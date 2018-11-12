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Все про:Данилишин (272) НБУ (4390) продукты (1320) цены (2071) регулирование (23)

 Глава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты

Украина должна вернуться к государственному регулированию цен и снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин написал на странице в Facebook.

"…Считаю целесообразными такие меры: внедрение пониженной ставки НДС на продукты питания, внедрение по аналогии с европейскими странами максимальной торговой наценки… обеспечение государственного контроля за ценообразованием на потребительском рынке Украины (возобновление работы Государственной ценовой администрации)", – написал он, отметив, что замедление потребительских цен будет благоприятствовать комплексному пересмотру политики ценообразования на продукты питания.

В отношении госрегулирования максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% цены от производителя, на другие товары – не выше 30%, на импортные товары – не более 30% от таможенной цены, уточнил Данилишин.

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Отметим, с октября 2016 года правительство ввело "пилотный" проект по отмене государственного регулирования цен на продукты питания, а в 2017-м Кабинет министров отменил такое регулирование. В Украине госрегулирование цен действовало на детское питание, хлеб, муку, сахар, крупы, мясомолочные продукты, яйца, подсолнечное масло и другие продукты.

Глава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты 01
Глава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты 02
Глава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты 03
Глава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты 04

Источник: https://censor.net.ua/n3096368
 
 
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В совке было госрегулирование цен, вместе с госрегулированием очередей и госрегулированием пустых полок в магазинах. )
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иди на...й, цены тебя не еб..т, а большинство уже за...бали
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Що в ній розумного? Ви весь текст прочитали? Це привет Мадуро з Венесуели. Або привет свідєтілям ковбаси по 2.20. Такі пропозиції розраховані на люмпенів і неосвідчене бидло.
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Ахуенная рекомендация. Для быдла покатит.....
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акуенный план надежный как китайские часы
если я правильно понимаю (с)
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Собственно велосипед уже не придумаешь. Так что этому "кандидату в доктора" стандартный набор для процветания и счастливой жизни пенсионеров.
- Снижение налоговой нагрузки для бизнеса.
- Уменьшение доли госрасходов в ВВП
- Протекционизм идет нахуй
- Правовая Система квалифицирует любые разговоры о "порешать вопросы" как вымогательство с самой тяжелой тюрьмой
- Прецедентное правосудие
ну и дальше по мелочам.....
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Снизить НДС или заменить на налог на выведенный капитал "+", госрегулирование цен "-"
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а с какого вдруг ньу продуктами занялось?
и какое нах рещуоирование цен?
у нас шо камунизьм? Глава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты - Цензор.НЕТ 6107
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Это признание в геноциде украинцев, которое устроила соевая мародерня
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Так как в Украине внешнее управление,то соевое Добло только исполнитель
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теперь многие понимают, что при зарплате 200 долларов не реально, но такие зарплаты просто реальность на самых трудных работах, кроме крупных городов
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чего в предверии выбров не наобещаеш , жуля он в 2 раза снизить газ для населения обещает ... а обещать - еще не жениться !
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это признание в полной некомпетентности власти. мясо стоит 200 грн. за килограмм, при этом пенсии в 2000 далеко не у всех пенсионеров. кроме регулирования цен альтернативы предложить не могут.
житы па-навому!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГлава Совета НБУ Данилишин предлагает вернуть госрегулирование цен и снизить ставку НДС на продукты
 
 
 
 
 
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