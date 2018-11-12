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Все про:пожар (3372) ГСЧС (1805) вода (205)

 В течение недели на пожарах погибли 39 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 5.11 по 11.11, во время пожаров в Украине погибли 39 человек, на водных объектах - 9.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрированы 1 тыс. 569 чрезвычайных происшествия, в результате принятых мер спасены 49 человек.

Ликвидированы 1 тыс. 225 пожаров, спасены на пожарах 48 человек и не допущено уничтожение огнем 473 здания и 42 ед. техники. На пожарах погибли 39 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 657 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 277 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 392 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

Также сообщается, что в течение недели на водных объектах погибли 9 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3096363
 
 
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только начало(
помню как в начале 90-х был в алчевске или перевальске
и был в шоке, как народ ставил буржуйки в многоэтажках, прорубая в панелях дырки для труб
или выставляя трубы в форточки и окна
народ будет греться альтернативыми источниками со всеми вытекающими последствиями
псы. однушка кстати столи там тогда смешные то ли триста, то ли четыреста баксов
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение недели на пожарах погибли 39 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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