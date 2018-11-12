 Муниципальная няня - это бонус, который не будет лишать права на декретные выплаты и отпуск, - Рева

"Они (те, кто распространяет слухи об отмене денег на декретный отпуск. - Ред.) привязывают наши дополнительные меры по социальной защите семей с детьми, в частности, введение понятия муниципальная няня, перекручивают и говорят, что это на замену государственной помощи . Будет государственная помощь и муниципальная няня", - подчеркнул министр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

По словам чиновника, "государственная помощь в нее (семьи. - Ред.) остается, а если захочет воспользоваться такой опцией, как муниципальная няня - это дополнительный бонус".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На субсидии расходуется вдвое меньше, чем раньше шло на компенсацию потерь "Нафтогаза", - Рева

"Это же касается отпуска по уходу за ребенком - хочет иметь няню в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочет выйти на работу и иметь няню - будет такая возможность", - пояснил Андрей Рева.