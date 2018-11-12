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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (4418) реформы (3161)

 Украинцы увидят первые результаты реформ в 2019 году, - Гройсман

Первые результаты реформ, проводимых в стране, будут ощутимы уже в следующем году.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, выступая на ежегодном заседании Совета регионального развития, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 2019 году мы будем иметь первые успехи в реформе медицины, мы будем иметь первые успехи в реформе образования, мы будем строить больше украинских дорог, почти вдвое больше, чем это было в 2018 году. Мы сможем повысить социальные стандарты. Мы сможем двигаться дальше, в том числе вводить новые возможности относительно нашей энергетической независимости", - сказал Гройсман.

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По его словам, сейчас открыты все возможности для увеличения объемов добычи украинского газа, чтобы не зависеть в этом плане от ни одной страны в мире.

Гройсман также отметил, что ключевым вызовом для стабильности в следующем году является популизм, безответственная риторика некоторых политиков. Поэтому сейчас власти сосредоточиться на проведении реформ.

Источник: https://censor.net.ua/n3096394
 
 
 Топ комментарии
 
Як?! Украинцы увидят первые результаты реформ в 2019 году, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2062 прямо з 1 січня так всьЄ і побачать? Украинцы увидят первые результаты реформ в 2019 году, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6228
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Еще 10 тыс. ведер воды и золотой ключик у нас в кармане! - цитата Дуремара на болоте.
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всегда поражался их логике, а что СЕЙЧАС им мешает для "покращення"?
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В 2019 році ми побачимо як намелькають п'ятами Потрохи-Гройсмани з їх бандитськими чиновниками і награбованими грошима......
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Нет, когда пэтя пойдёт на второй срок. Тогда. А если не пойдёт , то путен нападет
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До нового года осталось полтора месяца, пролетят незаметно.
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Украинцы увидят - Гройсман

звучит как угроза
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Ми вже бачимо:
-"Наразі лише у 35 (із 166) провадженнях від НАБУ і САП ухвалено судові рішення. Більшість з них затверджують угоди про визнання винуватості або звільнення від кримінальної відповідальності стосовно другорядних учасників корупційних злочинів", - наголосили в прес-центрі НАБУ
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это точно, у мальчика с трусиками все получается наоборот! стремно как то стало Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2250
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> чтобы не зависеть в этом плане от ни одной страны в мире.

Дурбецало, надо так:

чтобы больше наполнять бюджет и строить еще больше дорог, садов, платить учителям и врачам.

Эх.. Кто им пишет..
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Это уже было. Приходится искать новые темы
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впрочем если и не увидим , ни какой персональной ответственности за свои слова , пан Г не понесёт , а по этому ... свистим дальше
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мы все умрем... Украинцы увидят первые результаты реформ в 2019 году, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1734
а они потом уедут в Израиль.........
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да. похоже, что так.Все новые проэкты законов - чтоб мордой в землю простого смертного.
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Мы все умрем, а они попадут в рай. Ну, или уедут в Израиль, что одно и то же. Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2781
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да тут как раз не ржать нужно, а вещи начинать собирать, от этого поца можно чего угодно ожидать.
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Вещи собирать надо было году в 2007-2008. Сейчас экстренную эвакуацию давно пора проводить.
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Та ну… Не нужно скромничать, результат видно уже !!! Думаю с такими реформами не все дотянут до коца 2019… Разве что речь идет про избранных Украинцев, косюк и т.д.
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Еще 10 тыс. ведер воды и золотой ключик у нас в кармане! - цитата Дуремара на болоте.
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наверное в конце 19-го года? а то, тут уже месяц остался, когда же Вы бедные успеете?
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нужно было в 2014 - решать все радикально - под 0, яценюков, ляшков, порошенков и тимошенков вместе с януковичами и азартными.....
Израилю 70 лет - государство с 0, на песке и камне.
Тут же............страна дибилов.....
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эта фраза написана ботом только ради Тимошенко?? ссыте??
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не-не-не, подякувал, грося... А ну-ка , давай-ка, у....матывай отсюда Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2023
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Ну всё,1 января пить не буду,щоб не проспать явление реформ народу
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Можно то можно.Але ж реформы важные,тому могут опоздать.На яку годину заводить?Последний раз так чекав затмение луны
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лучше выпей, трезвому можно и сердечный приступ поймать когда 1 увидем "покращення"
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Як що у покращення лицо моей тёщи...Сынок я в гости.То таки да.Краще накатить Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1438
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уходящая власть имеет одну дурную привычку-пытаться надурить украинцев,что вот ,мол,увидите наши труды сразу после нашего ухода..То есть,если перевести на нормальный язык это звучит просто-"Хрен вы что увидите от нас,пока мы себя обогащаем...а после нас хоть трава не расти.."
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я смотрю Пете и Гросе диллер новый кокс привез...
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петя с Парижа привёз ...у лаврова забористый
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я бы лучше этих "реформаторов" в белых тапочках увидел уже в этом году! Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7430
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Кстати хто не побачить,той проспал.Та прийдётся чекати ще рiк
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Рік,то предложение минимального срок для коррупционера (предложение кстати от главного прокурора Юлия),а реформы рассчитаны на ближайших лет 25-30!Во всяком случае, ещё недавно по телеку произносили подобного рода мантры.
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Гройсман, надо полагать, натянет глаз на жопу каждому украинцу. Что бы тот лучше видел.
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О як хором заскавчали ґебельси пукіна разом з ботамі юдькі-вількуля-войка та інших рабіновічей Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5736 жи2 крімінальна вже дупами відчувають ці реформи.. Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3344
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Till Johan -------- такую ахинею пишите? это в методичках? ЮЛьку ровнять с говнецом? ссыте не по децки))))))))
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"заскавчали" от "покращень" - не благодарный народец, да, Сука?
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Ще не помітно наслідкв рехформ? Злидні, виродження і мільйони біженців до європи
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Это когда Грося уже в Ростове будет..!
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я как инвалид 3 группы по зрению(не вижу на правый глаз с детства) результаты реформ вижу уже
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Суши сухари потужный рехВОРматор благодетель будкостроительjа то времени всего ничего.
или в Израиль давече за паспортом ездил,?? по примеру савицкого???
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я думаю в Израиль его не пустят, ну если они конечно следят за событиями в Украине Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5388
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Уже должно быть страшно?Или это всё ещё предпоследнее китайское предупреждение?Надо научится впадать в анабиоз.
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От маланского информбюро !
В результате тяжёлых и продолжительных реформ , население Украины - ВЫМЕРЛО Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 255
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у гроси морда луснет от рехВорм и тыряния Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3594
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Их и так уже видно, резкое сокращение численности , снижение уровня жизни народа, воровство в законе... Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 122
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Ух ты,какое совпадение. Хорошо,хоть выборы в 2019 году. А то еще лет пять ничего бы не увидели.
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Судя по Е-декларациям и миллионным зарплатам и премиям ,некоторые Члены и Членихи уже сегодня не плохо себе нареформировали.
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Ага! Чотири з половиною роки усі українці були сліпі, а за два місяці повністю прозріють.
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Все,кто не умер от голода живущие на пенсии и минимальную зарплату и не замёрз от ваших тарифов, может что то и увидят,но уже без вас!
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Мы их уже видим. Ты, кстати, уже знаешь в какой стране будешь прятаться, когда мы их получше рассмотрим?
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Особливо реХформи МВС. Замість реформи наплодили подонуків, шахраїв, хабарників, садистів і вбивць. Особоиво брехлива патрульна поліція. ОЗУ аваківськи подонки.
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Проснулся, вышел на улицу - и охренел: там ТАКЕ ПОКРАЩАННЯ!
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2019 ...украинцы бегут от соевых реформ Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1917
Українці побачать перші результати реформ у 2019 році, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4937
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Жити по-новому--це не значить жити краще.Так й з твоїми рехвормами,Трусєльман.
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в 2019 году газ буде 14400- ЭТО В 20 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРИ ЗЛОЧИННОЙ ВЛАДЕ, КТО ЗА РЕФОРМЫ?
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Не треба чекати 2019-го.
Уже зараз усе прекрасно видно.
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