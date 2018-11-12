 Макрон и Меркель осудили незаконные псевдовыборы на оккупированной части Донбасса

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в заявлении, которое обнародовала пресс-служба немецкого правительства, Макрон и Меркель отметили, что "незаконные и нелегитимные так называемые выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вопреки многочисленным призывам мирового сообщества, противоречат духу Минских договоренностей и декларации глав государств и правительств четырех держав "нормандского формата", согласованной ими одновременно с Минским комплексом мероприятий в феврале 2015 года".
Макрон и Меркель подчеркнули, что "проведение так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины", говорится в заявлении.
Оба руководителя отметили, что "выборы" в упомянутых регионах могут проходить только в соответствии с Минскими договоренностями, и, таким образом, в соответствии со стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.
Они также приветствовали продление украинским парламентом по инициативе Порошенко до 31 декабря 2019 года действия закона о так называемом "особом статусе" этих регионов (так неофициально называют закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, определяющем временный порядок организации местного самоуправления там, но не предусматривающем никакого специального статуса – ред.).
Руководители Франции и Германии также решительно поддержали обмен удерживаемыми лицами и освобождение политических заключенных до конца нынешнего года, сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Kanzlerin #Merkel und Frankreichs Präsident @emmanuelmacron sprachen heute gemeinsam am Rande des Pariser Friedensforum mit dem ukrainischen Präsidenten @poroshenko über die Lage in der Ostukraine. https://t.co/JzuavXcXOm #ParisPeaceForum pic.twitter.com/mIH7ShHQgc— Steffen Seibert (@RegSprecher) 11 листопада 2018 р.
На оккупированных территориях Донбасса 11 ноября прошли псевдовыборы главарей поддерживаемых Россией вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР".
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением незаконных "выборов" на оккупированной части Донбасса
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию ожидает ужесточение международных санкций за организацию 11 ноября так называемых выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
США назвали запланированные на 11 ноября выборы в ОРДЛО "бутафорскими".
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер сообщил, что вооруженным группировкам "ДНР" и "ЛНР" нет места в "минском процессе".
хотя... там же северный поток-2 языки узлом завязывает...
можно только в Небо совместно...выговариваться...
может на это и был расчет...
насчет местоположения зрады?))
Капустин Андрей
проинформировал Генсека ООН о том, что членство Советского Союза в ООН будет
продолжено РСФСР. При этом Генеральная Ассамблея ООН не внесла изменения в
Устав организации и поэтому в главах 5 и 19 до сих пор содержится название
государства-члена ООН - "СССР". Де-юре, нынешняя РФ вообще не числится
членом ООН. Поэтому сейчас Украина может и должна отозвать свое согласие
относительно поддержки России как члена ООН вместо СССР и ситуация должна
вернуться к status quo ante. Т.е. вопрос о том, кто должен занять место СССР
должен быть поставлен вновь. Это, кстати, дает шанс на проведение реформы
Совета Безопасности ООН. Одним словом, если украинская дипломатия проявит волю,
решительность и последовательность, и пойдет до конца, то есть вероятность
восстановить международный правопорядок и вышвырнуть агрессора из ООН и тем
самым, спасти страны, которые этот агрессор постоянно терроризируют, пользуясь
неправомерно присвоенным местом в ООН.
Украины, с украинским паспортом, и у них нет ни паспорта днр и лнр, ни
гражданства этих так называемых "народных" республик с российским
символом самодержавия на флаге. О какой легитимности выборов в этих "республиках" может идти речь?
Озаботились и разбежались
С середины 80-х годов 20 века, с "перестройки" Запад прилагал значительные усилия, чтобы восстановить, построить заново репутацию России, как делового партнёра. И Западу это удалось. Благодаря этому в России появились новые заводы, фабрики и миллионы рабочих мест. И триллион долларов инвестиций.
Но... Россия безнадёжна. Разворовано было почти ВСЁ. Почти всё, что закупалось Россией за бюджетный счет, было закуплено с "коррупционным налогом", через распилы и откаты. И потому всё, что есть в России - НАВСЕГДА нерентабельно, неконкурентноспособно. Осознав, что Рашка падает в экономическую пропасть и что Россия взбунтуется, Путин начал гибридную войну. Это война для "внутреннего употребления". Чтобы обьяснить рабам, почему живется всё хуже - "война ведь, вокруг враги".
Запад, конечно, реагирует, и в военном плане тоже. Но делаются и БОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ: валится репутация Рашки. Её возвращают в статус банановой республики: никакого оборудования, технологий. Почему Запад покупает сырьё? Потому что такие закупки позволяют управляемо, плавно развалить Рашку, без внутреннего взрыва, опасного для цивилизации. Ведь пару тысяч боеголовок и тонны сверхядовитых боевых отравляющих веществ никуда не исчезли... Потгму развал Рашки будут контролировать.
И делать это за её же счёт!