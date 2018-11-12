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 После признания "выборов" в ОРДЛО Россией может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - Тука

Результаты псевдовыборов в ОРДЛО, вероятно, будут признаны в России, а за этим последует и тезис Виктора Медведчука "Услышьте Донбасс".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "112 Украина" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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Он отметил, что организация и проведение "выборов" были проведены с целью легитимизации оккупационного режима и заменить тех вожаков, которые непосредственно принимали участие в военных действиях и убийствах людей, на те лица, которых условно можно отнести к представителям интеллигенции.

Он отметил, что относительно организаторов псевдовыборов должно быть возбуждено ряд уголовных дел.

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"В отношении организаторов, я так понимаю, будет открыт ряд уголовных дел: это и подрыв государственного суверенитета, посягательство на территориальную целостность. Относительно людей, которые обеспечивали с технической точки зрения проведение этого шоу, я думаю, будут открыты уголовные дела, но по какой мотивации - я не знаю", - заявил Тука.

По его мнению, результаты псевдовыборов могут быть признаны в России.

"За этим может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - предупредил Тука.

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Относительно реакции других стран на "выборы" Тука заявил: "Это фактически выход из Минского процесса, но какая будет реакция других стран, принимающих участие непосредственно в этом процессе, ведь там привлечена не только Россия, мне пока предвидеть трудно... Надеюсь, что давление будет увеличиваться, введенные санкции (против России. - Ред.) будут эффективнее и, самое главное, будет эффективным контроль относительно соблюдения уже введенных санкций".

Источник: https://censor.net.ua/n3096374
 
 
 Топ комментарии
 
После признания "выборов" в ОРДЛО Россией может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - Тука - Цензор.НЕТ 2299Дмитро Корчинський
23 хв. ·

ми не визнаємо "виборів", які маріонетки москви влаштували на окупованих територіях.

Проте, маріонетки москви братимуть участь у виборах на неокупованих територіях.

Телеканали московських маріонеток переважають в нашому інформаційному полі, отже, переважатимуть у виборчій агітації. Московські маріонетки будуть кандидатами. Вони вже висувають промосковські гасла. Вони куплять необхідну їм кількість членів виборчих комісій.

Чи зможемо ми після цього визнати президентські й парламентські вибори?

Або ув'язніть всім відомих агентів москви, або скасуйте вибори! - це єдина притомна вимога виборців до влади.
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Соседи, закройте Медведчука за антигосударственную деятельность и предательство - и никто его больше не услышит, делов-то!
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ІДІТЬ В СР....КУ! УСЛЫШАТЬ ОНИ МОГУТ ТОЛЬКО ЭТО.
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Совет форумчанПравила форума
 
каждый день сводки с передовой. тут только глухой не услышит...
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Чем ещё заниматься провальному "губернатору"???
вещать банальные вещи по указанию АП...
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ІДІТЬ В СР....КУ! УСЛЫШАТЬ ОНИ МОГУТ ТОЛЬКО ЭТО.
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Соседи, закройте Медведчука за антигосударственную деятельность и предательство - и никто его больше не услышит, делов-то!
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После признания "выборов" в ОРДЛО Россией может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - Тука - Цензор.НЕТ 2299Дмитро Корчинський
23 хв. ·

ми не визнаємо "виборів", які маріонетки москви влаштували на окупованих територіях.

Проте, маріонетки москви братимуть участь у виборах на неокупованих територіях.

Телеканали московських маріонеток переважають в нашому інформаційному полі, отже, переважатимуть у виборчій агітації. Московські маріонетки будуть кандидатами. Вони вже висувають промосковські гасла. Вони куплять необхідну їм кількість членів виборчих комісій.

Чи зможемо ми після цього визнати президентські й парламентські вибори?

Або ув'язніть всім відомих агентів москви, або скасуйте вибори! - це єдина притомна вимога виборців до влади.
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для меня непонятно, почему до сих пор наглый антиукраинец не в тюрьме а на TV пропагандирует за поражение, признание длнр и договоренности …

Лідер проросійського руху «Український вибір», голова політради партії «За життя» Віктор Медведчук заявив, що окремі райони Донецької і Луганської областей повинні мати у складі України автономію з власним урядом і парламентом, що необхідний «прямий діалог із Донецьком і Луганськом», а миротворчі сили ООН мали б тільки охороняти місію ОБСЄ з обов'язкової згоди бойовиків. Саме такої позиції з цих питань дотримується і Кремль.
Як заявив Медведчук в ефірі телеканалу «112 Україна», для того, щоб виконати «головне завдання - повернути Донбас в Україну і Україну на Донбас», необхідні «політична воля української влади» і «прямий діалог із Донецьком, із Луганськом і з Москвою». «Якщо не буде сьогодні прямого діалогу з Донецьком і Луганськом української влади чи інших представників, … ніяких домовленостей про повернення цих територій і людей, які живуть на цих територіях, не буде», - сказав він в інтерв'ю, яке вів російською мовою. Полностью
https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-donbas-plan-kreml/29594678.html
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Так, кто признал, тот хай и слышит нарот долбаса. После признания "выборов" в ОРДЛО Россией может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - Тука - Цензор.НЕТ 604
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тука, а що ви, соєві керманичи, окрім балаканини, можете протиставити хуйлостану?
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Увидьте обоссаные портки мертвечука,когда его вздернут.
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Да мы уже давно оглохли в отношении Дамбаса на оба уха! Пусть волают! А Мертвечук уже давно даже не тезис.
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Шо опять?Я Донбасс,меня не слышат!Не ну-это устаревшая и не актуальная шутка.Я ею пользовалась три года назад.Знаете бывают такие моменты,когда в приятной во всех отношениях компании,люди начинают говорить все одновременно?Я в такой момент любила громко и с чувством проскандировать:-"Я Донбасс,меня не слышат"и все сразу же начинали меня слушать.Теперь уже не реагируют,гады.Кричать начинают,заткнись Донбасс говорят...Может Медведчук закреативит новую шутку?!
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Та не вопрос ! Стрелять на звук будем
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Маас ква їх вже услишала. Шо їм ще потрібно?

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Сурков направил Денису Пушилину и Леониду Пасечнику поздравления с победами на выборах глав ДНР и ЛНР.
"В Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева».
"Главы республик будут работать над повышением уровня жизни граждан и над выполнением всех международных обязательств"
Пипец
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Хай вже донбасіти українську вчать. Щоб не прийшлось вчити китайську.
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Этот тезис уже звучал, тука просто пробухал тот период. Донбасс можно слушать только после выборов 2019, когда новая власть в Украине сформирует свою принципиальную позицию. А пока Донбасс в шоколаде - ресурсами Украиной снабжается, торговля и контрабанда процветают, по 2 пенсии жители получают. Когда поднимется вопрос блокировки воды, газа, электричества и гражданства Украины, с Донбассом можно будет говорить, а пока он капризничает и торгуется.
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а что тупорылый Тука, сделал, чтобы этого небыло?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле признания "выборов" в ОРДЛО Россией может последовать тезис Медведчука "Услышьте Донбасс", - Тука
 
 
 
 
 
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