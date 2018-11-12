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Все про:МИД (4782) США (14398) ядерная безопасность (266) Климкин (1929) Перри Рик (7)

 Украина и США подпишут протокол о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что сегодня Украина и США подпишут протокол о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в понедельник в Киеве.

"Мы сейчас будем встречаться с министром энергетики (США Риком. - Ред.) Перри, будем подписывать протокол о сотрудничестве по ядерной безопасности", - сказал Климкин.

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Как известно, 11 и 12 ноября министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри находится с визитом в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3096406
 
   
 Топ комментарии
 
Это в смысле ещё один?
"Будапештский меморандум - часть два"?
Это уже похоже на учебник "Как правильно складывать парашют" (издание второе - исправленное)... Украина и США подпишут протокол о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, - Климкин - Цензор.НЕТ 5923
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это очень важно закрепить Будапештский меморандум.....
Показать что мы остаемся в клубе лохов - а то кредитов и Джавелин не получим больше...
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Не, ну чисто технически - Украина никогда и не была "безъядерным" государством...
Просто у других стран "ядерные ракеты" там, "ядерные бомбы", а у нас "ядерная мина"...
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Пусть располагают свои ракеты в Украине. это и есть ,безопасность.
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Это в смысле ещё один?
"Будапештский меморандум - часть два"?
Это уже похоже на учебник "Как правильно складывать парашют" (издание второе - исправленное)... Украина и США подпишут протокол о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, - Климкин - Цензор.НЕТ 5923
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При чем здесь "Будапештский меморандум"? Сотрудничество в сфере ядерной безопасности не имеет никакого отношения к ядерному оружию и военной сфере.
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это очень важно закрепить Будапештский меморандум.....
Показать что мы остаемся в клубе лохов - а то кредитов и Джавелин не получим больше...
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И секретный протокол к нему. О ренуклеаризации Украины.
Сильно много боеголовок не надо - так, чтобы иметь возможность в случае чего повысить температуру воздуха в расейских городах... на несколько миллионов градусов...
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Не, ну чисто технически - Украина никогда и не была "безъядерным" государством...
Просто у других стран "ядерные ракеты" там, "ядерные бомбы", а у нас "ядерная мина"...
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Ядерный пояс шахида, я бы сказал.
Нюанс в том, что о таких вещах вслух говорить вообще нельзя (даже о возможности) Потому что грязные боньбы, кобальтовые боеголовки и перегр***а р*****ров - это за гранью фола.
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да какая ренуклерезация???, Овощь последний высокообогащенный уран амерам отдал!)))
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Чергову дурничку підписують, чого ЦН не каже що Пері пропонує? американские компании SigmaBleуzer, Aspect Holding и Energy Transfer заинтересованы в инвестировании в добывающую отрасль Украины. В том числе SigmaBleуzer готова уже на первом этапе вложить $100 млн в добычу углеводородов в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).
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теперь и "грязную" бомбу сделать не дадут... типа, договорчик с протокольчиком есть...
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"Грязную бомбу" сделать не дадут точно.
Это запретная вещь, о которой в приличном обществе говорить нельзя.
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а чем ещё мы сможем запустить ежа путену в штаны?
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Этот попугай уже порядком поднадоел своим карканьем, по поводу и без.
Скромнее надо быть. Больше работать и меньше мелькать. Тогда и результат появится, и люди тобой возгордятся...
А так - комментирует своим языком каждое важное событие... А оно нам интересно, его мнение и его видение?
Колобок выпрыгивает из помятого костюмчика, шобы токо гавкнуть шо-то патриотическое и верное программе партии соевых воров, а на деле - Украина все ниже и ниже опускается в рейтинге международной привлекательности. Благодаря этому козлу тоже...
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вот и вьійди с таким плакатом на Красную
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина и США подпишут протокол о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, - Климкин
 
 
 
 
 
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