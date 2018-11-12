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Все про:Богомолец Ольга (96) бюджет (4268) госбюджет (607) Кабмин (10722) Минздрав (1762) инсулин (15)

 Богомолец: Из-за неспособности правительства распределить средства больные диабетом могут остаться без инсулина

Из-за нехватки средств в бюджете и неспособности правительства перераспределить остатки средств на счете Министерства здравоохранения тысячи больных диабетом украинцев могут остаться без инсулина.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"На конец года тысячи украинцев, которые не могут жить без ежедневной инъекции инсулина, рискуют остаться без жизненно необходимого для них препарата. Причина - в катастрофическом недофинансировании в текущем бюджете потребностей больных сахарным диабетом. Так, если потребность в средствах на 2018 год для обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина составляла 1,4 млрд гривен, то в бюджете члены правительства предусмотрели на эти цели 720 млн, то есть лишь 52% от потребности", - написала Богомолец.

По ее словам, пытаясь избежать катастрофы, местные бюджеты выделили дополнительно еще 290 млн гривен.

"Но даже с этими средствами потребности больных в инсулине удалось покрыть лишь на 72,8%. Еще 27% больных - а это десятки тысяч украинцев - были брошены на произвол судьбы. Поэтому до конца года нам крайне необходимо было найти для больных сахарным диабетом еще 293 миллиона гривен, иначе мы могли бы получить много смертей. На круглом столе, который состоялся в Комитете ВР по вопросам здравоохранения, мы нашли выход. Для покрытия потребностей больных в инсулине Кабмину предлагается осуществить перераспределение неиспользованных на конец года бюджетных средств, выделенных для Минздрава", - отметила парламентарий.

Она обнародовала расчеты Минфина, согласно которым до конца года в Минздраве без использования останется около 900 млн гривен.

"Лучшее, что мог бы сделать Кабмин - это направить остатки на немедленное спасение жизней наших граждан. Под давлением народных депутатов и общественных организаций Кабмин на своем заседании 7 ноября принял решение о перераспределении остаточных средств, но вместо необходимых 293 миллионов выделил на обеспечение больных инсулином только 178 млн. Это означает, что тысячи больных диабетом останутся на конец года без инсулина и их жизнь будет поставлена под угрозу. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, в бюджете на следующий год Кабмин должен предусмотреть достаточно средств для покрытия потребностей граждан в инсулине на 100%. Именно такая рекомендация содержится в резолюции круглого стола, состоявшегося в Комитете ВР по вопросам здравоохранения", - подчеркнула председатель комитета.

Народный депутат подчеркнула, что речь идет не о каком-то небольшом количестве больных - сахарным диабетом сегодня болеют 1,5 млн украинцев, и каждый год количество больных увеличивается на 5-7%. Так что вопрос полноценного обеспечения больных инсулином, учитывая его масштабность, переходит в разряд вопросов национальной безопасности.

"Недавно мы вместе с общественными организациями добились перераспределения остаточных средств для лечения украинцев за рубежом. Впоследствии убедили правительство перераспределить средства в пользу больных диабетом. Я убеждена, что мы заставим Кабмин пойти на встречу людям и на этот раз и будем добиваться полного покрытия их потребностей в инсулине. Но не лучше ли сразу предусмотреть в госбюджете необходимые расходы, чтобы не вынуждать нас прибегать к протестам?"- завершила Ольга Богомолец.

Источник: https://censor.net.ua/n3096405
 
 
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Тётя, иди лесом! Твое РыгоАнальное время прошло. Шанс упущен!
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как минимум за двоих не переживайте - моя мама диабетик, живет в глухом селе. И ей регулярно и бесплатно выдают французский инсулин вот уже 8 лет.
прикинь неувязочка.
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эта Богомолец - не врач, а просто сука. Трепло бессовестное. Какая у нее ответственность за вранье и бред? НИКАКОЙ!!!
тварь.
причем за чей счет пиарится - за счет диабетиков - людей, кто так вечно нервничает и у них сахар поднимается от нервов! тварь мерзкая, и еще врачом себя называла. мерзота.
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Тётя, иди лесом! Твое РыгоАнальное время прошло. Шанс упущен!
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Не, ну, за одного-то можем не переживать..
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как минимум за двоих не переживайте - моя мама диабетик, живет в глухом селе. И ей регулярно и бесплатно выдают французский инсулин вот уже 8 лет.
прикинь неувязочка.
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Не псуй зрадофілам чергову "смакоту". Хай вірять, що все погано, а Вона зробить щастя.
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Чему удивляться?!..они только деньги МВФ и бюджета умеют хорошо распределять по своим карманам. Богомолец: Из-за неспособности правительства распределить средства больные диабетом могут остаться без инсулина - Цензор.НЕТ 7364
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Так это и есть цель рептилоидного правительства - оставить диабетиков без инсулина,они же геноцидники.
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эта Богомолец - не врач, а просто сука. Трепло бессовестное. Какая у нее ответственность за вранье и бред? НИКАКОЙ!!!
тварь.
причем за чей счет пиарится - за счет диабетиков - людей, кто так вечно нервничает и у них сахар поднимается от нервов! тварь мерзкая, и еще врачом себя называла. мерзота.
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Она о себе только и может напомнить раз в месяц зраду за зрадой предрекает пора уже было привыкнуть . ))
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Сам дивуюся, що робить з людьми бабло. Особливо втрата великого бабла. За бюджет як раз в першу чергу відповідає Верховна рада і Богомолець.
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воно Бєрєзовська уроджена, в Богомолець - перейменувалася кон'юнктурно
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уже давно большая часть диабетиков покупает инсулин за свой счет, а кто получает? Фиг его знает
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вранье. Ты перепутал со своей Срашкой

моя мама живет в глухом селе, получает французский инсулин вот уже 8 лет, бесплатно. Проблем с поставками нет.

Остальное - тупо вранье.
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за себя вы говорите, но не за других. Мне до ж..пы "французский инсулин", название он имеет.
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и не только ваша мама получает ... я специально опрашивала всех своих знакомых на тему инсулина ...все они, и их нуждающие в инсулине родственники, его получают систематически и бесплатно... После этого я поняла, что эту тему обсуждают только жители Мордора...
Кроме того , у нас в Хмельницком, впервые за много-много лет, есть полностью необходимые вакцины , даже для всех желающих взрослых. А больные, котрые проходят лечение в горрдской больнице, лекарства получают бесплатно / оплачивает городской бюджет/...
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Никто за свой счет не покупает, откуда такие деньги у пожилых людей?
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ну на инсулине сидит основном молодежь? Или у Вас диабет один на всех?
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Вы ошибаетесь.
Во-первых, даже больные диабетом 2-го типа (инсулинорезистентным) переходят на инсулин.
а во-вторых, диабетом 1-го типа (инсулинозависимым) можно заболеть в любом возрасте.
Такой диабет 1-го типа взрослых называется LADA, и единственно его отличие от юношеского диабета 1-го типа - более медленная детериорация бета-селлз.
Откуда я знаю?
А это мой диабет, но я пока что еще не на инсулине.
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не понятно первый или второй тип? скажем так основные потребители инсулина это все же люди с первым типом, а то что эта с..ка молодеет это точно
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Тема сложная, у отца 2 тип, таблеточный, но те таблетки что дают, ему не очень помогают, а остальные за свой счет, либо мучайся. Монополия на препараты на лицо, лучше бы дали вместо трех пачек одну, но эффективную.
Тема диабета отдельная, в Украине с ним большие проблемы, не только финансовые, но и по эффективности борьбы с ним.
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сейчас на каждого больного человека и не только диабетики, как то пофиг.
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Я название не помню, там те что врач выписал из списка доступных, и то это уже второй или третий, а от первого даже хуже становилось.
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Тобто ви брешете.
Метформін, Тева. Сіофор, Глюкофарж це різні назви того самого препарату, там та само активна речовина, метформін. Просто різні виробники, Франція, Німеччина, Ізраїль, Індія.
РІзниці між ними практично ніякої.
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Нет не вру, название могу узнать но не сегодня, логику я вашу понимаю, а что Вы скажите про форксигу?
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Прекрасный препарат (если не фальсификат, конечно). Принимать с осторожностью, так как легко можно улететь в гипо. Плюс контролировать почки.
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Новий препарат, потребує ретельної діагностики супутніх захворювань, можна посадити і нирки і печінку. Він поки дуже дорогий, разів у 10 дорожче за традиційні.
З огляду на дві вищевказані причини не дивно, що його не виписують по програмі "дешеві ліки", по перше, де гарантія, що наші ескулапи не прошляпять чогось і не угроблять паціента, а по друге бюджет не гумовий.
Але, якщо готові ризикнути власними грошима та здоровлям, то можете це зробити.
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Я не медик, якби міг я би перший допоміг би батьку, про ліки дізналися від інших діабетиків 2 типу, їх не треба тривало приймати, але за місяць прийому дуже великі зміни у стані всього організму, навіть батько спокійніший став, а до цього дуже був нервовий. Да і дорого дуже. Я лише за те щоб було все добре, бо діабет це супутник дуже складних хвороб, інфаркт вже був.
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У мене теж був. З цукром поки справляюся жорсткою дієтою та травами. У покійного тестя виявили діабет коли цукор був 29! думали, що йому вже кінець, але як почав вживати по 3-4тис одиниць сіофора, оклигав і прожив ще 2,5 роки, помер у 83.
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впервые вижу "простого будивельныка" и такого компитентного в фармакологии....
И где я тебя раньше видел.... дохтур? Невже? Богомолець: Через нездатність уряду розподілити кошти хворі на діабет можуть залишитися без інсуліну - Цензор.НЕТ 8838
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Связалась с рыгоаналами шаурмой, бахтеевой и прочей прошлой медицинской мафией и открывает свой вонючий рот - думает, что если тусовалась на Майдане, так ей народ верить будет. Продажная и алчная редкая сука, прикидывающаяся несчастным ягненком
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От онкологических больных,они уже давно таким способом избавляются.Пришло время диабетиков,тут тоже решили подчистить.Даже во времена перестройки инсулин бесплатно выдавали в достатке.А кто у нас кроме ВИЧ инфицированных ещё полностью обеспечен лекарствами?Астматики?
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от сучара! "переживает" оно! Лишний зАмок теперь не купить!
Все, что нужно знать про "сердобольную" ольгу

Депутат Богомолець задекларувала замок, три будинки, дев'ять квартир і права на 120 пісень
31 Жовтня 2016, 18:01


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Ну, дайте, дайте поруліть! Руліть хачу, бабло закінчується!
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Мабуть эти тысячи людей существуют только на бумаге,на которых списывались гроши из бюджета при Богатырёвой Богомолець: Через нездатність уряду розподілити кошти хворі на діабет можуть залишитися без інсуліну - Цензор.НЕТ 6933
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Внучка-блатница никак не успокоится. В компании с такой же дочкой-блатницей.
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Фарм. Мафия говорит - маловато будет!))
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фарммафію з фінпотоків скинули - вона й волає
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А вернуть в бюджет стыбренные денежки, продав свой замок, квартиры, машины и др., Олечкаблять, слабо? На языке по отношению к богомолец одни матерные слова, почему-то, вертятся.
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Богомолец: Из-за неспособности правительства распределить средства больные диабетом могут остаться без инсулина...

Ежик думал о лошади. Как она там? В тумане...

Богомолець: Через нездатність уряду розподілити кошти хворі на діабет можуть залишитися без інсуліну - Цензор.НЕТ 9912
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Если Богомолец не дадут возможности распределять денежные потоки, то все умрут.....звучит по-рыговски так....
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Вона тут нещодавно була на радіо "Новое время" (колишня радіо-Ера). Послухав - усе не так: медреформа - геноцид, освітня реформа - каліцтво. Ведучий запитв, чому сама не очолила МОЗ, коли їй пропонували - не бачила команди, бачила одних негідників в уряді. Ось коли усі навкруги стануть ангелами... Почекайте, сказав ведучий, але так можна чекати безкінечно, чому б не створити власну команду і не спробувати щось змінити - ну, ви розумієте... На вигляд - небо і земля у порівнянні з Супрун, але за сутністю - земля і небо...Богомолець: Через нездатність уряду розподілити кошти хворі на діабет можуть залишитися без інсуліну - Цензор.НЕТ 6963
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Бесплатные таблетки от диабета и давления получаю без вопросов. Выписывает рецепты семейный врач.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБогомолец: Из-за неспособности правительства распределить средства больные диабетом могут остаться без инсулина
 
 
 
 
 
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