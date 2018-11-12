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Все про:Венгрия (749) Закарпатье (1470) Москаль (1794) двойное гражданство (43)

 Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в соседний венгерский город, - Москаль. ВИДЕО

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишварда на востоке Венгрии.

Об этом Москаль сообщил журналистам перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

...
"Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу (паспортов. - Ред.) в соседний венгерский город Кишварда (город в регионе Северный Альфёльд на востоке Венгрии. - Ред.). Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде и там принимают (гражданство. - Ред.)", - заявил он, добавив, что на экономику Закарпатья это никак не влияет.

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Напоминаем, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3096373
 
 
 Топ комментарии
 
а ты там на кой хер сидишь
превратился в бюро статистики Ничего не изменилось: Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в соседний венгерский город, - Москаль - Цензор.НЕТ 3966
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Клятва на верность другой стране - государственная измена
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воно клоун-коментатор на зарплатні у мадярів...
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а ты там на кой хер сидишь
превратился в бюро статистики Ничего не изменилось: Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в соседний венгерский город, - Москаль - Цензор.НЕТ 3966
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воно клоун-коментатор на зарплатні у мадярів...
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а може проблема в КМ, ВР АП і т.д.? люди шукають де краще....
як ГДР тікали в ФРГ...
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Прокинули. Как в армии: главное ответить "Есть!" и сделать по-своему. Ничего не изменилось: Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в соседний венгерский город, - Москаль - Цензор.НЕТ 4111
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И не изменится пока не будет однозначности насчет двойного гражданства в законодательстве Украины.
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"Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в соседний венгерский город" - и что с того? По украинским законом иметь второе гражданство не запрещено. Сперва примите соответствующий закон о запрете, иначе это всего лишь тупой трындеж. Все правительство сплошные пиздаболы.
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тоже не пойму проблемы
ну хоть кому то повезло)
все равно все в евросоюзе скоро будем, какая разница с каким паспортом))
вектор же не поменялся?)
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Украина и сама выдает свои паспорта гражданам других стран. Это не наказуемо.
В чем проблема?
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Проблема в том что наши паспорта нафиг никому не сдались(за редким исключением). А Венгры раздавая паспорта создают ситуацию когда на наших землях будут проживать граждане Венгрии. И возможен очередной захват земель (в том числе и законными методами)...
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Эту мину заложил еще йоська сралин, когда границы делили не по местности, а по карте, так как им было удобно. Тогда никто не думал про людей. Так и получилось, украинские населенные пункты остались в Венгрии, а венгерские в Украине...
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поверь, была-бы у нас жизнь лучше, венгры,поляки и пр. побежали-бы к нам.... Нічого не змінилося: Будапешт переніс видачу паспортів жителям Закарпаття в сусіднє угорське місто, - Москаль - Цензор.НЕТ 9433
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Клятва на верность другой стране - государственная измена
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Да, но теперь виноваты уже только сами получающие. Выдавать паспорта на территории чужого государства было уже верхом наглости. Ну а так - что уж поделаешь, выдают так выдают. А вот получающих надо чмырить. Правда, начать надо с депутатов, у которых по 2-3 паспорта.
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Пробегает Мальчиш-Кибальчиш мимо Мальчиша-Плохиша и орет во всю глотку:
- Измена, измена, нас предали, измена!!!
Мальчиш-Плохиш сидит и наворачивает печенье с вареньем:
- Не знаю как ты, а меня на хавчик пробило.
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"Пусть знают те, кто желал мне страстно
"Покойся с миром, Дорн Иван",
Со мной в гробу мой украинский паспорт
Спрятан во внутренний карман".
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наглость мадьяр поутихла... выдают уже на своей территории, ну и х..й с ними... может еще и репатриацию обладателям паспортов организуют?
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Прежде чем кипешевать - подумайте - А НАХРЕНА они получают венгерские паспорта?
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они имеют на это полное право. Украина так же делает, и что?
Вот выдавать паспорта своей страны в стране пребывания - это хамство.
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У Москаля мабуть в самого є мадярський паспорт
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- Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован,- сообщил Швейк (с)
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Металеві корисні копалини Ртуть
На Закарпатті родовище ртуті знаходиться в с. Вишкове. Тут відкрито декілька районів локалізації ртутних мінералів (Боркут, Шаян та ін.). Крім ртутного, у Вишківському рудному полі відомі рудопрояви поліметалів (свинцю, цинку).
Інше родовище ртуті наявне також на Закарпатті і приурочене до вулканічних порід, але, на відміну від Вишківських родовищ, склад їх не кислий, а основний (андезито-базальти). Дуже важливо відзначити парагенетичну асоціацію мінералів ртуті з органічними мінералами, що вказує на глибинне походження останніх. Свинець, цинк, мідь
Ця група важливих для народного господарства елементів зустрічається, звичайно, разом, утворюючи парагенетичні асоціації, відомі під назвою поліметалевих. У Закарпатській області, особливо в найбільш відомому Біганьському родовищі, з ними асоціюються також алуніт, барит. Крім цього, мідь трапляється в колчеданних, мідноколчеданних і колчеданно-поліметалевих рудопроявах, приурочених до дислокованих ділянок поширення зеленосланцевих нижньопалеозойських товщ діловецької світи. На Біганьському родовищі барито-поліметалеве родовище приурочене до розлому північно-західного простягання в товщі міоценових ліпаритових туфів і глин. Рудна зона по простяганню складена баритом, який змінюється з глибиною галенітом, сфалеритом, піритом і халькопіритом. Характерна присутність мінералів срібла: пруститу, аргентиту і деяких інших, а також вкрапленого золота. Поклади алунітових руд являються фацією вторинних кварцитів. Золото
У Берегівському родовищі золото-поліметалеве оруднення приурочене до північно-західної системи розломів у товщі ліпаритових туфів і піщано-глинистих порід неогену. До системи перетинаючих північно-східних розломів приурочені каолінітові й алунітові поклади.цитата сайту геокниги. ком
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Геннадій, юридично змінилось для України багато чого. Ти дурень, чи прикидаєшся навмисне? Для українскього угорця тримати паспорт на території власної держави Угорщини--це отримати цілковите громадянство і де-юре скасувати громадянство попереднє, якщо між державами нема закону про подвійне громадянство. Таким чином, Україна отримала юридичне право захисту свого Закарпаття. Якщо закон є, то громадянин Угорщини і України вважається пріоритетним у правах до Угорщини, якщо він угорець і він позбавлений права вимоги анексування територій України і вимоги перегляду кордонів. Також і українці, громадяни Угорщини, з двома паспортами,будуть позбавлені права переглядати кордони між державами. Тож, такий закон про подвійне громадянство приймати треба. Він дозволить утворити у прикордонній смузі особливі міждержавні економічні регіони зі збереженням кордонів.
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Вы создайте условия жизни в стране, что бы венгры бились за украинское гражданство, и вопрос решится сам собой...
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ну в Крыму тоже выдавали прямо в Крыму, даже на московию не удосуживались съездить....
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Его украинский просто жесть). Уши вянут от такого суржика ужасного.
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Пусть получают свои венгерские паспорта в Москве - там парашины пригреют на груди своих угнетенных и обездоленных сателлитов.
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В Берегово никто паспорта и не выдавал. Там только присягу сдавали
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У центральной власти нет способности и желания справиться с копачами бурштыну, у которых нет иностранной поддержки, что говорить о мадьярах в Украине...
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што у тебя там с лесом, пане генерале?? при всей моей пока еще симпатии за Крым, всё равно вопрос напрашивается, там жеж пустыня уже жеж?? а бурштынчик?? у вас жеж стаж жеж какой, в чем дело, что такое?? доле, моя доле??...
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Тупые и бездарные украинские чиновники развалят страну. Трусы и нытики. Предатели. Пишите заявления и валите нахер со своих постов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в соседний венгерский город, - Москаль. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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