 Данные о российском шпионе Австрии передала Великобритания, чтобы отдалить ее от России, - Kleine Zeitung

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщило австрийское издание Kleine Zeitung.
Как отмечает издание, Великобритания передала информацию Австрии о русском шпионе из политических побуждений, в частности, чтобы отдалить Австрию от России.
Также издание связывает решение Британии с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.
Ранее министр обороны Австрии Марио Кунасек отметил, что информацию о шпионаже австрийского военного они получили от спецслужб других стран.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..
В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.
Еще б немцев трошки отрезвить...
Чёт не понял...
Мордоряне пару дверных ручек немцам обмажут какойнить х(ОЙ)нёй - охота и появится...
Вот жеж кляты бриты)))))
Как гласит народная мудрость: «Молния никогда не бьет в один и тот же лежачий камень, под который вода не течет», но такое все же произошло и сей факт заслуживает особого внимания. Откровенно говоря, новость о том, что в Австрии задержан местный военный, который 20 лет работал на ГРУ - выглядела абсурдной. В самом деле, уложить в одно предложение три слова «Австрия, Московия и шпион» - просто не получалось, как не изменяй последовательность этих слов. Это воспринимается примерно так же дико, если бы в немецкой прессе появилось бы сообщение о том, что там поймали немецкого политика или военного, завербованного Москвой. Само это понятие может стать примером оксюморона, ибо всем известно что: российских шпионов ни в Австрии, ни в Германии нет и быть не может, а кроме того, их просто некому там ловить, да и не зачем.
Тем не менее, второй выловленный в Австрии шпион, стал ментальным контрольным выстрелом, который указал на то, что все это происходит на самом деле и там ничего не перепутали. Более того, стало известно, что первого шпиона там уже взяли под стражу, чем показали, что ситуация назрела намного хуже, чем вокруг дела Фирташа, который уже несколько лет подряд крутит дули в сторону Вашингтона и продолжает прикармливать украинских журналистов и политиков, которые летят в Вену, как мухи на место, где задумалась о жизни корова.
Второе задержание шпиона стало не таким удивительным событием, поскольку в прессу ушла информация о том, что первый крот начал давать признательные показания. Думаю, что в какой-то момент следователи будут вынуждены выключить свет в допросной, поскольку шпионы туда будут ломиться как мотыльки на лампу, среди ночи. То есть, когда первый шпион начнет перечислять лиц, которые работали на ГРУ, от передоза дурно станет даже диктофону.
В общем, хвост этой истории может быть разным, от пушистого, до очень пушистого, но тем не менее, как эта история вообще началась, никак невозможно было понять. В самом деле, чудак себе работал на Москву 20 лет, все были довольны. Даже на военные парады он уже стал приходить в буденовке и с портретом Путина, на котором было написано «Бессовестный полк» и никто ничего не замечал, а тут бац - и провал.
Мы уже стали подумывать о том, что на Блюменштрассе был обнаружен чемоданчик русской радистки Кэт, а на нем - нашли отпечатки пальцев австрийского военного. Внутри же чемоданчика обнаружили стопку шифровок, в которых было написано Юстас - Алексу, а в скобочках - ГРУ и фамилия агента, а к одной из них степлером прикололи его фотографию и визитную карточку. Никакими другими обстоятельствами такой провал просто не мог быть пояснен. Разве что люди устали от того, что ежедневно, в пять часов вечера, связной австрийского агента, по фамилии Плейшнер, выбрасывался из окна третьего этажа, потом поднимался, плевался и по-русски материл качество яда.
Никакие другие схемы, способные пояснить раскрытие австрийцами российского шпиона просто не срабатывали. И вот выясняется, что австрийцы действительно ничего не знали о российском кроте и когда все закрутилось, долго искали слово «шпион» в толковом словаре Даля. Дело в том, что информацию им дали спецслужбы Ее Величества Королевы Англии. Им оказалось проще вычислить наличие крота и его личность из своего Альбиона, чем австрийским спецслужбам, если там таковые вообще существуют, а дальше - все просто. Военного задержали, привезли в помещение для допросов, дали бумагу, ручку и попросили описать все, что он делал в качестве шпиона. Тот немного упирался и сказал, что не может так много писать, поскольку состоит на должности шпиона уже 20 лет и только писать ему придется несколько месяцев. Поэтому пришлось пойти на компромисс и предложить описать самые яркие и хорошо запомнившиеся эпизоды.
Кстати, вот эта ирония, с которой описаны события, возникла не на ровном месте, поскольку австрийская пресса описывает их своеобразно, а некоторые СМИ - очень своеобразно. Их возмущает то, что фактически, разоблачение осуществлено британскими спецслужбами, а это значит, что те мстят Москве за дело Скрипалей и пытаются поссорить (что-то это напоминает) Австрию с Московией. Им не сильно интересно, что шпион дал признательные показания и что по этим показаниям начали задерживать других агентов, пресса рассуждает о том, что это испортит отношения с Кремлем.
Впрочем, россияне скупают не только военных, но и политиков, которые покрывают это положение дел, и прессу, которая смотрит совсем в другую сторону.
Нам ли этого не знать? В общем, по реакции австрийских СМИ можно себе представить ту подводную часть айсберга купленных тушкек, которые являют собой прессу страны. В этой связи радует одно. В Австрии неожиданно случилось то, чего в Германии не может быть по определению, ибо честная и мудрая фрау Меркель, создала такую стабильность в стране, которой не грозит даже тень австрийского скандала. Но все течет, все меняется и тайное всегда всплывет и будет вонять так, что душно станет всем.
ЛО
То есть руководство страны и сами органы безопасности Австрии вполне устраивало присутствие агентуры "запоребриков" в стране. А в сложившейся ситуации уже не было выхода, кроме как их слить.
вдумайтесь!
идиотам указывают на крота...а они обиделись, ибо их чуть не поссорили с заводчиком кротов