 ГПУ вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на заседании Совета регионального развития в понедельник в Киеве.
"Генеральная прокуратура во главе с Генеральным прокурором Юрием Витальевичем Луценко смогла вернуть в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением. На эти средства строятся не только 513 новых амбулаторий в сельской местности, а и 184 общежития для воинов-контрактников, чтобы там проживали почти 24 тыс. украинских военнослужащих в комфортных нормальных условиях 21-го века, а не в палаточных городках или советских казармах", - сказал он.
По его словам, на эти средства покупается современное вооружение для украинской армии, реализуются другие социально значимые проекты.
Порошенко заявил, что помимо денежных средств в государственную собственность возвращены от предыдущей власти "заповедники, леса, земельные участки, большие заводы, другие активы".
"И все эти факты красноречиво свидетельствуют о том, что последовательный курс власти на привлечение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и топ-лицами его режима, реально реализуется. Простите за это лирическое отступление, но на прошлой неделе в информационном пространстве появился ряд инсинуаций на эту тему", - подчеркнул Президент.
Напомним, 30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича о госизмене. 19 ноября суд намерен заслушать последнее слово обвиняемого.
Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Около 2 млрд грн. были сняты со счетов в банке сына Януковича Александра через кассу банка президента Порошенко
Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы», обнародованном сегодня на сайте «Радио Свобода».
«Всеукраинский банк развития» (ВБР) после Революции Достоинства был признан неплатежеспособным. Средства, которые были на его счетах, новая власть обещала конфисковать в бюджет.
Однако аресты с этих счетов один за другим начал снимать Печерский районный суд Киева из-за «отсутствия оснований для его продления».
Как выяснили журналисты, большинство из лиц, хранивших средства на счетах в ВБР и в течение 2016-2017 годов снявших сотни миллионов наличными, одновременно были сотрудниками этого же банка.
В общем депозитные счета были оформлены на 30 должностных лиц ВБР, у которых не были доходов, отвечающих бы размерам депозитов.
Чтобы забрать средства из банка Януковича, который находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке - туда и должны были перечислить их средства.
Как свидетельствуют данные о банковских операциях, около 2 млрд гривен были перечислены в «Международный инвестиционный банк» (МИБ), владельцем которого является Порошенко, и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу данного банка.
Журналисты считают, что только на комиссии банк Порошенко смог заработать 20 млн гривен.
http://ua24ua.net/yanukovich-vivel-svoi-milliardi-cherez-bank-poroshenko-radio-svoboda/
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