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 Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал обеспечение субсидиями главным требованием к бюджету-2019.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

"Потребовал от Правительства защитить людей, усовершенствовать и расширить программу субсидий, увеличить средства на ее выполнение. Чтобы от роста тарифов не пострадал ни один бедный человек, для котого это повышение является критическим. На 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада примет бюджет в начале декабря или даже раньше, - замглавы фракции "Блок Порошенко" Кононенко

Президент добавил, что обеспечение субсидиями является его главным требованием к бюджету на 2019 год: "Если его  не учтут при подготовке государственной сметы ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал - просто не подпишу бюджет!"

Напомним, 18 октября народные депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.

Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096366
 
   
 Топ комментарии
 
Ой, батюшка, пьотр лисеич, благодетель ты наш Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1597
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так их всех лишили
и 0 - бескнечность Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9053
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Ой, батюшка, пьотр лисеич, благодетель ты наш Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1597
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ТАК ЭТО ЖЕ МАХРОВЫЙ ПОПУЛИЗМ. ЧИСТОЙ ВОДЫ.
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Совершенный механизм ограбления страны, сначала забирают деньги напрямую через космические тарифы ЖКХ, а потом еще раз через бюджетный механизм субсидий.
Идеальное мошенничество, Остап Бендер обзавидовался бы.
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Альтернатива гречке найдена.
Для нищего лохтората самое то. Слава пэтьке！
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Лолита,лолита..Карта твоя фальшива и бита.
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из четырех моих самых любимых соседок-субсиданток (мерзкое слово) ...у троих - шиш (пока)
может дадут на отопление (зимнюю)... но это "может" их не греет, а еще больше напрягает
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Знацца вони влазять поки що в оплату, а з початком опалювального сезону нарахують.
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У Порошенко выбор между вторым или первым сроком. Тут ещё и не так раскорячешся, украинцев любить начнешь.
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ясно вам , холопы ...за вас болеет ...не чего даже думать - пожизненно в президенты

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пiдпиcуй уже кокетка)
защитник бедных)) снял с людей последние трусы, а теперь заботиться))
шоб не замерзли)
давай новый слоган на бигборды: БЕДНЫМ БЫТЬ ХОРОШО! П.Порошенко
)))
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бедность - не порок Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету-2019. Якщо її не врахують - не підпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1205
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Дневная смена козломордых свинособак-троллей вже отметилась.....
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старается, отец. заботится...выборы на носу, а тут цены и так космические, улетят в непроглядные дали. последний лохторат разбежится.
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сначала насыпать народу проблем , а потом героически их "решать" - классика жанра , так правят аферисты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко
 
 
 
 
 
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