EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  2213  65
Все про:бюджет (4268) конфискация (393) Луценко (7219) Порошенко (15735) Янукович (30383)

 ГПУ вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что Генеральная прокуратура Украины во главе с Юрием Луценко вернула в государственный бюджет 44 млрд грн, которые были "украдены" беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на заседании Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

"Генеральная прокуратура во главе с Генеральным прокурором Юрием Витальевичем Луценко смогла вернуть в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением. На эти средства строятся не только 513 новых амбулаторий в сельской местности, а и 184 общежития для воинов-контрактников, чтобы там проживали почти 24 тыс. украинских военнослужащих в комфортных нормальных условиях 21-го века, а не в палаточных городках или советских казармах", - сказал он.

По его словам, на эти средства покупается современное вооружение для украинской армии, реализуются другие социально значимые проекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко

Порошенко заявил, что помимо денежных средств в государственную собственность возвращены от предыдущей власти "заповедники, леса, земельные участки, большие заводы, другие активы".

"И все эти факты красноречиво свидетельствуют о том, что последовательный курс власти на привлечение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и топ-лицами его режима, реально реализуется. Простите за это лирическое отступление, но на прошлой неделе в информационном пространстве появился ряд инсинуаций на эту тему", - подчеркнул Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если суд признает Януковича виновным, то все его имущество будет конфисковано, - Луценко

Напомним, 30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича о госизмене. 19 ноября суд намерен заслушать последнее слово обвиняемого.

Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3096387
 
   
 Топ комментарии
 
ШОК И ТРЕПЕТ! Янукович вывел свои миллиарды через банк Порошенко - «Радио Свобода».

Около 2 млрд грн. были сняты со счетов в банке сына Януковича Александра через кассу банка президента Порошенко

Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы», обнародованном сегодня на сайте «Радио Свобода».

«Всеукраинский банк развития» (ВБР) после Революции Достоинства был признан неплатежеспособным. Средства, которые были на его счетах, новая власть обещала конфисковать в бюджет.

Однако аресты с этих счетов один за другим начал снимать Печерский районный суд Киева из-за «отсутствия оснований для его продления».

Как выяснили журналисты, большинство из лиц, хранивших средства на счетах в ВБР и в течение 2016-2017 годов снявших сотни миллионов наличными, одновременно были сотрудниками этого же банка.

В общем депозитные счета были оформлены на 30 должностных лиц ВБР, у которых не были доходов, отвечающих бы размерам депозитов.

Чтобы забрать средства из банка Януковича, который находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке - туда и должны были перечислить их средства.

Как свидетельствуют данные о банковских операциях, около 2 млрд гривен были перечислены в «Международный инвестиционный банк» (МИБ), владельцем которого является Порошенко, и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу данного банка.

Журналисты считают, что только на комиссии банк Порошенко смог заработать 20 млн гривен.
http://ua24ua.net/yanukovich-vivel-svoi-milliardi-cherez-bank-poroshenko-radio-svoboda/
🤑
 показать весь комментарий
 
не в банк петралексеича положили...
 показать весь комментарий
 
Ох уж эти сказочники. Юґик в свое время трепался о 3-х лярдах, которые уже превратились в 44.
Ближе к выборам эта сумма превратиться наверное в 144 лярда.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
не в банк петралексеича положили...
 показать весь комментарий
 
 
зацените все -
праффесор ручку не поламал она спрыснула так как пальцы потели ...есть видео пересмотрите овощ не сламал ручку
 показать весь комментарий
 
-- Только что на этом месте стояла моя ладья! -- закричал одноглазый, осмотревшись. -- А теперь ее уже нет.
-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
-- Как же не было? Я ясно помню!
-- Конечно, не было.
-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
-- Выиграл.
-- Когда? На каком ходу?
-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
 показать весь комментарий
 
 
ШОК И ТРЕПЕТ! Янукович вывел свои миллиарды через банк Порошенко - «Радио Свобода».

Около 2 млрд грн. были сняты со счетов в банке сына Януковича Александра через кассу банка президента Порошенко

Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы», обнародованном сегодня на сайте «Радио Свобода».

«Всеукраинский банк развития» (ВБР) после Революции Достоинства был признан неплатежеспособным. Средства, которые были на его счетах, новая власть обещала конфисковать в бюджет.

Однако аресты с этих счетов один за другим начал снимать Печерский районный суд Киева из-за «отсутствия оснований для его продления».

Как выяснили журналисты, большинство из лиц, хранивших средства на счетах в ВБР и в течение 2016-2017 годов снявших сотни миллионов наличными, одновременно были сотрудниками этого же банка.

В общем депозитные счета были оформлены на 30 должностных лиц ВБР, у которых не были доходов, отвечающих бы размерам депозитов.

Чтобы забрать средства из банка Януковича, который находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке - туда и должны были перечислить их средства.

Как свидетельствуют данные о банковских операциях, около 2 млрд гривен были перечислены в «Международный инвестиционный банк» (МИБ), владельцем которого является Порошенко, и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу данного банка.

Журналисты считают, что только на комиссии банк Порошенко смог заработать 20 млн гривен.
http://ua24ua.net/yanukovich-vivel-svoi-milliardi-cherez-bank-poroshenko-radio-svoboda/
🤑
 показать весь комментарий
 
 
и...я дико извиняюсь...куда они это все вернули?
где же оно это все...самоликвидировалось?
 показать весь комментарий
 
 
Были демоны, мы не отрицаем. Но потом они самоликвидировались. (с)
 показать весь комментарий
 
 
Ну возможно что югик что-то и вернул, вопрос в том - в казну или на свой с крокодилом тысячелетия карман, но пиця с лихвой перекрыл рекорд чивакуни выведя украденные мародерством деньги в офшоры Чем же ты, падла, гордишься?!
 показать весь комментарий
 
 
Ох уж эти сказочники. Юґик в свое время трепался о 3-х лярдах, которые уже превратились в 44.
Ближе к выборам эта сумма превратиться наверное в 144 лярда.
 показать весь комментарий
 
 
І дико заскавчала пропукінська бидлота ХОРОМ з ж.докрімінальною мішпухою -"хунта з рота "наших людєй" видирає чєстна вкрадений кусень!!" ГПУ повернула до бюджету 44 млрд грн, вкрадених Януковичем і його оточенням, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9811
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ти барига краще похвались скільки поклав собі в кишеню від мільярдів які налом отримали бандити проФФесора через твій банк???
ГПУ вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7397
 показать весь комментарий
 
 
Вроде недавно было 22 ярда? Уже 44? Даешь 440!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Думали: выберем кондитера президентом - будем все в шоколаде. Но совпал только цвет...

🤑
 показать весь комментарий
 
 
а ти марив що "ваших"чіпати Порошенко не буде бо пукін росказав що Порошенко -жид?? А бач як воно і Порошенко-УКРАЇНЕЦЬ і ашкєназі Гройсман виявився ПОРЯДНОЮ ЛЮДИНОЮ.. і твої лахен троймен -дурня шлємазла ГПУ повернула до бюджету 44 млрд грн, вкрадених Януковичем і його оточенням, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4300
 показать весь комментарий
 
 
грося не то чтобы непорядочный, а он просто не человек.
 показать весь комментарий
 
 
так вы с юрком это бабло сначала отлежатся положили в петин банк ...а потом когда поняли что актив тухлый и витя за него хай поднимет , начали потихоньку доставать , и то не всё , что то на развитие шоколадной демократии обязательно останется
 показать весь комментарий
 
 
Луценко вернул 44 млрд денех уворованных.
Ну теперь понятно,почему на него такую пургу гонят. Обидно ворам . Вот и гонят , в бессильной злобЕ.
 показать весь комментарий
 
 
такі да... пече та шкребе ВСІМ хто крав!! Зараз розбираються з тими хто вкрав більше мільона та й дрібніших не забудуть ДАЛІ БУДЕ
 показать весь комментарий
 
 
смотри, не забывай поросенку и гросе потом передачки носить, а то ведь время пройдет и переобуешься в полете)
 показать весь комментарий
 
 
Помню на Свободе слова Шустера ,Порошенко сказал что газ не подорожает,через неделю газ подорожал.После того я Порошенко не верю
 показать весь комментарий
 
 
ТАК ГАЗ І НЕ ПОДОРОЖЧАВ!!

бо то з бюджета(а це гроші-податки ТРУДЯЩИХ) стали менше дотувати ЦІНУ газу для громадян. Зараз дотується 40%ціни а було 60%!!!

ЛЮДИ неспроможні отримують СУБСІДІЇ а хитродупа бидлота що не сплачувала податки врешті реш БУДУТЬ ПЛАТИТИ 115% від ціни газа
 показать весь комментарий
 
 
а те кто платили постоянно налоги, теперь должны оплачивать субсидии "неспроможним", потому что хряк так решил?
 показать весь комментарий
 
я вообще поражаюсь как этим иудам у власти в Константинополе на дверь не указали ГПУ повернула до бюджету 44 млрд грн, вкрадених Януковичем і його оточенням, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1470 не зря я атэист
 показать весь комментарий
 
какие милиарды наличка была вывезена камазами вот где были деньги .овощ в банках деньги не держал .в одном он не дурак.пете лиш бы потрепатся
 показать весь комментарий
 
 
ой, да перестаньте, это сказки для детей. в 21 веке, камазами? . банковская система свифт этот, отслеживает все тразакции больше 10 000 $ вывез три камаза и куда их?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Опять врёт, врёт и врёт. Задолбал уже своим враньём.
 показать весь комментарий
 
 
Отлично!!! После выборов, надеюсь, новый президент проведет аудит возвращенных миллиардов. Как возвращали, кому и куда...
 показать весь комментарий
 
 
Що повернули млрди це добре чи погано? я вже заплутався в цих зрадофілах: не повернули - погано, повернули - ще гірше. Це якийсь пухнастий пісець
 показать весь комментарий
 
Так а куда они пошли что то не видно покрашенная?
 показать весь комментарий
 
 
Чего это не видно? Очень даже видно в Панаме резкое покращення.
 показать весь комментарий
 
 
Зрадофілітики, узбагойтєсь!
Це на 90% активи: земельні ділянки, підприємства, комерційна нерухомість. Конвертувати ці гроші у "пенсії та зарплати бюджетникам" неможливо. Вигода буде коли повернуті ділянки продадуть (але ж ви проти продпжу землі), а підприємства та комерційну нерухомість приватизують по справжній ціні на аукціонах (але ж ви проти продажу держвласності).
Тому вам нічого не відвалиться.
 показать весь комментарий
 
 
пока ваше шоколадное не ответит каким образом МХП получило от государства дотаций на 4,7 млрд грн, с этим псевдо руководством даже не о чем говорить.
 показать весь комментарий
 
Згідно прийнятим ВР законам. У нас ці питання вирішує ВР.
Прийняли закон про підтримку сільгоспвиробників, от і отримали.
А чим це погано? Більше могли інвестувати у елеватори та виробничі потужності, раніше появиться база для зберігання 100млн.т зерна, раніше отримаємо нові робочі місця у селах та містечках, раніше вдасться збільшити експорт, раніше виросте валютна виручка та продажі валюти на міжбанку, раніше стабілізується курс, а може і знижуватися почне.
Чим це погано?
 показать весь комментарий
 
 
ты ОЧЕНЬ тупой троль! во-первых, косюк был советником пороха, во-вторых, закупая с параши оборудование, выдавал его за отечественного производителя, в третьих - продают курятину в 2 раза дешевле в страны ЕС, при этом лоббирует законы против ввоза к нам дешевой курятины с тех же стран ЕС, тем самым являясь монополистом в Украине и многое другое, дня не хватит описать все эти схемы, а ты мне напоминаешь тупого подхуйловника, им тоже ссут в глаза, а для них это божья роса.
 показать весь комментарий
 
Наш український президент і українська влада. Які є але вони наші. Ви тут в тилу працюєте? Не паліться, ще рано, працюйте акуратніше. Чи у вас там всі такі як "шпілі-вілі сомберські"?
 показать весь комментарий
 
Які є але вони наші - вот и все что нужно знать о порохоботах вот если у тебя жена будет проституткой гулящей, у тебя такая же логика будет? ГПУ повернула до бюджету 44 млрд грн, вкрадених Януковичем і його оточенням, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1789
 показать весь комментарий
 
Во заливает!
На строительство общежитий выделили около 2,6 млрд грн, из них 1 млрд грн - это средства от реализации конфискованного имущества, остальные - это государственные деньги из бюджета Министерства обороны, заложенные непосредственно на строительство жилья контрактникам. ГПУ повернула до бюджету 44 млрд грн, вкрадених Януковичем і його оточенням, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5658
 показать весь комментарий
 
Вернуть деньги и потратить на войну,как же все это тупо....А улучшение жизни когда будет,совок в стране...
 показать весь комментарий
 
Нє, ну справді для чого на війну витрачатися? ти вже приготував плакат "путєн ввєді", ватан?
 показать весь комментарий
 
Воевать нужно не оружием,а улучшением жизни своего народа,почему к нам нужно хотеть с зарплатой в 200 баксов...,и ценами в 4 раза дороже чем в 13 году.
 показать весь комментарий
 
вот то,что реально строится можем увидеть только при следующих расследованиях уже новой,постпорошенковской ввласти.И стороилось ли вообще или на чьи именно деньги.Хватит того,что уже Порошенку приписывались траты на армию якобы из его собственного кармана.на деле же оказалось,что частично из бюджета,а частью из конфискованных денег.
А вот как так получилось,что через порощенковский банк "януковичам" удалось вернуть свои деньги (те схемы,что обнаружили антикоррупционеры-волонтёры) ,видимо придётся Порошенку лично объяснять следственным органам после переизбрания.
 показать весь комментарий
 
 
петя! шо ж вы "решение" суда, который "вернул" "награбленое януковичем"... ЗАСЕКРЕТИЛИ?????????
 показать весь комментарий
 
44ярда - це суттєва сума. хтось з громадян відчув це? а якщо ні, то може президент бреше як завжди?
 показать весь комментарий
 
тю...а казали шо яник бюджет вивiз (30 лярдов баксов), за пять рокiв знайшли токо 1,4, а остальнi де? скотиняка в лотерею виграв?
 показать весь комментарий
 
петя! шо там с "брилиантовыми" прокурорами? сидят? не?!!!
 показать весь комментарий
 
 
вот так просыпаешься, вообще ни о чем не подозревая, а в Киеве уже какой-то съезд КПСС с Порошенко и Гройсманом.
 показать весь комментарий
 
Можно глянуть график наполнения бюджета где кривая в один прекрасный день делает вертикальный взлет на 44 лярда
 показать весь комментарий
 
Не верю. Нужно подтверждение авторитетных гражданских общественных организаций. Порошенко ведь объявил о каких то 144 реформах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх