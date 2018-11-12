 Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

"Потребовал от Правительства защитить людей, усовершенствовать и расширить программу субсидий, увеличить средства на ее выполнение. Чтобы от роста тарифов не пострадал ни один бедный человек, для котого это повышение является критическим. На 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается", - сказал он.

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Президент добавил, что обеспечение субсидиями является его главным требованием к бюджету на 2019 год: "Если его не учтут при подготовке государственной сметы ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал - просто не подпишу бюджет!"

Напомним, 18 октября народные депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.