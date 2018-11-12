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 ГПУ вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что Генеральная прокуратура Украины во главе с Юрием Луценко вернула в государственный бюджет 44 млрд грн, которые были "украдены" беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на заседании Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

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"Генеральная прокуратура во главе с Генеральным прокурором Юрием Витальевичем Луценко смогла вернуть в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением. На эти средства строятся не только 513 новых амбулаторий в сельской местности, а и 184 общежития для воинов-контрактников, чтобы там проживали почти 24 тыс. украинских военнослужащих в комфортных нормальных условиях 21-го века, а не в палаточных городках или советских казармах", - сказал он.

По его словам, на эти средства покупается современное вооружение для украинской армии, реализуются другие социально значимые проекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко

Порошенко заявил, что помимо денежных средств в государственную собственность возвращены от предыдущей власти "заповедники, леса, земельные участки, большие заводы, другие активы".

"И все эти факты красноречиво свидетельствуют о том, что последовательный курс власти на привлечение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и топ-лицами его режима, реально реализуется. Простите за это лирическое отступление, но на прошлой неделе в информационном пространстве появился ряд инсинуаций на эту тему", - подчеркнул Президент.

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Напомним, 30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича о госизмене. 19 ноября суд намерен заслушать последнее слово обвиняемого.

Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3096387
 
   
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ШОК И ТРЕПЕТ! Янукович вывел свои миллиарды через банк Порошенко - «Радио Свобода».

Около 2 млрд грн. были сняты со счетов в банке сына Януковича Александра через кассу банка президента Порошенко

Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы», обнародованном сегодня на сайте «Радио Свобода».

«Всеукраинский банк развития» (ВБР) после Революции Достоинства был признан неплатежеспособным. Средства, которые были на его счетах, новая власть обещала конфисковать в бюджет.

Однако аресты с этих счетов один за другим начал снимать Печерский районный суд Киева из-за «отсутствия оснований для его продления».

Как выяснили журналисты, большинство из лиц, хранивших средства на счетах в ВБР и в течение 2016-2017 годов снявших сотни миллионов наличными, одновременно были сотрудниками этого же банка.

В общем депозитные счета были оформлены на 30 должностных лиц ВБР, у которых не были доходов, отвечающих бы размерам депозитов.

Чтобы забрать средства из банка Януковича, который находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке - туда и должны были перечислить их средства.

Как свидетельствуют данные о банковских операциях, около 2 млрд гривен были перечислены в «Международный инвестиционный банк» (МИБ), владельцем которого является Порошенко, и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу данного банка.

Журналисты считают, что только на комиссии банк Порошенко смог заработать 20 млн гривен.
http://ua24ua.net/yanukovich-vivel-svoi-milliardi-cherez-bank-poroshenko-radio-svoboda/
🤑
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Ох уж эти сказочники. Юґик в свое время трепался о 3-х лярдах, которые уже превратились в 44.
Ближе к выборам эта сумма превратиться наверное в 144 лярда.
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не в банк петралексеича положили...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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