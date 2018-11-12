 Постоянный совет ОБСЕ сегодня проведет спецзаседание по незаконным "выборам" в ОРДЛО, - постпредство Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня в 17:00 по киевскому времени пройдет специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию украинской делегации с целью обсуждения незаконных и фейковых т.н. выборов на оккупированных Россией территориях Донбасса", - говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ОБСЕ в понедельник.

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Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.