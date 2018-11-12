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 Если начну говорить, то прокурору уже бежать некуда будет. А знаю я много, - Крысин в суде

Организатор "титушек" Юрий Крысин, подозреваемый в причастности к пыткам участников Майдана, угрожает "начать говорить", ведь знает он "очень много".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил сегодня в ходе судебного заседания в Дарницком суде.

"То, что я слышу по процессу, по одному, по второму – это уже переходит все границы. Понимаете? На том заседании мы с вами говорили, и вы сами видели, за сколько дней было сфабриковано дело и передано в суд. Как говорит мой адвокат, сделку должны были и мне предложить, но ее мне никто не предлагал, со мной об этом никто не разговаривал. А что сейчас об этом говорить? Есть КПК Украины. (…) Я устал от этого беспредела, верите? Я к этому делу вообще не имею никакого отношения. И на стадии этого судебного заседания я докажу, что я не давал команд бить майдановцев, я никого не вывозил, с "Оплотом" я вообще не знаком, как они пишут. Понимаете?

Если коснется, я начну говорить, только прокурору уже бежать некуда будет – ее посадят. А все хотят, чтобы я заговорил. Всем интересно, что я знаю. А знаю я много, очень много. И за пять лет уже просто устал слушать этот бред", - заявил Крысин.

Также он обратился к присутствующей в зале суда вдове погибшего журналиста Вячеслава Веремия Светлане.

"Света, что ты улыбаешься? Ты квартиру получила от нас. (…) пусть об этом журналисты поинтересуются. На Троещине дали квартиру человеку. Купили за 60 тысяч долларов и передали. Пусть не улыбается. Я начну говорить – мало места будет", - пригрозил Крысин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соломенский суд Киева на закрытом заседании постановил вернуть Крысина из исправительной колонии в СИЗО, - журналистка Двали

На прошлом заседании 6 ноября суд принял решение объявить перерыв до 12-го числа в связи с тем, что на заседании не присутствовал адвокат Евгений Солодко.

Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.

Вместе с тем, дело о похищениях и пытках во время Майдана и противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий райсуд. Потерпевшими по этому делу признаны три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать журналиста Вячеслава Веремия, Екатерина Веремий, и его жена Светлана Кирилаш. Дело включает в себя три эпизода. Первый эпизод касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили. Крысину в данном эпизоде инкриминируют пособничество в похищении и пытках Иваненко, так как он, по версии следствия, предоставил группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10 по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах. Второй эпизод касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга. Третий эпизод касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.

3 сентября Чемес заключил сделку со следствием по делу о похищении активистов Евромайдана. В результате, дело по Чемесу было выделено в отдельное производство. Он получил после соглашения со следствием 3 года и три месяца тюрьмы.

8 октября Крысина этапировали в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3096407
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть крыса говорит. Похер,прокурор.
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А кто Крысину говорить мешал раньше и сейчас говорить мешает? Хочешь говорить? Говори... А то "Как выскочу, как выпрыгну! Пойдут клочки по закоулочкам...".
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Він не баче протиріччя? Якщо він не при справах, чого купляв квартиру дружині Веремія?
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Если коснется, я начну говорить, только прокурору уже бежать некуда будет - ее посадят.

Пока в Украине лохи
Ничего ему не будет
А в Украине ЛОХИ.
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ты ошибся, любезнейший.
"лохи" только на россии.
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извини
в Украине ЛОХИ и олигофренные дэбилы
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"лохи" только на россии.

дебилизм и олигофрения... ну, что ж поделаешь, да, весь Мир не застрахован от этих заболеваний.

запомни, "ЛОХИ" только на россии.
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не лохи а любители шыкаладного цеха.
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Та не скаже він нічого.З одного боку ціну набиває собі а з іншого він же не самогубець,щоб зайве патякати
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Він не баче протиріччя? Якщо він не при справах, чого купляв квартиру дружині Веремія?
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А кто Крысину говорить мешал раньше и сейчас говорить мешает? Хочешь говорить? Говори... А то "Как выскочу, как выпрыгну! Пойдут клочки по закоулочкам...".
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так не тяни кота за яйца, если что-то знаешь то сразу говори, а это больше похоже на шантаж, но он не понимает что из СИЗО лучше никому не угрожать, а то мало ли.....
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эта гнида ещё ультиматумом грозит ? он заговорит … дадут тебе слово не только заговоришь а и запоёшь …
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невже? А чого б це крисіну замість того, щоб сидіти в буцигарні більше року, не розказати з самого початку про все,, що він "знає", залучити до своїх публічних зізнань пресу, і не тільки українську, а ще й міжнародну? Ото був би влучний постріл, і навіть сенсація. А так - маячня пустопорожня. Не більше, не менше.
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Протокольная скорее.
Хотя одно другое не исключает...
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Так даёте крысе сказать-то!
Видите как оно мается...
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А что там говорить ,если и так все видят-никого не посадили за убийства людей,потому что они сейчас у власти.
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я бы добавил: "оскомину уже набило".
тупость - прерогатива тупоголовых фесебешников.
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"Отдыхал на Мальдивах".... Мальдивы очень популярны в определенных кругах...
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якби щось воно знало про прокурора, чи ще про когось, то вже б давно висіло на власних трусах у камері. Щури вже не знають з якого боку кукурікнути, щоб вилізти з тієї камери.
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або розповіло ще коли не в камері було. Цього щура ж не з першого дня після росстрілу посадили. Якщо б воно виконувало чиїсь накази з тих, хто зараз при владі, то варіанти лише два: перший - його бгрохнули (бо так дешевше), другий - воно б з території зарахи вже б співало на всі лади про "хунту". Ні першого, ні двугого варіанту не відбулось, тому висновок - блеф. Недолугий, у дусі ригівських байок, але, скоріш за все - блеф.
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Давай уже, жги по полной. Ждём интересных историй.
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Если он "правильный пацан и в авторитете", то почему жалеет прокурора? Странная позиция. А насчет слов в адрес вдовы... Лучше бы молчал , чем говорил. Умственное и душевное нищебродство напоказ негоже выставлять.
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А он луЦика и не жалеет , он ему тонко намекает на ШАНТАЖ !
Видать знает ЧТО-ТО , чем мог бы алконавта держать за фаберже и выменивать этим к себе "снисхождение" .
А у пЛокуЛоЛа , рыло не только в пуху, но и в перьях , как и у всех пришедших к власти на крови Майдана...
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А почему вы думаете, что разговор идет о Луценко? По- моему он говорит о женщине- прокуроре
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Значит "упадет с высоты собственного роста" в камере. Выпускать-себе дороже. Хотя соевых это никогда не смущало.
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Ты откуда знаешь кацарылый. По гомно тв доложили.
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А что не так? Очко жим-жим? Насирову привет передавай. И лукаш,шуфричу,допе,новинскому. Прокурорам "бриллиантовым".Никого не забыл?
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Вот не пойму почему так долго тянут с этим всем.Уже выборы новые на носу а эти кто стрелял в майдановцев до сих пор не сидят.Эта власть обязана народу Украиной.Ценой своей жизни их выбрали править.
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какое всехустраивающее слово...титушки, этакая армия тьмы... кто организовывал, откуда, финансировал, направлял, раздавал оружие???, пустили одну крысу за паровоза и всем хорошо, всех все устраивает!.....
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Та вы шо? То ж партнйоры недосреленные. Их трогать нельзы, они уже на коляске вечерком по нужному адреску заезжали с чемоданчиками. Так что к ним вопросов нет.
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Крысин - у тебя единственный шанс остаться в живых после этих твоих слов в суде это начать внатуре говорить!!! Сливай всех нах - или они сольют тебя дурака!!! Якщо почну говорити, то прокурору вже бігти нікуди буде. А знаю я багато, - Крисін у суді - Цензор.НЕТ 5435
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Кому? Он же намекает, что рядом они и есть.
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да рассказывай уже крыса,а то так можно и не успеть.Долго думает,а думать как говорится есть кому,могут и передумать...От такая тафтология получилась,прям масло масляное...
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Та нічого він не знає, вірніше, може знає одного чи двох, хто давав гроші і завдання, а вони вже далеко. Не буде людина, що чогось вартує, серед ночі стояти на площі із биткою.
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да вы, батенька, дегенерат, причём грязный! Якщо почну говорити, то прокурору вже бігти нікуди буде. А знаю я багато, - Крисін у суді - Цензор.НЕТ 3942

спамить не буду.
пусть ВСЕ видять твою хворь на головушку.
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да нифига оно не знает - пешка-винтик, слесарь-актёр.

уже бы давно сгинул в омуте бездоннАм.
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а я буду. Тупые картинки не по теме будут выноситься на СФ.
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надеюсь, Крысин расскажет про Игорька Луценко (это тот который приемный сын Владимира Стельмаха), как Игореха сотрудничал с режимом Януковоща и стучал на Майдановцев.. как Игорька поймали титушки, а потом отпустили, потому что из центрального аппарата МВД Захарченко пришла комманда: "Игорька не трогать!"..
кстати, где сейчас ошивается Игорек Луценко?.. правильно, Игорек сидит во фракции "Матькивщина", и участвовал во всех пятистах попытках организовать очередной Мандан и уничтожить Украину..
Якщо почну говорити, то прокурору вже бігти нікуди буде. А знаю я багато, - Крисін у суді - Цензор.НЕТ 653
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думаєте це правда? Мене вже давно це питання хвилює. Чому його відпустили !!! Невже так і було..
Невже !
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ну, эт вы.... таво…. этава…

я с самого этим вопросом задавался с Юрием Вербицким.
а лизонька богуцкая…. это классика тупоголового фесебешного жанра.
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Над тобой Вовка - верная нога поглумился ( в плохом смысле этого слова)?
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Вах, какой винт ушами, Цензор! Почему я в Америке должен читать угрозы какого-то петуха?! Что он такого знает?! Почему раньше не говорил если знает?! Что за демонстрация чисто рассеянской любви к теориям заговора?! Петуха осудили. Все. Нет, пилять, Цензор ему трибуну даёт!
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а что, вы не хотите лицезреть классические ужимки массовика-затейника?
напрасно!
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Может ты этого не знаешь ...
https://youtu.be/rOiXCD7rAcM

Или не понимаешь о чём речь и что из этого следует.
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нічого там не зфабриковано. Ви, тупі щури, тупі холопи янукодла, вбивали та знущаличь з людей, які скористались своїм громадянським правом та вийшли на протест. І робили ви, виродки, це з очевидним задоволенням. Все це є на відео, яких в мережі сила силенна є. І робили ви все не боячись розплати та покарання, бо навіть і не підозрювали, що ваш пахан кине вас та побіжить до засрашки, як паскудна сциклива шавка. І не боялись ви знущатись з українців, тому, що відчували за спиною "турботу" такого ж самого зека, як і ви самі. І це точно, якби паскуда кривава не втікла до срашки, то, ймовірніше за все, ваші сраки б вона прикрила, і ми навіть і не дізнались би ніколи про існування таких мерзотників як цей щур-крисін. Але, "татусь" виявився нічим не гарніший за вас, потвор, втік собі, залишивши вас, паскудних довбнів, нелюдей, бути здобиччю в гонитві. Ви звикли бути "мисливцями", то тепер скуштуйте, як воно на смак бути у шкурі того, на кого полюють .
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От в США хорошо.Руку на Библию и як що сбрешешь срок автоматом.А в нас договорняк по понятиям выше Закона Якщо почну говорити, то прокурору вже бігти нікуди буде. А знаю я багато, - Крисін у суді - Цензор.НЕТ 1695
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Є закон людський, і є Божий. Відчуваєш різницюЯкщо почну говорити, то прокурору вже бігти нікуди буде. А знаю я багато, - Крисін у суді - Цензор.НЕТ 7970
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Особо пытливые умы,тоже искали разницу и придумали инквизицию
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Як би в нього було щось особисте на прокурора він би вже давно це виклав, а усе інше, конкретному прокурору покуй. Мєлі Ємєля...
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как же вы зае#ли знающе-молчащие
нет у вас них#я
и наливайченко вещал что знает, и все остальные
и где???
или вы сците рассказать??? сцикуны
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Удивляюсь я таким кадрам которые в одном предложении умещают формулировку «я вообще ни при делах и не в курсе» и «я много знаю и если начну говорить мало не покажется» ))) соображалка на уровне титушни... ах да, точно... о чем это я.... )))))
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Я тоже обратил внимание, что как для тела, которое "не при делах ваще типа конкретно" его информированность не объяснима.
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Света, что ты улыбаешься? Ты квартиру получила от нас. (…) пусть об этом журналисты поинтересуются. На Троещине дали квартиру человеку. Купили за 60 тысяч долларов и передали...

Воооот!!! Вот с этого места и поподробнее надо бы.
Бо тут конкурсы, комиссии, реформы, а на деле в борделе не блядей меняют, а стулья переставляют.
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Говори. Мы и так не имеем ни малейших иллюзий на счет картавого идиота на должности ген прокурора Украины. Говори.
Мы уже стоко разной ебуты знаем про жизнь и "бизнес" соевых ублюдков, шо твои слова нас сильно не напугают и ничего нового не привнесут.
Один хрен - все эти "говорильни" заканчиваются одними разговорами...
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Тут некоторые пишут : "мол, чего ж раньше молчал, видно сказть нечего было". Это врядли.
Думаю, были четкие договорняки. Чуваку обещали , что отделается максимум условным. И так оно и шло к тому. Но шо-то ж пошло не так! И чувак допер,что те условия на которые он подписывался покровителями не соблюдаются. И Крысеныш, действительно в отчаянии, если решил не через адвокатов озвучивать угрозы хозяевам, а прямо через прессу.Думает это ему даст хоть какие-то гарантии. Отакое от.
Правда, еще возможен вариант предвыборных терок. Рыги ему пообещали решить проблему,если он начнет озвучивать то. что они потом используют в предвыборной борьбе.
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Для країни в сліпому трасті абсолютно конгруентно, що там розкаже крисін, пукач, мельниченко, Сідлецька, Гнап, Бігус, Саакашвілі чи космічна розвідка США, бо для статистів з країни мертвої логіки кожен факт 1+, з якого не зроблено висновку, переходить в розряд зайвих, буденно-архівних...
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Новий герой для зрадоплісняви намалювався. Піднімуть на знамена ібудуть цілувати в дупу будь-яке лайно що буде брехати проти Порошенка і влади..
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Крисін, говориЯкщо почну говорити, то прокурору вже бігти нікуди буде. А знаю я багато, - Крисін у суді - Цензор.НЕТ 9378 Закладаюся, що нічого не скаже. Ба, навіть і скаже - як пук у воду...
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ночные фантазии в СИЗО
типа я их припугну, и они испугаются
дурачок, тебе ещё должны поверить - а это самое сложное
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туповатая крыса - угрожать прокурору сидя на нарах... случайное падение ночью с верхней полки всегда приводит к летальному исходу
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попытается заговорить - сдохнет в тот же день от "несчастного случая".
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За розпорядженням центрального апарату МВС від Сашка Захарченка, що був міністром, ще на початку 2013 року при кожному райвідділку МВС були створені бригади "співчуваючих владі" спортсменів та правопорушників закону, якими керували на місцевому рівні начальники райвідділків МВС...
В дійсності ці бригади-бандюків за грошове винагородження здійснювали рейдерські захоплення, різні хуліганські заходи... тобто влада на місцях готувала і підготовила організовані бригади-бандформування для розгону населення, яке буде виступати з протестами проти діючої влади... Даний сценарій був випробуваний "донецькими" ще в буремні 90-ті роки в Донецькій області, а після приходу їми до влади в Києві методика створення місцевих організованих бандформувань із спортсменів та правопорушників законів, що не були показані, була вже розповсюджена на всій території України...
Юрко Крисін є одним із представників створеної у 2012...2013 роках на рівні МВС країни організованої системи бригад-бандформувань, яка керувалася центрально із Києва та зараз також керується вже підпільно, в більшості на страсі викриття колишніх протиправних діянь, якими пов'язувалися між собою усі члени угрупувань...
Тепер окремі колишні керівники райвідділів МВС та обласних управлінь з організованою злочинністю, що були раніше кураторами місцевих організованих банформувань, які самі ж створювали та організовували, займають тепер в поліції більш вагомі пости, тобто вже керують управліннями поліції в областях чи департаментами в міністерстві МВС України... тому Юрко Крисін і мовчить та не розкриває основних подробиць в організації і управлінні бандформувань, які в народі прозвали "тітушками"...
А щоб не буди голословним, наприклад, прослідкуємо кар'єрний рост тепер вже генерала поліції ІІІ рангу і начальника управління МВС в Харківській області:
-- з 2012 по 2014 рік -- керівник УБОЗ УМВС в Миколаївській області (якраз. коли відбуваються події у Врадіївці);
-- з травня 2014 по лютий 2015 року -- керівник УБОЗ УМВС в Одеській області (якраз. після буремних сепаратизських подій в Одесі);
-- з лютого 2015 -- керівник УМВС в Полтавський області (за два роки керування збільшився рівень злочинності та зменшився рівень розкриття правопорушень);
-- з вересня 2017 року - керівник ГУНП в Харківській області...
Таких керівників поліцаїв в теперішній поліції предостатньо, які безпосередньо чи косвенно приймали активну чи пасивну участь у створенні в 2013...2014 роках організованих бригад-"тітушок", тому більшість із них мовчать про розпорядження із центрального апарату МВС про створення керованих бандформувань, та про свої дії щодо виконання цього розпорядження... а тут Юрко Крисін щось хоче розповісти... та ще про когось... що зараз може займати керівні посади в теперішній поліції... тому йдуть якісь кулуарні домовленості...
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Ну,так собери прессу и начни говорить. Сделай хоть один благородный поступок.
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крисін заслуговуе на довічне увязнення,сволота котра керувала всіею наволочю тітушками,скільки нападів вбивство я думаю не одне,а те що він знае це пиль в очі напускае себе хоче вигородити щоб знав щось вже розказав 5 років пройшло
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Та ти шо ? Ану давай. Триндить, чмо. Аби міг, вже б накукарікав
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли начну говорить, то прокурору уже бежать некуда будет. А знаю я много, - Крысин в суде
 
 
 
 
 
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