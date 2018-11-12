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 Политика Украины
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 Макрон и Меркель осудили незаконные псевдовыборы на оккупированной части Донбасса

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с совместным заявлением после встречи накануне с президентом Украины Петром Порошенко в Париже, и осудили организованные на оккупированной части Донбасса "выборы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свободав заявлении, которое обнародовала пресс-служба немецкого правительства, Макрон и Меркель отметили, что "незаконные и нелегитимные так называемые выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вопреки многочисленным призывам мирового сообщества, противоречат духу Минских договоренностей и декларации глав государств и правительств четырех держав "нормандского формата", согласованной ими одновременно с Минским комплексом мероприятий в феврале 2015 года".

Макрон и Меркель подчеркнули, что "проведение так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины", говорится в заявлении.

Оба руководителя отметили, что "выборы" в упомянутых регионах могут проходить только в соответствии с Минскими договоренностями, и, таким образом, в соответствии со стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.

Они также приветствовали продление украинским парламентом по инициативе Порошенко до 31 декабря 2019 года действия закона о так называемом "особом статусе" этих регионов (так неофициально называют закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, определяющем временный порядок организации местного самоуправления там, но не предусматривающем никакого специального статуса – ред.).

Руководители Франции и Германии также решительно поддержали обмен удерживаемыми лицами и освобождение политических заключенных до конца нынешнего года, сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

На оккупированных территориях Донбасса 11 ноября прошли псевдовыборы главарей поддерживаемых Россией вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением незаконных "выборов" на оккупированной части Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию ожидает ужесточение международных санкций за организацию 11 ноября так называемых выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

США назвали запланированные на 11 ноября выборы в ОРДЛО "бутафорскими".

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер сообщил, что вооруженным группировкам "ДНР" и "ЛНР" нет места в "минском процессе".

Источник: https://censor.net.ua/n3096361
 
 
 Топ комментарии
 
а могли бы это хутину в рыло сказать?
хотя... там же северный поток-2 языки узлом завязывает...
можно только в Небо совместно...выговариваться...
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Сегодня ночью был убит офицер израильского спецназа, ХАМАС пустила по Израилю 17 ракет. Нетаньяху срочно покинул Париж. К гадалке не ходи - скоро Израиль ответит так, что мало не покажется. Иначе нельзя - или на твоей территории другая страна будет референдумы и выборы проводить.
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Це найкращий сценарий для Украины на который могло пойти Пуйло. Флаг им в руки и барабан на шею.
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Выполняют подмену понятий,ставя с ног на голову- устраивая так называемые "ВЫБОРЫ"..!
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а могли бы это хутину в рыло сказать?
хотя... там же северный поток-2 языки узлом завязывает...
можно только в Небо совместно...выговариваться...
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дожили, лидеры мировых держав, обсуждают "выборы" в каком то там ОРДЛО!... Макрон и Меркель осудили незаконные псевдовыборы на оккупированной части Донбасса - Цензор.НЕТ 5750
может на это и был расчет... Макрон и Меркель осудили незаконные псевдовыборы на оккупированной части Донбасса - Цензор.НЕТ 3715
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Зрадники вы где.. Голову ломаете как в жопе у Пороха зраду отыскать от этой новости и найти не можете вариантов?)
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Сейчас назовут тебя порохоботом, и скажут что это выгодно Порошенко. Макрон и Меркель осудили незаконные псевдовыборы на оккупированной части Донбасса - Цензор.НЕТ 2317 Какая там логика, это логика стокгольмского синдрома, виноват не агрессор а жертва.
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Да не важен сам Порошенко.Важно,что он армию на боинг пересадил в сравнении с 2014 и его дела во внешней политике.Потом разберетесь ордена вешать или сапогом бить,после Победы.Слава Украине!!!
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Пиши ізмєннікі, якщо пишеш на нарєчії.
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инфа провереная?)
насчет местоположения зрады?))
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в жепе у пороха разве что шоколад для порохоботов, а так да, перемога, ждем когда франзуз с немкой решат наши проблемы, порох тут не при делах и ничего не решает.
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А была надежда у вас на жирных еврокотов когда? Америка единственный реальный союзник Украины.И не из-за любви к Украине,им на этот факт тоже плевать.А то что их подпись стоит бумаги Будапештской.Иначе они потеряют лицо ГАРАНТА в мире,и покажут силу россии.А слабые всегда тянутся к сильным.Они этого не допустят.Всё просто.
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Причем здесь Британия или Франция?(( печаль с вами...Америка-столб мировой.Остальные ,при всем уважении, на подхвате.Именно все остальные и смотрят как поведёт себя США.
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Так и Хуйло же пожимает руки, которые подписывают все новые, и новые санкции для России.
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Вынуждена вас опардонить.Не они с ним ручкались,а он им жалостливо так с низу ручку свою тянул,аж подпрыгивал,что бы достать.Прикольно выглядело.Все стоят сверху и это злобное нечто подпрыгивает,чтоб хоть за чью то руку подержатся!Порадовал миниПутлер,своим пресмыканием!😁
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- Его слова были такие ужасные, - продолжил Швейк, - что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил, и его еще до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу. (с)
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Выборы,Слова,снова Выборы,а результата Нет!
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Как вы думаете, на сколько дополнительных лет наговорил себе и своему главнокомандующему министр обороны Украины, дав интервью гарантоидскому 5 каналу?Понятно, что окончательное решение будет за судом.Но знать об этом мы должны.А помнить обязаны.В том числе и потому, что украинских судей часто поражает амнезия...Т.е. потеря памяти...Теперь вашему вниманию те самые слова пока еще министра обороны Украины Полторака.Который, бодро отрапортовав, что за взрывы на складах боеприпасов наказаны 75 человек, в том числе, 20 генералов, начал плакаться:"... сейчас никто не хочет занимать эти должности (командование складами- А.К,). Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. При современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно"...Ну, не министр, а просто гимнописец коррупции: - никто не хочет идти выполнять приказы, потому что нет хорошего!!! финансового ресурса...Такое ощущение, что этот министр обороны (не говоря уже о верховном главнокомандующем) не совсем в курсе насчет того, что Россия пятый год ведет против Украины военные действия...И, как, видимо, не совсем точно знает, что после каждого взрыва склада боеприпасов Кабмин выделяет очередные сотни миллионов гривен на создание надежной охраны складов...Что, правда, не мешает очередному складу взлетать на воздух...Хотя без боеприпасов война ведется с куда бОльшим трудом., чем с ними..Так, как вы считаете - Украина до выборов с таким, фак, военачалием дотянет?...Кстати, интересно, а два миллиарда гривен, которые Саня-Стоматолог (Янукович-юниор) обналичил через банк гарантоида, смогли бы слегка помочь в создании надежной охраны наших складов боеприпасов?...
Капустин Андрей
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24 декабря 1991 Президент РСФСР Борис Ельцин
проинформировал Генсека ООН о том, что членство Советского Союза в ООН будет
продолжено РСФСР. При этом Генеральная Ассамблея ООН не внесла изменения в
Устав организации и поэтому в главах 5 и 19 до сих пор содержится название
государства-члена ООН - "СССР". Де-юре, нынешняя РФ вообще не числится
членом ООН. Поэтому сейчас Украина может и должна отозвать свое согласие
относительно поддержки России как члена ООН вместо СССР и ситуация должна
вернуться к status quo ante. Т.е. вопрос о том, кто должен занять место СССР
должен быть поставлен вновь. Это, кстати, дает шанс на проведение реформы
Совета Безопасности ООН. Одним словом, если украинская дипломатия проявит волю,
решительность и последовательность, и пойдет до конца, то есть вероятность
восстановить международный правопорядок и вышвырнуть агрессора из ООН и тем
самым, спасти страны, которые этот агрессор постоянно терроризируют, пользуясь
неправомерно присвоенным местом в ООН.

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Сегодня ночью был убит офицер израильского спецназа, ХАМАС пустила по Израилю 17 ракет. Нетаньяху срочно покинул Париж. К гадалке не ходи - скоро Израиль ответит так, что мало не покажется. Иначе нельзя - или на твоей территории другая страна будет референдумы и выборы проводить.
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99% жителей так называемых днр и лнр - это граждане
Украины, с украинским паспортом, и у них нет ни паспорта днр и лнр, ни
гражданства этих так называемых "народных" республик с российским
символом самодержавия на флаге. О какой легитимности выборов в этих "республиках" может идти речь?



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Два беспомощных создания
Озаботились и разбежались
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Обратите внимание,на-эти осуждающие выражения лиц.А ещё они проявили крайнюю обеспокоенность или не проявили?Если не проявили,то это ни куда не годится...
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Ну слава Богу бо я вже почав хвилюватися)
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Санкции государств против России - это важно. Но НАМНОГО важнее другое...
С середины 80-х годов 20 века, с "перестройки" Запад прилагал значительные усилия, чтобы восстановить, построить заново репутацию России, как делового партнёра. И Западу это удалось. Благодаря этому в России появились новые заводы, фабрики и миллионы рабочих мест. И триллион долларов инвестиций.
Но... Россия безнадёжна. Разворовано было почти ВСЁ. Почти всё, что закупалось Россией за бюджетный счет, было закуплено с "коррупционным налогом", через распилы и откаты. И потому всё, что есть в России - НАВСЕГДА нерентабельно, неконкурентноспособно. Осознав, что Рашка падает в экономическую пропасть и что Россия взбунтуется, Путин начал гибридную войну. Это война для "внутреннего употребления". Чтобы обьяснить рабам, почему живется всё хуже - "война ведь, вокруг враги".
Запад, конечно, реагирует, и в военном плане тоже. Но делаются и БОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ: валится репутация Рашки. Её возвращают в статус банановой республики: никакого оборудования, технологий. Почему Запад покупает сырьё? Потому что такие закупки позволяют управляемо, плавно развалить Рашку, без внутреннего взрыва, опасного для цивилизации. Ведь пару тысяч боеголовок и тонны сверхядовитых боевых отравляющих веществ никуда не исчезли... Потгму развал Рашки будут контролировать.
И делать это за её же счёт!
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Это наверное верх цинизма.Заявлять что "выборы" подрывают территориальную целостнось Украины.Почему то забыли добавить " ВЫБОРЫ НА ОКУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ".Территория окупирована,территориальная целосность уже нарушена!И не "выборами"а российскими танками,градами.
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