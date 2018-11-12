 ГПУ вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на заседании Совета регионального развития в понедельник в Киеве.
"Генеральная прокуратура во главе с Генеральным прокурором Юрием Витальевичем Луценко смогла вернуть в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением. На эти средства строятся не только 513 новых амбулаторий в сельской местности, а и 184 общежития для воинов-контрактников, чтобы там проживали почти 24 тыс. украинских военнослужащих в комфортных нормальных условиях 21-го века, а не в палаточных городках или советских казармах", - сказал он.
По его словам, на эти средства покупается современное вооружение для украинской армии, реализуются другие социально значимые проекты.
Порошенко заявил, что помимо денежных средств в государственную собственность возвращены от предыдущей власти "заповедники, леса, земельные участки, большие заводы, другие активы".
"И все эти факты красноречиво свидетельствуют о том, что последовательный курс власти на привлечение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и топ-лицами его режима, реально реализуется. Простите за это лирическое отступление, но на прошлой неделе в информационном пространстве появился ряд инсинуаций на эту тему", - подчеркнул Президент.
Напомним, 30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича о госизмене. 19 ноября суд намерен заслушать последнее слово обвиняемого.
Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.
праффесор ручку не поламал она спрыснула так как пальцы потели ...есть видео пересмотрите овощ не сламал ручку
-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
-- Как же не было? Я ясно помню!
-- Конечно, не было.
-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
-- Выиграл.
-- Когда? На каком ходу?
-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
Около 2 млрд грн. были сняты со счетов в банке сына Януковича Александра через кассу банка президента Порошенко
Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы», обнародованном сегодня на сайте «Радио Свобода».
«Всеукраинский банк развития» (ВБР) после Революции Достоинства был признан неплатежеспособным. Средства, которые были на его счетах, новая власть обещала конфисковать в бюджет.
Однако аресты с этих счетов один за другим начал снимать Печерский районный суд Киева из-за «отсутствия оснований для его продления».
Как выяснили журналисты, большинство из лиц, хранивших средства на счетах в ВБР и в течение 2016-2017 годов снявших сотни миллионов наличными, одновременно были сотрудниками этого же банка.
В общем депозитные счета были оформлены на 30 должностных лиц ВБР, у которых не были доходов, отвечающих бы размерам депозитов.
Чтобы забрать средства из банка Януковича, который находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке - туда и должны были перечислить их средства.
Как свидетельствуют данные о банковских операциях, около 2 млрд гривен были перечислены в «Международный инвестиционный банк» (МИБ), владельцем которого является Порошенко, и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу данного банка.
Журналисты считают, что только на комиссии банк Порошенко смог заработать 20 млн гривен.
http://ua24ua.net/yanukovich-vivel-svoi-milliardi-cherez-bank-poroshenko-radio-svoboda/
🤑
где же оно это все...самоликвидировалось?
Ближе к выборам эта сумма превратиться наверное в 144 лярда.
🤑
Ну теперь понятно,почему на него такую пургу гонят. Обидно ворам . Вот и гонят , в бессильной злобЕ.
бо то з бюджета(а це гроші-податки ТРУДЯЩИХ) стали менше дотувати ЦІНУ газу для громадян. Зараз дотується 40%ціни а було 60%!!!
ЛЮДИ неспроможні отримують СУБСІДІЇ а хитродупа бидлота що не сплачувала податки врешті реш БУДУТЬ ПЛАТИТИ 115% від ціни газа
Це на 90% активи: земельні ділянки, підприємства, комерційна нерухомість. Конвертувати ці гроші у "пенсії та зарплати бюджетникам" неможливо. Вигода буде коли повернуті ділянки продадуть (але ж ви проти продпжу землі), а підприємства та комерційну нерухомість приватизують по справжній ціні на аукціонах (але ж ви проти продажу держвласності).
Тому вам нічого не відвалиться.
Прийняли закон про підтримку сільгоспвиробників, от і отримали.
А чим це погано? Більше могли інвестувати у елеватори та виробничі потужності, раніше появиться база для зберігання 100млн.т зерна, раніше отримаємо нові робочі місця у селах та містечках, раніше вдасться збільшити експорт, раніше виросте валютна виручка та продажі валюти на міжбанку, раніше стабілізується курс, а може і знижуватися почне.
Чим це погано?
На строительство общежитий выделили около 2,6 млрд грн, из них 1 млрд грн - это средства от реализации конфискованного имущества, остальные - это государственные деньги из бюджета Министерства обороны, заложенные непосредственно на строительство жилья контрактникам.
А вот как так получилось,что через порощенковский банк "януковичам" удалось вернуть свои деньги (те схемы,что обнаружили антикоррупционеры-волонтёры) ,видимо придётся Порошенку лично объяснять следственным органам после переизбрания.