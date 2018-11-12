 После признания "выборов" в ОРДЛО Россией может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "112 Украина" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
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Он отметил, что организация и проведение "выборов" были проведены с целью легитимизации оккупационного режима и заменить тех вожаков, которые непосредственно принимали участие в военных действиях и убийствах людей, на те лица, которых условно можно отнести к представителям интеллигенции.
Он отметил, что относительно организаторов псевдовыборов должно быть возбуждено ряд уголовных дел.
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"В отношении организаторов, я так понимаю, будет открыт ряд уголовных дел: это и подрыв государственного суверенитета, посягательство на территориальную целостность. Относительно людей, которые обеспечивали с технической точки зрения проведение этого шоу, я думаю, будут открыты уголовные дела, но по какой мотивации - я не знаю", - заявил Тука.
По его мнению, результаты псевдовыборов могут быть признаны в России.
"За этим может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - предупредил Тука.
Относительно реакции других стран на "выборы" Тука заявил: "Это фактически выход из Минского процесса, но какая будет реакция других стран, принимающих участие непосредственно в этом процессе, ведь там привлечена не только Россия, мне пока предвидеть трудно... Надеюсь, что давление будет увеличиваться, введенные санкции (против России. - Ред.) будут эффективнее и, самое главное, будет эффективным контроль относительно соблюдения уже введенных санкций".
вещать банальные вещи по указанию АП...
23 хв. ·
ми не визнаємо "виборів", які маріонетки москви влаштували на окупованих територіях.
Проте, маріонетки москви братимуть участь у виборах на неокупованих територіях.
Телеканали московських маріонеток переважають в нашому інформаційному полі, отже, переважатимуть у виборчій агітації. Московські маріонетки будуть кандидатами. Вони вже висувають промосковські гасла. Вони куплять необхідну їм кількість членів виборчих комісій.
Чи зможемо ми після цього визнати президентські й парламентські вибори?
Або ув'язніть всім відомих агентів москви, або скасуйте вибори! - це єдина притомна вимога виборців до влади.
Лідер проросійського руху «Український вибір», голова політради партії «За життя» Віктор Медведчук заявив, що окремі райони Донецької і Луганської областей повинні мати у складі України автономію з власним урядом і парламентом, що необхідний «прямий діалог із Донецьком і Луганськом», а миротворчі сили ООН мали б тільки охороняти місію ОБСЄ з обов'язкової згоди бойовиків. Саме такої позиції з цих питань дотримується і Кремль.
Як заявив Медведчук в ефірі телеканалу «112 Україна», для того, щоб виконати «головне завдання - повернути Донбас в Україну і Україну на Донбас», необхідні «політична воля української влади» і «прямий діалог із Донецьком, із Луганськом і з Москвою». «Якщо не буде сьогодні прямого діалогу з Донецьком і Луганськом української влади чи інших представників, … ніяких домовленостей про повернення цих територій і людей, які живуть на цих територіях, не буде», - сказав він в інтерв'ю, яке вів російською мовою. Полностью
https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-donbas-plan-kreml/29594678.html
"В Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева».
"Главы республик будут работать над повышением уровня жизни граждан и над выполнением всех международных обязательств"
Пипец