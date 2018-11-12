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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем

Президент Украины Петр Порошенко и правительство должны начать переговоры с главарями террористов, которые были "законно избраны" на вчерашних выборах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, такое мнение в понедельник высказал первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в мире напоминает ту, которая была перед Первой и Второй мировыми войнами, - Гутерреш

"Я думаю, что самое время сейчас, пока еще не поздно, киевскому правительству и президенту понять, что надо вести переговоры с законно избранной властью Донецка и Луганска. Они должны стать участниками этих переговоров, если украинские власти не хотят окончательно потерять эти территории", - отметил российский сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выборы" в ОРДЛО нелегитимны и не имеют никаких правовых последствий, - ЦИК

Он добавил, что попытки вернуть ОРДЛО силовым путем "под юрисдикцию Украины закончатся весьма печально". Последствия могут стать тяжелыми и для всего европейского миропорядка.

Джабаров также назвал результаты выборов "абсолютно ожидаемыми". "Явка была очень высокая. Такой явки давно нигде не было. Это говорит о том, что в Донецке и Луганске поддерживают тот курс, который проводило их руководство до этого [до выборов]", - сказал первый зампред международного комитета СФ РФ.

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Джабаров не согласился с заявлениями представителей ряда западных стран, что выборы подрывают минские соглашения. "Я не могу понять, каким образом они подрывают минские соглашения. В минских соглашениях эта тема вообще не прописана", - сказал парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо выполнения Минских соглашений Россия закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы", - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3096365
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, вот и первые резултаты безальтернативного миролюбия.
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Досвидос!!!

Можете зачищать и этих марионеток. Кина не будет. В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем - Цензор.НЕТ 9013
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Кнопка "Дурачёк" в положении "Вкл." В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем - Цензор.НЕТ 8653
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Ну, вот и первые резултаты безальтернативного миролюбия.
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Первые результаты были четыре года назад в Крыму!
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Та пусть винтороги успокоятся, до апреля мыролюбец ничего не будет делать, а там посмотрим
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Зараз Росія почне наполеглево втюхівать Даунбас в Україну !!! Попереду головне дійство --вибори в Україні !!!Росія сподівається на реванш сепарсьео-колорадської гидоти, на кшталт жОппоблок-За життя !!!)))
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А Як ця гидота після Майдану опинилася в Раді, хто ж це дозволив?
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Кнопка "Дурачёк" в положении "Вкл." В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем - Цензор.НЕТ 8653
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Досвидос!!!

Можете зачищать и этих марионеток. Кина не будет. В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем - Цензор.НЕТ 9013
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В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем

неее, это не к пете.... В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем - Цензор.НЕТ 7460

хунта не та пошла нынче В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем - Цензор.НЕТ 7460

да и вабще, на это, видимо, пока никто не решится, так шо зря они там сами себя стращают.
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Эммм.... А в каком месте и каким местом выборы на оккупированных Россией территориях были законными?
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козломордые вообще смешные, ждите полезных санкций и разминайте булки В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем - Цензор.НЕТ 9647
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не представляю кого нибудь из украинских политиков, который решится открыто встретиться с чеПушилиным
... разве шо рабинович)
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)))
не гони)
хотя хез, разве шо ради Украины))
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есть тут одно...

но в СИЗО оно... В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем - Цензор.НЕТ 468
эта одна
нам не нужна...
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Не представляю никого из УКРАИНСКИХ политиков, кто для освобождения украинцев из плена назначает главным кума хуйла?
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Росія готується до виборів в Україні !! Мета Росіі втюхати Донбас з особливим статусом в Україну !!! Починається реванш жОппоблока-За життя, для іх перемоги потрібні голоса орків з ОРДЛО !!)))
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та ну нах, какие орки)
имхо для перемоги рыгов достаточно одного гройсмана))
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Основной их электорат, у кого хоть шото было, давно сюда переехал. Там остались только полные никудышки и их пастухи.
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Когда очень хочется пригрозить и при этом очень ссыкотно... Получается такой вот тявк как у шавки вовы дЖопарова...
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Да поставьте там забор выкопайте ров и не каких КПП. Глядишь через пару лет сами умолять будут их забрать
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Какие переговоры с "властями ОРДЛО"? Только допрос с пристрастием этих "властей".
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Начали угрожать озабоченным ? )) И...Каков ответ будет у них к рашке ? Это же наезд,грубо говоря. А без последствий наезды не бывают. Если не хотят более наглого выпада.
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И...Каков ответ будет у них к рашке ?

Ну, пригласят пу&ло, на Празднования окончания 2 мировой войны🙄
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Ну ты посмотри на этих рашистов,не отдаём Донбасс,угрожают,забирать не хотим,опять угрожают...Пусть отстроят с нуля и хорошо попросят,тогда можно будет подумать, забирать или нет!И главное,без Крыма пусть даже не заикаются о своём Ордло,кому нужна эта Нарния с гоблинами и орками,в том виде,до какого русьський мир её довёл?!
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Про що це говорить, що московити бояться Україну і просять захід про захист ордло від наступу України!!! Це добре!!!
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А воно ваше те ОРДЛО, ПДРи маасковські?
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Может и нам в марте, вместо нашего провести выборы президента параши? У Раді Федерації РФ пригрозили Європі "важкими наслідками", якщо Київ спробує повернути ОРДЛО силовим шляхом - Цензор.НЕТ 6275
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Переговоры с рускими невозможны. Всякая попытка договорится ни к чему не приведет. Любые договоры не стоят и бумаги, даже туалетной. Но возникает вопрос, а как же все таки договорится? Только вариант 11.11 1918.
-Какие ваши условия мира?
- Что вы! У нас нет никаких условий! Нам нравится продолжать Войну.
- Я плохо понимаю что я должен говорить. Но мы не можем продолжать эту Войну.
- А! Вот как! Так вы просите о мире? Это другой разговор...
Маршал Фош и немецкая делегация.
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надо вести переговоры с законно избранной властью Донецка и Луганска.»»»»»»»»»
А шо ж ви кондоми не вели переговорьі с законно избранной властью Чечні а разхерячили той Грозний в Сталинград?
Як я вас курво ненавиджу..
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Еще один участник Гаагского трибунала Кто следующий
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1. А в чем, собственно, проблема? Пусть "законно выбранные" лидеры приезжают в Киев и начинают вести прямые переговоры. У них же "дипломатическая неприкосновенность".
2. Лично я помню еще и не такую явку на выборы - целых 146%! А это не шутки шутить.
3. Свои угрозы можешь засунуть себе сам знаешь куда. Искандеры уже ДО СЛЕЗ оборжались.
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РФ на грани развала. Колонии Сибить, Урал, Чечня давно уже катят отделится. Тем не менее, РФ пригрозила Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем. Поэтому пора Европе, США ввести новые санкции, притом не просто санкции, а такие санкции, чтобы РФ исчезла с политической карты мира и не кому никогда не грозила. Пора уже уничтожить последнюю империю.
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В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями"... Интересно - какими? Вся РФ выйдет из Европы и перейдёт в Азию?
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Вчера им все, от Австралии до Америки намекнули, что это шляпа,а не выборы, и это нарушение договоренностей. Я думаю до Нового Года россиянам крепко присунут и не раз, еще раз за Скрипалей, за выборы в Дынэрэ, за вмешательства во внутренние дела других стран. Возможно за блокаду Азова, если наш МИД не будет клювом щелкать и будет поднимать этот вопрос на международных встречах.
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А можно конкретно перечислить эти "законные основания"?
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Нікчемна заява про фейкові вибори. Таких заяв, що видають бажане за дійсне, ще буде не одна тисяча. Процес набув незворотнього характеру. Навіть якщо припустити, що переможе бойко і вступить у ці переговори, це нічого не міняє. Бойко просто підпише собі вирок. тоді будуть "печальные последствия" в першу чергу для лугандона і московії.
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Путин хочет воткнуть ЛуганДон в Украину на своих условиях. По другому не уйдёт оттуда. Нужно этим пользоваться - без того ватного населения строить европейскую страну. На выборах колорадская мерзость не пройдёт - ни крымская, ни донецкая вата голосовать не будет. Так что, есть и плюсы. У Раді Федерації РФ пригрозили Європі "важкими наслідками", якщо Київ спробує повернути ОРДЛО силовим шляхом - Цензор.НЕТ 5984
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на данном этапе, ОРДиЛо Киеву и хахер не надо..еще от электрики отключить надо....
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не успела европа оправится после последствий от поставок вооружения и предоставления автокефалии Украинской церкви и тут опять...
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То есть, если на угнанной у Вас тачке шайка проведет "выборы" и "национализацию с экспроприацией" - то Вы уже не имеете право ее возвращать? Не зря говорят, что ЕдРо - партия жуликов и воров!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем
 
 
 
 
 
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