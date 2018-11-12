 Украина видит широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества с США в энергетической сфере, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе встречи с министром энергетики США Риком Перри в Киеве в понедельник.
"Мы видим широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной", - сказал он.
Украинский премьер добавил, что такое сотрудничество касается добычи украинского газа, ее газотранспортной системы, а также атомной энергетики.
Он также добавил, что Украина ценит позицию США по поддержке в сложный для нее период.
"Наше системное взаимодействие с Министерством энергетики США дало возможность выстоять в непростое время и сегодня нарастить возможности нашей энергетической системы", - сказал Гройсман.
и не спер чего по базарной привычке
Україна лідирує серед країн Європи щодо підвищення цін на продукти. За рік споживчий кошик українців подорожчала більш ніж на 15%. У 2017-му перше місце в рейтингу зайняло сало.
За даними Держстату, ціна на національний продукт виросла на 67%, свинина подорожчала на 47%, яловичина стала дорожче на 34%, а вартість курятини збільшилася на 32%.
Даже руки не подают.... Не тебе винницкое дарование рассусоливать про США. Амеры на вас уже крест поставили. Видит он)))
Выход во второй тур ему уже не светитНоябрь 12, 2018Без рубрики
Если летом Петр Алексеевич, по данным различных соцопросов, пребывал на 5-м, 6-м и даже 7-м местах среди кандидатов в президенты, то октябрьские опросы вывели его на 3-ю и 2-ю позиции. Вероятно, помогли церковные дела. Однако начиная с ноября ситуация для Порошенкокардинально ухудшилась…
В частности, на минувшей неделе про автокефалию и томос говорили в СМИ относительно немного. Зато повышенное внимание украинцев привлекли три другие злободневные темы, которые одновременно являются тремя факторами, мощно толкающими рейтинги власти и лично Порошенко вниз.
1. Люди продолжали возмущенно обсуждать повышение цены на газ дляних на 23,5% с ноября и планируемые следующие этапы его подорожания - с апреля 2019-го и с января 2020-го года.
Масла в огонь подливала озвучиваемая журналистами, экспертами и чиновниками информация о неизбежном также росте тарифов на тепло и горячую воду, которые непосредственно зависят от цены на газ.
Рева, а вслед за ним и Гройсман заявили, что тарифы увеличится «всего» на 16%, но, например, киевские власти анонсировали подорожание на треть.
Кроме того, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко не только яростно критикует власть за данное повышение цен и тарифов, но четко обещает снизить цену на газ (и тарифы) минимум в два раза - в случае своей победы на президентских выборах.
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2. Общество не просто взбудоражено, но закипает в ярости из-за убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Кроме того, также как и в случае с ней, «правоохранители» не нашли заказчика ни по одному из свыше 50 случаев нападения на активистов за последнее время.
При этом, в частности, к убийству Гандзюк может быть причастен нардеп из порошенковской фракции в Раде.
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3. На минувшей неделе снова громко дали о себе знать «евробляхеры».
Для всех очевидно, что эту проблему создала власть. Но предложенная бухгалтером Порошенко, нардепом Южаниной попытка ее решения не удовлетворила «евробляхеров».
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…
Данные три фактора в совокупности нанесут, вне всякого сомнения, мощнейший удар по рейтингу Порошенко. Причем, негативный эффект резко усилится после того, как украинцы получат новые платежки за газ (в начале декабря) и чуть позднее - по новым тарифам.
А чем ближе к выборам, тем больше оппоненты Порошенко будут выбрасывать все нового компромата на него. К тому же, в этот раз Петру Алексеевичу вряд ли удастся избежать теледебатов с Юлией Владимровной, на которых она оставит от него мокрое место…
Так что, думаю, напрасно Порошенко занимается сейчас поиском удобного для себя соперника во втором туре. Поскольку он сам не пройдет во второй тур, даже несмотря на массовые фальсификации, админресурс, подкуп избирателей и прочие заготовленные Банковой полые методы…
А у зрадников всё просто,любой может и меркелей и макронов раскатать и прибить на санкции....
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А ещё противнее то что порохатый это отображение выбора многих. Уважающий себя народ не терпел бы это недоразумение у власти
Тут многие возмущаются что мол Трамп не пожал руку порошенко.. И что это прям всё.. А давайте честно, кому Трамп должен был жать руку? Кто это для него, и вообще для любого представителя цивилизации? Обычный мелкий жадный вор, обокравший всех от мала до велика в стране где народ нанял его управлять делами, уничтоживший ради бизнеса тысячи молодых людей, сокративший за время своей власти население страны вдвое, убивающий активистов за слово правды, захвативший все сми, посадивший тысячи добровольцев что посмели перечить его бизнесу на войне, поставивший на руководящие посты всех своих друзей и родственников, и так далее..
К Трампу можно по разному относиться, но он во первых успешный бизнесмен, который не украл свои миллиарды, во вторых это президент США, которому не охендовский 54% нарисовал, и став президентом он выполнил всё что обещал избирателям.. Поверьте Трамп прекрасно информирован о том кто такой порошенко, и пожимать руку полудиктатору, имевшему шанс сделать Украину счастливой европейской страной, но поместившему её рядом с нищими странами Африки, с миллионами беженцев и разгулом преступности, просто противно. А ещё противнее то что порохопутин это отображение выбора многих, ведь нормальный уважающий себя народ никогда не терпел бы это недоразумение у власти..
Евгений Середа
http://ua24ua.net/davayte-chestno-komu-tramp-dolgen-bil-gat-ruku-tramp-prekrasno-informirovan-o-tom-kto-takoy-poroshenko/
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... и ничего шо в итоге после этого треть американцев стала бы ездить в мексику по безвизу)
грося красавчег, сам придумал или подсказал кто типа кобелева
если кроме шуток наверное хотят наладить добычу сланцевого газа в больших масштабах
при такой цене на газ который они придумали, это уже вполне рентабельно
первое место среди беднейших стран Европы...
населення вимирає і евакуюється з країни - хто як може, будь-якими шляхами
це все що потрібно знати ПРо потужні перемоги будкобудывників.
чё б тут стибрить/откатить.
нас 120
09:00 12.11.2018
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05 НОЯБРЯ, 16:50
Суд в Швейцарии по требованию «Нафтогаза» наложил обеспечительные меры на «Газпром» и запретил операторам двух трансбалтийских газопроводов монополии - Nord Stream AG (работающий «Северный поток») и Nord Stream 2 AG (строит «Северный поток-2») - совершать любые выплаты российской компании
Отмечается, что решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза», а все средства от этих компаний, предназначенные «Газпрому», будут направлены швейцарским приставам.
Деньги взыскиваются в рамках суда по исполнению решений Стокгольмского арбитража, вынесенных в декабре и феврале 2018 года по спорам российской и украинской нефтяной компании по условиям поставок газа из России и его транзита в Евросоюз через Украину.
В марте 2018 года «Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» «восстановить баланс интересов», нарушенный решением арбитража о контракте на транзит (он обязал российскую сторону выплатить $4,7 млрд штрафа за недозагрузку украинской ГТС).
После провала этих переговоров, «Газпром» подал иск о расторжении транзитного контракта. «Нафтогаз» 22 мая представил свой ответ и свои соображения относительно условий поставок и транзита.
Также в июле «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и требованием от «Газпрома» примерно $11,6 млрд за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года (срок окончания контракта). «Газпром» 14 августа представил свой ответ на эти требования.
«Газпром» сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение арбитража о контракте на транзит.
Источник: Коммерсант
досидит ли потужный будкобудивнык до апреля на табуренке,
или как ПРошлый лехитимный в Мордор махнет.???