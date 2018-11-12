 48 дел, переданных Бюро в суд, не рассматриваются, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Этот "антирейтинг" возглавляет так называемое дело тернопольских прокуроров. Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд - с 11 ноября 2016 года. Другое дело, по обвинению должностных лиц в нанесении ущерба ОАО "Государственная продовольственно-зерновая компания", "путешествует" по разным судебных инстанциях уже около 22 месяцев. Следующее подготовительное заседание назначено на 26 ноября в Святошинском районном суде Киева. Итак, пока только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождение от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений. Причины отложения и переносов заседаний разные: объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуска участников процесса. Высший антикоррупционный суд должен поставить финальную точку в делах НАБУ и САП, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства. Именно поэтому его скорейшего создания требуют и украинское общество, и международные партнеры", - говорится в сообщении НАБУ.
вместе с гидрантом
бабулетки и так какпают
значит и премии-доплаты-бонусы-тонусы будут
там же не по результатам оплата...а за работу с 9 до 18...(и час на обед..)
З огляду на все це, судова реформа виглядає вельми успішною. Президенту буде чим вчергове похвалитися до п'ятої річниці Революції Гідності.
https://uainfo.org/blognews/1541870277-yak-suddya-titushku-krisina-vid-tyurmi-vryatuvala.html
🤑
суды живут по новому
а ворье по старому
порохоботы пора восхвалять
вашего мальдивского гидранта