EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  1161  9
Материалы по теме:
Все про:выборы (20651) разведка (2010) Донбасс (17409) Гуцуляк (50)

 Во время "выборов" в ОРДЛО бюджетникам рассылали эсэмэски с угрозами, - разведка

Во время так называемых "выборов" главарей террористов в ОРДЛО 11 ноября бюджетникам рассылали СМС-сообщения с угрозами, а пенсионерам раздавали продуктовые наборы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны,  об этом на брифинге сообщил спикер МОУ полковник Дмитрий Гуцуляк, приводя данные Главного управления разведки.

По его словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под видом так называемых "выборов глав ДНР/ЛНР и депутатов народных советов республик" российские оккупационные администрации прилагали значительные усилия для приведения к власти своих "марионеточных режимов".

"Кроме масштабной агитации в местах размещения избирательных участков, якобы за счет так называемого "республиканского руководства", происходила продажа продуктов питания по сниженной стоимости, в частности: социальный хлеб - 5 рос. рублей (обычная стоимость 10 рос. рублей); мясо птицы - 55 рос. рублей (обычная стоимость 105 рос. рублей). Гражданам, нуждающимся в социальной защите (пенсионеры, инвалиды) на избирательных участках выдавали бесплатные продуктовые наборы (крупы, хлеб, консервы)", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После признания "выборов" в ОРДЛО Россией может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - Тука

Кроме того, добавил Гуцуляк, сотовый операторо связи "Лугаком" направлял сообщения абонентам о возможности получения вблизи избирательного участка бесплатной карточки пополнения счета на сумму 50 или 100 рос. рублей в случае участия в "волеизъявлении".

"Вместе с тем на работников бюджетной сферы осуществлялось психологическое воздействие путем отправки смс-сообщений с угрозами увольнения с рабочих мест в случае отказа от голосования и неявки на избирательные участки", - отметил представитель Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем

Источник: https://censor.net.ua/n3096399
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чим займається наша розвідка? слон народив мишку
 показать весь комментарий
 
 
Почитайте "Лабиринт", мемуары Вальтера Шелленберга. Читается отлично, кстати, скорее как крутой шпионский детектив/экшен, ниразу не стандартные сухие мемуары.
В делах спецслужб часто решающими оказываются мелкие, обманчиво неважные факты.
 показать весь комментарий
 
 
Дежавю.На Майдане всем тоже смски с угрозами присылали...Наконец то и до Донбасских народов дошли их смски...
 показать весь комментарий
 
 
Не только на Майдане, а на всех окрестных станциях метро. Шоб даже и не думали выйти в центре Киева на поверхность.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время "выборов" в ОРДЛО бюджетникам рассылали эсэмэски с угрозами, - разведка
 
 
 
 
 
 вверх