 48 дел, переданных Бюро в суд, не рассматриваются, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Этот "антирейтинг" возглавляет так называемое дело тернопольских прокуроров. Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд - с 11 ноября 2016 года. Другое дело, по обвинению должностных лиц в нанесении ущерба ОАО "Государственная продовольственно-зерновая компания", "путешествует" по разным судебных инстанциях уже около 22 месяцев. Следующее подготовительное заседание назначено на 26 ноября в Святошинском районном суде Киева. Итак, пока только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождение от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений. Причины отложения и переносов заседаний разные: объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуска участников процесса. Высший антикоррупционный суд должен поставить финальную точку в делах НАБУ и САП, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства. Именно поэтому его скорейшего создания требуют и украинское общество, и международные партнеры", - говорится в сообщении НАБУ.

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