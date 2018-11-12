 Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в соседний венгерский город, - Москаль. ВИДЕО

Об этом Москаль сообщил журналистам перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу (паспортов. - Ред.) в соседний венгерский город Кишварда (город в регионе Северный Альфёльд на востоке Венгрии. - Ред.). Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде и там принимают (гражданство. - Ред.)", - заявил он, добавив, что на экономику Закарпатья это никак не влияет.
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Напоминаем, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.
4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.
10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.
превратился в бюро статистики
як ГДР тікали в ФРГ...
ну хоть кому то повезло)
все равно все в евросоюзе скоро будем, какая разница с каким паспортом))
вектор же не поменялся?)
В чем проблема?
- Измена, измена, нас предали, измена!!!
Мальчиш-Плохиш сидит и наворачивает печенье с вареньем:
- Не знаю как ты, а меня на хавчик пробило.
"Покойся с миром, Дорн Иван",
Со мной в гробу мой украинский паспорт
Спрятан во внутренний карман".
Вот выдавать паспорта своей страны в стране пребывания - это хамство.
На Закарпатті родовище ртуті знаходиться в с. Вишкове. Тут відкрито декілька районів локалізації ртутних мінералів (Боркут, Шаян та ін.). Крім ртутного, у Вишківському рудному полі відомі рудопрояви поліметалів (свинцю, цинку).
Інше родовище ртуті наявне також на Закарпатті і приурочене до вулканічних порід, але, на відміну від Вишківських родовищ, склад їх не кислий, а основний (андезито-базальти). Дуже важливо відзначити парагенетичну асоціацію мінералів ртуті з органічними мінералами, що вказує на глибинне походження останніх. Свинець, цинк, мідь
Ця група важливих для народного господарства елементів зустрічається, звичайно, разом, утворюючи парагенетичні асоціації, відомі під назвою поліметалевих. У Закарпатській області, особливо в найбільш відомому Біганьському родовищі, з ними асоціюються також алуніт, барит. Крім цього, мідь трапляється в колчеданних, мідноколчеданних і колчеданно-поліметалевих рудопроявах, приурочених до дислокованих ділянок поширення зеленосланцевих нижньопалеозойських товщ діловецької світи. На Біганьському родовищі барито-поліметалеве родовище приурочене до розлому північно-західного простягання в товщі міоценових ліпаритових туфів і глин. Рудна зона по простяганню складена баритом, який змінюється з глибиною галенітом, сфалеритом, піритом і халькопіритом. Характерна присутність мінералів срібла: пруститу, аргентиту і деяких інших, а також вкрапленого золота. Поклади алунітових руд являються фацією вторинних кварцитів. Золото
У Берегівському родовищі золото-поліметалеве оруднення приурочене до північно-західної системи розломів у товщі ліпаритових туфів і піщано-глинистих порід неогену. До системи перетинаючих північно-східних розломів приурочені каолінітові й алунітові поклади.цитата сайту геокниги. ком