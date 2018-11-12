 Украина и США подпишут протокол о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в понедельник в Киеве.

"Мы сейчас будем встречаться с министром энергетики (США Риком. - Ред.) Перри, будем подписывать протокол о сотрудничестве по ядерной безопасности", - сказал Климкин.

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Как известно, 11 и 12 ноября министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри находится с визитом в Украине.