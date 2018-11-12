 В течение недели на пожарах погибли 39 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрированы 1 тыс. 569 чрезвычайных происшествия, в результате принятых мер спасены 49 человек.

Ликвидированы 1 тыс. 225 пожаров, спасены на пожарах 48 человек и не допущено уничтожение огнем 473 здания и 42 ед. техники. На пожарах погибли 39 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 657 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 277 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 392 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

Также сообщается, что в течение недели на водных объектах погибли 9 человек.