 В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, такое мнение в понедельник высказал первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
"Я думаю, что самое время сейчас, пока еще не поздно, киевскому правительству и президенту понять, что надо вести переговоры с законно избранной властью Донецка и Луганска. Они должны стать участниками этих переговоров, если украинские власти не хотят окончательно потерять эти территории", - отметил российский сенатор.
Он добавил, что попытки вернуть ОРДЛО силовым путем "под юрисдикцию Украины закончатся весьма печально". Последствия могут стать тяжелыми и для всего европейского миропорядка.
Джабаров также назвал результаты выборов "абсолютно ожидаемыми". "Явка была очень высокая. Такой явки давно нигде не было. Это говорит о том, что в Донецке и Луганске поддерживают тот курс, который проводило их руководство до этого [до выборов]", - сказал первый зампред международного комитета СФ РФ.
Джабаров не согласился с заявлениями представителей ряда западных стран, что выборы подрывают минские соглашения. "Я не могу понять, каким образом они подрывают минские соглашения. В минских соглашениях эта тема вообще не прописана", - сказал парламентарий.
Можете зачищать и этих марионеток. Кина не будет.
неее, это не к пете....
хунта не та пошла нынче
да и вабще, на это, видимо, пока никто не решится, так шо зря они там сами себя стращают.
... разве шо рабинович)
не гони)
хотя хез, разве шо ради Украины))
но в СИЗО оно...
эта одна
нам не нужна...
имхо для перемоги рыгов достаточно одного гройсмана))
Ну, пригласят пу&ло, на Празднования окончания 2 мировой войны🙄
-Какие ваши условия мира?
- Что вы! У нас нет никаких условий! Нам нравится продолжать Войну.
- Я плохо понимаю что я должен говорить. Но мы не можем продолжать эту Войну.
- А! Вот как! Так вы просите о мире? Это другой разговор...
Маршал Фош и немецкая делегация.
А шо ж ви кондоми не вели переговорьі с законно избранной властью Чечні а разхерячили той Грозний в Сталинград?
Як я вас курво ненавиджу..
2. Лично я помню еще и не такую явку на выборы - целых 146%! А это не шутки шутить.
3. Свои угрозы можешь засунуть себе сам знаешь куда. Искандеры уже ДО СЛЕЗ оборжались.