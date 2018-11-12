 Украина и США подпишут протокол о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в понедельник в Киеве.
"Мы сейчас будем встречаться с министром энергетики (США Риком. - Ред.) Перри, будем подписывать протокол о сотрудничестве по ядерной безопасности", - сказал Климкин.
Как известно, 11 и 12 ноября министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри находится с визитом в Украине.
"Будапештский меморандум - часть два"?
Это уже похоже на учебник "Как правильно складывать парашют" (издание второе - исправленное)...
Показать что мы остаемся в клубе лохов - а то кредитов и Джавелин не получим больше...
Сильно много боеголовок не надо - так, чтобы иметь возможность в случае чего повысить температуру воздуха в расейских городах... на несколько миллионов градусов...
Просто у других стран "ядерные ракеты" там, "ядерные бомбы", а у нас "ядерная мина"...
Нюанс в том, что о таких вещах вслух говорить вообще нельзя (даже о возможности) Потому что грязные боньбы, кобальтовые боеголовки и перегр***а р*****ров - это за гранью фола.
Это запретная вещь, о которой в приличном обществе говорить нельзя.
Скромнее надо быть. Больше работать и меньше мелькать. Тогда и результат появится, и люди тобой возгордятся...
А так - комментирует своим языком каждое важное событие... А оно нам интересно, его мнение и его видение?
Колобок выпрыгивает из помятого костюмчика, шобы токо гавкнуть шо-то патриотическое и верное программе партии соевых воров, а на деле - Украина все ниже и ниже опускается в рейтинге международной привлекательности. Благодаря этому козлу тоже...