 Состояние украинской экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.
"Правительство приняло решение о повышении тарифов на газ. Был ли у правительства выбор между хорошим и плохим сценариями? Нет, правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим, между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности. Это примерно как между Сциллой и Харибдой", - сказал он.
Вместе с тем, Президент отметил, что вряд ли можно было отказаться от повышения тарифов, поскольку для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ.
"Можно ли было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ. Состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов. Мы бы так и сделали, если бы не должны были в 2019-2020 гг преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов", - сообщил Порошенко.
ТІТУШКИ захопили офіс ПАТ Криворіжгаз. Горять шини.
У Кривому Розі почалися бунти після того, як Нафтогаз зупинив поставки газу на міські котельні і місто почало замерзати.
ИА Українські новини: Кривий Ріг з населенням в півмільйона жителів залишився без опалення через відмову "Нафтогазу" поставляти газ підприємству "Теплоцентраль" через борги попередніх періодів.
10 листопада ПАТ "Криворіжгаз" зафіксувало незаконну спробу відновлення газопостачання АТ "Криворізька теплоцентраль", яка знаходиться в управлінні Фонду державного майна України.
ТІТУШКИ замість тепла. Нафтогаз не дає газ котельням Кривого Рогу - а ТІТУШКИ напали на офіс місцевої газорозподільної компанії Криворіжгаз.
СПОРТСМЕНИ - ШТАНГА, МИМО! ГАЗ в котельні дає НАФТОГАЗ. Його адреса: Київ, вул. Б. Хмельницького, 6.
НА ВХОДІ - броньований КАДИЛАК.
Третій день глава Нафтогазу Коболєв не хоче домовлятися з владою Кривого Рогу про постачання газу на міські котельні. ЗАЧИНЕНІ ШКОЛИ та ДИТЯЧІ САДКИ.
Восьме за розміром місто України ТРИ дня без ТЕПЛА - коли вночі - 7С морозу.
Закрито 78 шкіл і 75 дитячих садків. Майже 400 тисяч жителів міста в холодних квартирах.
104.ua
у нас в киеве в ГПУ!!! каждый день окна бьют - во как любят ментов и луцика!!!
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Ще пан забув додати, що гроші за високі тарифи, йдуть не до державної кишені, а до кишені Фірташа, Ахметова і .... його! Бо пан Порошенко має половину акцій ДТЕК, на хвилинку
(не вздумайте даже!)
Портникова послушай.
Повышать надо для наследников а не из-за попередников
Признать, что он лох, или получить статью о незаконном обогащении. Согласно моим расчетам, президент Порошенко, умышленно или по ошибке, - скрыл от НАЗК 2,6 млн. гривен, которые получил в виде процентов от собственного Международного инвестиционного банка
Не знаю, удивитесь вы, или нет - но президент Порошенко, который везде трепется о борьбе с коррупцией, и приписывает себе создание системы декларирования - оказался не способен правильно заполнить электронную декларацию.
http://ua24ua.net/vibor-dlya-poroshenko-loh-ili-statya/
🤑
870 3212:21Состояние украинской экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко
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Щось погано пасують одне іншому ці 2 новини
пепа жгёт напалмом)
https://strana.ua/articles/analysis/169984-prezident-ukrainy-poroshenko-zarabotal-na-operatsijakh-s-ovhz-34-8-mln-hrn-za-dve-nedeli.html
🤑
В переводе на нормальный язык это звучит так:
Можно было отказаться от повышения тарифов, но для стабильности пополнения своих офшорных счетов нам нужен транш МВФ.
В период 2007-2013 г.г. гарантоид последовательно занимал посты как бы "никак" не связанные с государственными деньгами
Хотя, конечно, куда вернее было бы написать - Петька Маразм...
А еще лучше - куда более привычное - Петька Фуфлогон...
Потому что, как мы хорошо знаем, наша Петька провалами в памяти не страдает...
Так что выборочная хрень типа - "тут помню, тут не помню", это для верноподанных лошков из семейства порохоботцев...
Это все к тому, что очередная попытка холуятника вывести гарантоида из-под обвинения в причастности к продолжению тотального грабежа населения Украины - это чистой воды рошводняк...
А, чтобы не получить обвинения в будкошатательстве, вот вам цытаточка от гарантоида:
"54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах ... Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать"...
Сорри, товарищ гарантоид, но не извиним...
Потому что уборка следов дерьма, что постоянно вы, товарищ гарантоид оставляете за собой, означает, что вы, товарищ гарантоид, помимо того, что лжец, еще и чистой воды копрофаг...
Т.е. дерьмолюб...
(Для справочки: "Копрофагия - поедание собственных или чужих экскрементов. У человека - сексуальная девиация, при которой вкусовым фетишем служит вкус кала")
А, чтобы опять же не было лишних обвинений, вот вам, любі малята, сухая копрофагическая статистика.
Которая в очередной раз доказывает, что, помимо того, что товарищ гарантоид отвратительный лжец (к этому уже все как бы привыкли), так он еще в своем самоупоении настолько заврался, что не въехал в то, насколько много он лично должен, как стране, так и народу Украины.
Теперь конкретика.
Гарантоид, повторимся, заявил - "54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах ... Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать"...
Забыв упомянуть, что в период 2007-2013 г.г. гарантоид последовательно занимал посты как бы "никак" не связанные с государственными деньгами:
С 2006 года - председатель парламентского комитета по бюджету и финансам.
С февраля 2007 года параллельно возглавлял совет Национального банка Украины.
С 9 октября 2009 года - министр иностранных дел Украины.
С 12 октября 2009 года член Совет национальной безопасности и обороны Украины.
23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли в правительстве Николая Азарова...
Кто, где, как и при каких обстоятельствах наскирдовал за это время 54 миллиарда долларов (и, как они были распилены), вспоминать не будем.
Но в том, что кто-то должен это наследие отдавать, сомнений как бы нет...
И как бы научившийся извиняться гарантоид, должен начать это делать первым.
И не исключено, что он, как человек, уже стоящий на одной ступени (по версии экзархов Константинопольского патриархата) с равнопрестольным князем Владимиром и Ярославом Мудрым, мог бы готов принять участие в погашении долгов...
Но тут в процесс вмешался старик Альцгеймер, поцеловал гарантоида в яремную вену и все пошло прахом...
Капустин Андрей
http://ua24ua.net/andrey-kapustin-petka-altsgeymer/
🤑
С овечьей шкурой к скорняку зашел Вартан-сосед
- Из этой шкуры шапку сшить.. Ты можешь или нет?
- Могу! - сказал в ответ скорняк, на шкуру посмотрев.
- А выйдет две? - спросил Вартан, на корточки присев.
- И две сошью!
- А три?
- И три!
- Сошьешь четыре?
- Да!
- А пять?
- Ну что ж, могу и пять, коль в этом есть нужда!
- Быть может, выкроишь все шесть?
- Могу, раз надо так!
- Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.
- Идет! - сказал скорняк.
Когда заказчик через день за шапками пришел,
Семь шапок выложил скорняк на свой рабочий стол.
- Да разве это мой заказ?- сскричал в сердцах Вартан.
- Когда ты шапки мне кроил, ты был, должно быть, пьян?
Что с ними делать мне теперь? Куда прикажешь деть?
Ведь ни одну из них нельзя на голову надеть!
- Но ты же сам того хотел! - казал в ответ скорняк.
- Больших семь шапок из овцы не выкроишь никак!
Очередная брехня, за пять лет можно было бы подготовить программу приватизации, и за эти деньги отдать долги.
Но прозрачная приватизация никому не нужна, проще продать должность директора и посадить его на потоки.
Это если по простому прямо в лоб решить вопрос...
Можно еще по умному, путем подьема экономики, но это не для ваших умов.
То-ли лыжи не едут, то-ли...