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 48 дел, переданных Бюро в суд, не рассматриваются, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

Из 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 г. детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд, в 48 делах даже не состоялось подготовительное заседание.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Этот "антирейтинг" возглавляет так называемое дело тернопольских прокуроров. Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд - с 11 ноября 2016 года. Другое дело, по обвинению должностных лиц в нанесении ущерба ОАО "Государственная продовольственно-зерновая компания", "путешествует" по разным судебных инстанциях уже около 22 месяцев. Следующее подготовительное заседание назначено на 26 ноября в Святошинском районном суде Киева. Итак, пока только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождение от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений. Причины отложения и переносов заседаний разные: объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуска участников процесса. Высший антикоррупционный суд должен поставить финальную точку в делах НАБУ и САП, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства. Именно поэтому его скорейшего создания требуют и украинское общество, и международные партнеры", - говорится в сообщении НАБУ.

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48 дел, переданных Бюро в суд, не рассматриваются, - НАБУ 01
48 дел, переданных Бюро в суд, не рассматриваются, - НАБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3096359
 
 
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при этой власти АС не будет..., при той - тоже...
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А толку от того що посмотрят?Януковича с Ахметова до сих пор посадить не могут
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они памятники попередникам и основателли одной партейки
вместе с гидрантом 48 дел, переданных Бюро в суд, не рассматриваются, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6709
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Значит страна больна. А вирус поразивший ее - парашенко.
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"Уважаемое" НАБУ, решение суда о возврате обвинительного акта прокурор САП может обжаловать в Апелляционном суде. Если чё. Начните с качества своей работы.
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ну видимость же работы есть?
значит и премии-доплаты-бонусы-тонусы будут
там же не по результатам оплата...а за работу с 9 до 18...(и час на обед..)
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Не заважайте суддям, - у них "реформи"! Ніколи їм займатися справами...
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Они завалены полтора миллионом дел от Юги и жонкi его.Некогда им
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Як суддя тітушку Крисіна від тюрми врятувала.

З огляду на все це, судова реформа виглядає вельми успішною. Президенту буде чим вчергове похвалитися до п'ятої річниці Революції Гідності.
https://uainfo.org/blognews/1541870277-yak-suddya-titushku-krisina-vid-tyurmi-vryatuvala.html
🤑
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судова рехформа по педриному

суды живут по новому
а ворье по старому
порохоботы пора восхвалять
вашего мальдивского гидранта
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины48 дел, переданных Бюро в суд, не рассматриваются, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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