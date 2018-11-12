 Украинцы увидят первые результаты реформ в 2019 году, - Гройсман

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, выступая на ежегодном заседании Совета регионального развития, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В 2019 году мы будем иметь первые успехи в реформе медицины, мы будем иметь первые успехи в реформе образования, мы будем строить больше украинских дорог, почти вдвое больше, чем это было в 2018 году. Мы сможем повысить социальные стандарты. Мы сможем двигаться дальше, в том числе вводить новые возможности относительно нашей энергетической независимости", - сказал Гройсман.
По его словам, сейчас открыты все возможности для увеличения объемов добычи украинского газа, чтобы не зависеть в этом плане от ни одной страны в мире.
Гройсман также отметил, что ключевым вызовом для стабильности в следующем году является популизм, безответственная риторика некоторых политиков. Поэтому сейчас власти сосредоточиться на проведении реформ.
звучит как угроза
-"Наразі лише у 35 (із 166) провадженнях від НАБУ і САП ухвалено судові рішення. Більшість з них затверджують угоди про визнання винуватості або звільнення від кримінальної відповідальності стосовно другорядних учасників корупційних злочинів", - наголосили в прес-центрі НАБУ
Дурбецало, надо так:
чтобы больше наполнять бюджет и строить еще больше дорог, садов, платить учителям и врачам.
Эх.. Кто им пишет..
а они потом уедут в Израиль.........
Израилю 70 лет - государство с 0, на песке и камне.
Тут же............страна дибилов.....
или в Израиль давече за паспортом ездил,?? по примеру савицкого???
В результате тяжёлых и продолжительных реформ , население Украины - ВЫМЕРЛО
Уже зараз усе прекрасно видно.