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 "Укрлендфарминг" Бахматюка внедряет новые технологии определения качества зерна на своем элеваторе-рекордсмене

Самый крупный элеватор Украины расположен в Деснянском районе Сумской области и принадлежит группе компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

На самом крупном элеваторе страны, принадлежащем группе компаний Олега Бахматюка, установлено оборудование, которое позволяет определить качество зерна по двадцати критериям за одну минуту. Об этом сообщила директор Степановского элеватора "Агротерминал Констракшн" Оксана Васильченко,  пишет УНИАН. "В производственной лаборатории терминала установлено самое современное оборудование, например, один из лучших приборов для проведения анализа качества зерна – Infratec, который позволяет определить класс зерна за одну минуту", - сказала Васильченко. Так, Infratec анализирует качество зерна более чем по 20 показателям. В частности, прибор может определить класс пшеницы всего за минуту по таким показателям, как белок, содержание крахмала, клейковины и влажность.

Кроме того, Васильченко отметила, что этот элеватор обеспечивает полный цикл – от приема зерна с поля, лабораторных исследований, очистки и сушки, до отправки его в порты. При этом, как уточнила заведующая лабораторией Степановского элеватора Алла Лякутина, лаборатория, в которой проводятся исследования качества зерна и определяется его класс, является самой современной в Украине. "Перед отправкой зерна на хранение проводим лабораторное исследование. После чего культуры сортируются по классам. Каждый класс имеет отдельные силосы для хранения. На элеватор мы можем принимать такие культуры как пшеница, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс", - отметила Лякутина.

Васильченко добавила, что общая мощность элеватора составляет 488 тыс. тонн единовременного хранения. При этом ежесуточно он может принимать 11 тыс. тонн зерна и отгружать до 70 вагонов, или 5 тыс. тонн, что делает его самым большим в Украине комплексом по хранению и отгрузке зерновых. "Единовременно мы можем принимать на элеватор три культуры, и это на сегодняшний день составляет 11 тыс. тонн, также проводим очистку и сушку зерна. У нас есть мощности, чтобы каждый день отгружать до 70 вагонов за сутки, а это около 5 тыс. тонн. Это самый высокий показатель в Украине. Сейчас элеватор загружен на 80%, и если "Укрзализныця" не подведет, то сможем принять весь объем кукурузы, выращенный предприятиями холдинга, до 20 ноября", - уточнила Васильченко.

По ее словам, во время уборочной компании элеватор работает круглосуточно и принимает зерно не только с предприятий группы компаний "Укрлендфарминг", но и от сторонних поклажедателей. Как сообщал УНИАН, ранее "Укрлендфарминг" благодаря новым технологиям увеличил пропускную способность элеватора в Житомирской области до 130 тыс. тонн. В августе "Укрлендфарминг" открыл дополнительную линию приема на элеваторе "Зернопром Агро" в Житомирской области, что позволило увеличить общую мощность одновременного хранения зерновых до 70 тыс. тонн. "Укрлендфарминг" ожидает, что рост урожая кукурузы в 2018 году составит минимум 15%, что стало возможным благодаря отличным погодным условиям, а также использованию новых технологий питания и защиты растений.

Справка УНИАН. "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. Группа компаний насчитывает 11 территориальных кластеров по земледелию в 22 областях Украины, а также сеть элеваторов, семенных заводов, птицефабрик, ферм, мясокомбинатов и селекционных хозяйств. По оценкам Антимонопольного комитета Украины, "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) управляет крупнейшим в стране банком плодородного чернозема.

Собственником группы является Олег Бахматюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096385
 
   
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рекордсмен по ценам на хлеб
или по субсидиям!!!! у него 0 точно не бесконечность "Укрлендфарминг" Бахматюка внедряет новые технологии определения качества зерна на своем элеваторе-рекордсмене - Цензор.НЕТ 5627
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Хліб подорожчав, тепер причина зрозуміла...
Це рехформа чи перемога??
😺
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обычная корупция великого олежки "Укрлендфармінг" Бахматюка впроваджує нові технології визначення якості зерна на своєму елеваторі-рекордсмені - Цензор.НЕТ 7491
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рекордсмен по ценам на хлеб
или по субсидиям!!!! у него 0 точно не бесконечность
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Хліб подорожчав, тепер причина зрозуміла...
Це рехформа чи перемога??
😺
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Просто Дельта-Вілмар в Одеській області згорів. Після цього аутсайдер вийшов у рекордсмени.
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Це мабуть Бахматюк спалива... Бо я бачив, як він в місцевому магазині сірники купляв...
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Якщо після того, як один елеватор-лідер горит а другий - аутсайдер виходить на перше місце, то це означає, що в країні два елеватори...
Ти, Володимир Заєтс, в якій палаті лежиш? )))
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Горів не елеватор, придурок-зрадофілітик. Горів завод по переробці пальмової олії. різниці не відчуваєш?
Господи, які ж ви йулинці-савушкінці тупі-і-і-і-і!!!!
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Можна було б вирощувати по 100млн.т на рік, танема де скласти зерно та німа як вивезти таку кількість. Зараз Україну готують під урожаї 100 млн.т. Плюнь там елеватор стоїть або будується. Ще рік два і потужності по зберіганю та переробці будуть достатніми, щоб збільшити виробництво.
Тішуся що причетний до цього процесу.
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Додам, будуються комбікормові заводи, реконструюються цукрові. Жом тепер не добриво, а корм для худоби, після запуску жомосушильних ліній появиться наддешевий корм для великої рогатої худоби
Але про це не розповідають, це раха мужньо долає труднощі, викликані діями "злокознєнного запада", а у нас суцільна зрада, "карупция" і "нічєвонєдєлаєцца".
Щоб ви повиздихали, журнашлюшки та болохери! Тьху на вас! Заганяєте народ у депресняк своєю писаниною.
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Агрохолдинги- бич украинского земледелия.Это паразитирующие пиявки,присасывающие практически все средства для "подъёма села",которые выделяются из бюджета.Эти четыре олигарха "от земли" буквально монополизировали украинский сельхозрынок,диктуя цены.Кроме того,на внутреннем рынке эти махинаторы продают только то,что не продалось на международном рынке или более низкого качества.Всё основное продаётся за валюту,тем самым помогая гривне уверенно падать вниз.Безмерно напечатанные,никак не привязываясь к золотовалютным резервам или "живому товару", бумажные доллары постепенно закрепляются этим самым натуральным товаром,а гривня "выхолащивается".Вопрос-нахрена Украине производители,подкармливающиеся из бюджета,платящие работникам "украинские" зарплаты ,платящие " льготный" налог и в то же время укреплящие доллары и евро вместо гривни?..Ответ может быть только один- власти,которая получает за "подкормку" "откаты" и часть за реализацию (в долларах).
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрлендфарминг" Бахматюка внедряет новые технологии определения качества зерна на своем элеваторе-рекордсмене
 
 
 
 
 
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