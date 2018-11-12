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 Политика Украины, Экономика
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Все про:внешний долг (39) кредит (2096) МВФ (2602) Порошенко (15735) Тарифы на газ (98)

 Состояние украинской экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко

Состояние украинской экономики позволяет отказаться от привлечения кредитов международных финансовых организаций, однако власти вынуждены их привлекать для погашения пиковых выплат по старым долгам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

"Правительство приняло решение о повышении тарифов на газ. Был ли у правительства выбор между хорошим и плохим сценариями? Нет, правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим, между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности. Это примерно как между Сциллой и Харибдой", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За пять лет мы можем выйти на сильную экономику", - Гройсман

Вместе с тем, Президент отметил, что вряд ли можно было отказаться от повышения тарифов, поскольку для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ.

"Можно ли было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ. Состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов. Мы бы так и сделали, если бы не должны были в 2019-2020 гг преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов", - сообщил Порошенко.

Состояние украинской экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096375
 
 
 Топ комментарии
 
Головний акцент президент зробив на неможливості зниження тарифів, бо "попередники" у 2008му році взяли кредитів 23млрд. дол.(уряд Тімошенко). Так само він згадав, що у 2012му "попередники" теж взяли 36млрд.дол. боргів. А треба з чогось платити пенсії, забезпечувати армію... Але пан забув, що у 2012му саме він був міністром економічного розвитку в уряді Азарова! І саме він головний відповідальний за цей борг!!!
_________________________
Ще пан забув додати, що гроші за високі тарифи, йдуть не до державної кишені, а до кишені Фірташа, Ахметова і .... його! Бо пан Порошенко має половину акцій ДТЕК, на хвилинку Состояние украинской экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7431
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Ну, как и всегда. Пєтя принципам не изменяет.
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А тем временем в Кривом Роге очередное радикальное революционное экономическое покращення:

ТІТУШКИ захопили офіс ПАТ Криворіжгаз. Горять шини.
У Кривому Розі почалися бунти після того, як Нафтогаз зупинив поставки газу на міські котельні і місто почало замерзати.
ИА Українські новини: Кривий Ріг з населенням в півмільйона жителів залишився без опалення через відмову "Нафтогазу" поставляти газ підприємству "Теплоцентраль" через борги попередніх періодів.
10 листопада ПАТ "Криворіжгаз" зафіксувало незаконну спробу відновлення газопостачання АТ "Криворізька теплоцентраль", яка знаходиться в управлінні Фонду державного майна України.

Состояние украинской экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8780

ТІТУШКИ замість тепла. Нафтогаз не дає газ котельням Кривого Рогу - а ТІТУШКИ напали на офіс місцевої газорозподільної компанії Криворіжгаз.
СПОРТСМЕНИ - ШТАНГА, МИМО! ГАЗ в котельні дає НАФТОГАЗ. Його адреса: Київ, вул. Б. Хмельницького, 6.
НА ВХОДІ - броньований КАДИЛАК.

Состояние украинской экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1270

Третій день глава Нафтогазу Коболєв не хоче домовлятися з владою Кривого Рогу про постачання газу на міські котельні. ЗАЧИНЕНІ ШКОЛИ та ДИТЯЧІ САДКИ.
Восьме за розміром місто України ТРИ дня без ТЕПЛА - коли вночі - 7С морозу.
Закрито 78 шкіл і 75 дитячих садків. Майже 400 тисяч жителів міста в холодних квартирах.

104.ua
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нормально
у нас в киеве в ГПУ!!! каждый день окна бьют - во как любят ментов и луцика!!!
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Тико, 104, в силу недостаточной революционной сознательности, неверно истолковывает политические и экономические мотивы титушни-петушни. А заключаются эти мотивы в продуманной стратегии "Нафтогаза" по подчинении себе распределительных компаний и создании гипермонополии для нагиба посполитых. И в Кривом роге обкатывается технология захватов горгазов.
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Это он перепутал со своим карманом!!!
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"Старые долги Украины" лучше всего поискать в новых активах Ахметовых, Порошенок, Кононенок, Луценок и прочих попутчиков Революции.
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Кршевой.А кто брал старые долги?Не министр экономики Порошенко в правительстве Азирова при овоще?
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Головний акцент президент зробив на неможливості зниження тарифів, бо "попередники" у 2008му році взяли кредитів 23млрд. дол.(уряд Тімошенко). Так само він згадав, що у 2012му "попередники" теж взяли 36млрд.дол. боргів. А треба з чогось платити пенсії, забезпечувати армію... Але пан забув, що у 2012му саме він був міністром економічного розвитку в уряді Азарова! І саме він головний відповідальний за цей борг!!!
_________________________
Ще пан забув додати, що гроші за високі тарифи, йдуть не до державної кишені, а до кишені Фірташа, Ахметова і .... його! Бо пан Порошенко має половину акцій ДТЕК, на хвилинку Состояние украинской экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7431
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23 млрд в 2008 році взяв в основному Нацбанк. А заправляв в ньому все той же рошенко. На посаді голови наглядової ради нацбанку.
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можно не повышать - но мы сиравно не платим - там что нам похер
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Козломордые тоже так пишут 4 года на срусь весной и у оплеванного десантника шейнина.
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Лучше расскажи, за кого вчера на выборах голосовал?
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Наших денег нам уже хватит до конца жизни, если мы не вздумаем чего-нибудь купить)
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нельзя же быть таким безответственным
(не вздумайте даже!) Состояние украинской экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 273
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еще 1..
Портникова послушай.

Повышать надо для наследников а не из-за попередников
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Выбор для Порошенко - лох или статья.

Признать, что он лох, или получить статью о незаконном обогащении. Согласно моим расчетам, президент Порошенко, умышленно или по ошибке, - скрыл от НАЗК 2,6 млн. гривен, которые получил в виде процентов от собственного Международного инвестиционного банка
Не знаю, удивитесь вы, или нет - но президент Порошенко, который везде трепется о борьбе с коррупцией, и приписывает себе создание системы декларирования - оказался не способен правильно заполнить электронную декларацию.
http://ua24ua.net/vibor-dlya-poroshenko-loh-ili-statya/
🤑
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Есть у меня знакомая... Лариска. Тупая, но везучая,блин! Объясняет свои вечные долги также. Вот, прям, почти буква в букву.
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PS Не приведи Боженька, и этому будет так везти...
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Древнегреческими мифами о Сцилле и Харибде? Стан української економіки вже дозволяє відмовитися від кредитів, але ми мусимо їх залучати, щоб виплатити старі борги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9777
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Та ну! Она как только говорит ,,мне срочно надо... ,, отдел в обморок падает))))
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Походу она из тех,для кого жить в долг-это мотивация к действию.Я тоже знаю таких.Занять,перезанять отдать тому у кого раньше занимал...Не жизнь,а движуха белки в колесе Стан української економіки вже дозволяє відмовитися від кредитів, але ми мусимо їх залучати, щоб виплатити старі борги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2937
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Берём кредиты, чтобы отдать кредиты,... а морковка перед носом всё болтается и болтается
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сеанс гипноза от барыги : всё украли папередники ...всё украли ...папередники , пепередники , папередники ...
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"Кошелек, костяк и мясо". Как работает схема по скупке гособлигаций, на которых Порошенко заработал за две недели почти 35 млн
https://strana.ua/articles/analysis/169984-prezident-ukrainy-poroshenko-zarabotal-na-operatsijakh-s-ovhz-34-8-mln-hrn-za-dve-nedeli.html
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экономика наша это по финансам поет романсы, хорошо что есть, но так ни чего не продержится.
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Президент отметил, что вряд ли можно было отказаться от повышения тарифов, поскольку для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ.

В переводе на нормальный язык это звучит так:
Можно было отказаться от повышения тарифов, но для стабильности пополнения своих офшорных счетов нам нужен транш МВФ.
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КТО НАБРАЛ ДОЛГОВ или ПЕТЬКА АЛЬЦГЕЙМЕР.

В период 2007-2013 г.г. гарантоид последовательно занимал посты как бы "никак" не связанные с государственными деньгами

Хотя, конечно, куда вернее было бы написать - Петька Маразм...

А еще лучше - куда более привычное - Петька Фуфлогон...

Потому что, как мы хорошо знаем, наша Петька провалами в памяти не страдает...

Так что выборочная хрень типа - "тут помню, тут не помню", это для верноподанных лошков из семейства порохоботцев...

Это все к тому, что очередная попытка холуятника вывести гарантоида из-под обвинения в причастности к продолжению тотального грабежа населения Украины - это чистой воды рошводняк...

А, чтобы не получить обвинения в будкошатательстве, вот вам цытаточка от гарантоида:

"54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах ... Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать"...

Сорри, товарищ гарантоид, но не извиним...

Потому что уборка следов дерьма, что постоянно вы, товарищ гарантоид оставляете за собой, означает, что вы, товарищ гарантоид, помимо того, что лжец, еще и чистой воды копрофаг...

Т.е. дерьмолюб...

(Для справочки: "Копрофагия - поедание собственных или чужих экскрементов. У человека - сексуальная девиация, при которой вкусовым фетишем служит вкус кала")

А, чтобы опять же не было лишних обвинений, вот вам, любі малята, сухая копрофагическая статистика.

Которая в очередной раз доказывает, что, помимо того, что товарищ гарантоид отвратительный лжец (к этому уже все как бы привыкли), так он еще в своем самоупоении настолько заврался, что не въехал в то, насколько много он лично должен, как стране, так и народу Украины.

Теперь конкретика.

Гарантоид, повторимся, заявил - "54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах ... Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать"...

Забыв упомянуть, что в период 2007-2013 г.г. гарантоид последовательно занимал посты как бы "никак" не связанные с государственными деньгами:

С 2006 года - председатель парламентского комитета по бюджету и финансам.

С февраля 2007 года параллельно возглавлял совет Национального банка Украины.

С 9 октября 2009 года - министр иностранных дел Украины.

С 12 октября 2009 года член Совет национальной безопасности и обороны Украины.

23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли в правительстве Николая Азарова...

Кто, где, как и при каких обстоятельствах наскирдовал за это время 54 миллиарда долларов (и, как они были распилены), вспоминать не будем.

Но в том, что кто-то должен это наследие отдавать, сомнений как бы нет...

И как бы научившийся извиняться гарантоид, должен начать это делать первым.

И не исключено, что он, как человек, уже стоящий на одной ступени (по версии экзархов Константинопольского патриархата) с равнопрестольным князем Владимиром и Ярославом Мудрым, мог бы готов принять участие в погашении долгов...

Но тут в процесс вмешался старик Альцгеймер, поцеловал гарантоида в яремную вену и все пошло прахом...
Капустин Андрей
http://ua24ua.net/andrey-kapustin-petka-altsgeymer/
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А внутри земного шара есть другой шар, по диаметру значительно больше наружного!
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то есть? берем новые кредиты что бы отдать старые ? тогда о каком состояние экономики идет речь?Уменьшения кредита нет, а бла бла бла есть
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Никогда не слушайте правительство. Если слушаете, то не верьте. Если верите, то не надейтесь. Если надеетесь, то готовьтесь к худшему.
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а вот интересно, кто какой фирмы солнцезащитные очки носит президент Украины? состояние экономики Украины - это состояние нестояния и желание проворовавшегося преступного сообщества, называющего себя олигархами, доворовать путем прихватизации оставшееся...ПОЗОР!
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***
С овечьей шкурой к скорняку зашел Вартан-сосед
- Из этой шкуры шапку сшить.. Ты можешь или нет?
- Могу! - сказал в ответ скорняк, на шкуру посмотрев.
- А выйдет две? - спросил Вартан, на корточки присев.
- И две сошью!
- А три?
- И три!
- Сошьешь четыре?
- Да!
- А пять?
- Ну что ж, могу и пять, коль в этом есть нужда!
- Быть может, выкроишь все шесть?
- Могу, раз надо так!
- Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.
- Идет! - сказал скорняк.
Когда заказчик через день за шапками пришел,
Семь шапок выложил скорняк на свой рабочий стол.

- Да разве это мой заказ?- сскричал в сердцах Вартан.
- Когда ты шапки мне кроил, ты был, должно быть, пьян?
Что с ними делать мне теперь? Куда прикажешь деть?
Ведь ни одну из них нельзя на голову надеть!
- Но ты же сам того хотел! - казал в ответ скорняк.
- Больших семь шапок из овцы не выкроишь никак!
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Можно ли было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ.



Очередная брехня, за пять лет можно было бы подготовить программу приватизации, и за эти деньги отдать долги.
Но прозрачная приватизация никому не нужна, проще продать должность директора и посадить его на потоки.

Это если по простому прямо в лоб решить вопрос...

Можно еще по умному, путем подьема экономики, но это не для ваших умов.





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Як всегда брешет...раз экономика пошла в гору зачем брать кредиты?а для того ,чтобы залезть в карманы украинцев
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Жена, состояние экономики нашей семьи позволило бы жить без кредитов, если бы не висящие кредиты на квартиру, машину, дачу
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С другой стороны, хорошо то, что президент у вас не лишен чувства юмора!
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Это у него не чувство юмора, а ощущение своей безнаказанности.
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Надо на кредит построить заводы, они принесут прибыль, отдать кредиты, заводы остались в стране(приносят прибыль народу).
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Ми настільки успішні, що беремо кредит під гарантії пограбунку населення підняттям тарифів, щоб віддати попередній кредит, який ми і так віддали б, якби підняли тарифи...
То-ли лыжи не едут, то-ли...
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Чем ближе выборы тем выше экономика.... Диалектика однако.
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Брехливий Оффшоренко, ти чому не підписав антиоффшорний договір на початку цього року, щур ?
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"долги папередников"....та да... тебя не было среди "папередников"...ты к нам с бульдозера упал...
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если парашенки отрубить голову- голова еще 20 минут будет брехать
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дык, может, дефолт обьявить под такое дело?
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залепите этому уроду рот пластырем - щас уссусь от смеха)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Развитие єкономики не рассматривается даже как опция.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСостояние украинской экономики уже позволяет отказаться от кредитов, но мы должны их привлекать, чтобы выплатить старые долги, - Порошенко
 
 
 
 
 
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