пусть об этом журналисты поинтересуются. На Троещине дали квартиру человеку. Купили за 60 тысяч долларов и передали. Пусть не улыбается. Я начну говорить – мало места будет", - пригрозил Крысин.
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На прошлом заседании 6 ноября суд принял решение объявить перерыв до 12-го числа в связи с тем, что на заседании не присутствовал адвокат Евгений Солодко.
Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.
18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.
Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.
13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.
Вместе с тем, дело о похищениях и пытках во время Майдана и противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий райсуд. Потерпевшими по этому делу признаны три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать журналиста Вячеслава Веремия, Екатерина Веремий, и его жена Светлана Кирилаш. Дело включает в себя три эпизода. Первый эпизод касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили. Крысину в данном эпизоде инкриминируют пособничество в похищении и пытках Иваненко, так как он, по версии следствия, предоставил группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10 по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах. Второй эпизод касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга. Третий эпизод касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.
3 сентября Чемес заключил сделку со следствием по делу о похищении активистов Евромайдана. В результате, дело по Чемесу было выделено в отдельное производство. Он получил после соглашения со следствием 3 года и три месяца тюрьмы.
8 октября Крысина этапировали в СИЗО.
Пока в Украине лохи
Ничего ему не будет
А в Украине ЛОХИ.
"лохи" только на россии.
в Украине ЛОХИ и олигофренные дэбилы
дебилизм и олигофрения... ну, что ж поделаешь, да, весь Мир не застрахован от этих заболеваний.
запомни, "ЛОХИ" только на россии.
Хотя одно другое не исключает...
Видите как оно мается...
тупость - прерогатива тупоголовых фесебешников.
Видать знает ЧТО-ТО , чем мог бы алконавта держать за фаберже и выменивать этим к себе "снисхождение" .
А у пЛокуЛоЛа , рыло не только в пуху, но и в перьях , как и у всех пришедших к власти на крови Майдана...
Пой, не умолкай.
спамить не буду.
пусть ВСЕ видять твою хворь на головушку.
уже бы давно сгинул в омуте бездоннАм.
кстати, где сейчас ошивается Игорек Луценко?.. правильно, Игорек сидит во фракции "Матькивщина", и участвовал во всех пятистах попытках организовать очередной Мандан и уничтожить Украину..
Невже !
я с самого этим вопросом задавался с Юрием Вербицким.
а лизонька богуцкая…. это классика тупоголового фесебешного жанра.
напрасно!
https://youtu.be/rOiXCD7rAcM
Или не понимаешь о чём речь и что из этого следует.
нет у вас них#я
и наливайченко вещал что знает, и все остальные
и где???
или вы сците рассказать??? сцикуны
Воооот!!! Вот с этого места и поподробнее надо бы.
Бо тут конкурсы, комиссии, реформы, а на деле в борделе не блядей меняют, а стулья переставляют.
Мы уже стоко разной ебуты знаем про жизнь и "бизнес" соевых ублюдков, шо твои слова нас сильно не напугают и ничего нового не привнесут.
Один хрен - все эти "говорильни" заканчиваются одними разговорами...
Думаю, были четкие договорняки. Чуваку обещали , что отделается максимум условным. И так оно и шло к тому. Но шо-то ж пошло не так! И чувак допер,что те условия на которые он подписывался покровителями не соблюдаются. И Крысеныш, действительно в отчаянии, если решил не через адвокатов озвучивать угрозы хозяевам, а прямо через прессу.Думает это ему даст хоть какие-то гарантии. Отакое от.
Правда, еще возможен вариант предвыборных терок. Рыги ему пообещали решить проблему,если он начнет озвучивать то. что они потом используют в предвыборной борьбе.
типа я их припугну, и они испугаются
дурачок, тебе ещё должны поверить - а это самое сложное
В дійсності ці бригади-бандюків за грошове винагородження здійснювали рейдерські захоплення, різні хуліганські заходи... тобто влада на місцях готувала і підготовила організовані бригади-бандформування для розгону населення, яке буде виступати з протестами проти діючої влади... Даний сценарій був випробуваний "донецькими" ще в буремні 90-ті роки в Донецькій області, а після приходу їми до влади в Києві методика створення місцевих організованих бандформувань із спортсменів та правопорушників законів, що не були показані, була вже розповсюджена на всій території України...
Юрко Крисін є одним із представників створеної у 2012...2013 роках на рівні МВС країни організованої системи бригад-бандформувань, яка керувалася центрально із Києва та зараз також керується вже підпільно, в більшості на страсі викриття колишніх протиправних діянь, якими пов'язувалися між собою усі члени угрупувань...
Тепер окремі колишні керівники райвідділів МВС та обласних управлінь з організованою злочинністю, що були раніше кураторами місцевих організованих банформувань, які самі ж створювали та організовували, займають тепер в поліції більш вагомі пости, тобто вже керують управліннями поліції в областях чи департаментами в міністерстві МВС України... тому Юрко Крисін і мовчить та не розкриває основних подробиць в організації і управлінні бандформувань, які в народі прозвали "тітушками"...
А щоб не буди голословним, наприклад, прослідкуємо кар'єрний рост тепер вже генерала поліції ІІІ рангу і начальника управління МВС в Харківській області:
-- з 2012 по 2014 рік -- керівник УБОЗ УМВС в Миколаївській області (якраз. коли відбуваються події у Врадіївці);
-- з травня 2014 по лютий 2015 року -- керівник УБОЗ УМВС в Одеській області (якраз. після буремних сепаратизських подій в Одесі);
-- з лютого 2015 -- керівник УМВС в Полтавський області (за два роки керування збільшився рівень злочинності та зменшився рівень розкриття правопорушень);
-- з вересня 2017 року - керівник ГУНП в Харківській області...
Таких керівників поліцаїв в теперішній поліції предостатньо, які безпосередньо чи косвенно приймали активну чи пасивну участь у створенні в 2013...2014 роках організованих бригад-"тітушок", тому більшість із них мовчать про розпорядження із центрального апарату МВС про створення керованих бандформувань, та про свої дії щодо виконання цього розпорядження... а тут Юрко Крисін щось хоче розповісти... та ще про когось... що зараз може займати керівні посади в теперішній поліції... тому йдуть якісь кулуарні домовленості...