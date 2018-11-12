EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Экономика
  554  53
Все про:США (14398) энергетика (1021) Гройсман (4418) Перри Рик (7)

 Украина видит широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества с США в энергетической сфере, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что на данный момент существует широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе встречи с министром энергетики США Риком Перри в Киеве в понедельник.

"Мы видим широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной", - сказал он.

Украинский премьер добавил, что такое сотрудничество касается добычи украинского газа, ее газотранспортной системы, а также атомной энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжают противодействие "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку", - министр энергетики США Перри на встрече с Гройсманом

Он также добавил, что Украина ценит позицию США по поддержке в сложный для нее период.

"Наше системное взаимодействие с Министерством энергетики США дало возможность выстоять в непростое время и сегодня нарастить возможности нашей энергетической системы", - сказал Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3096355
 
   
 Топ комментарии
 
Очень глупый человек. Даже написанные ему фразы,невозможно слушать без раздражения.
 показать весь комментарий
 
А США что видит???
Даже руки не подают.... Не тебе винницкое дарование рассусоливать про США. Амеры на вас уже крест поставили. Видит он)))
 показать весь комментарий
 
ноавное чтоб грося не наложал
и не спер чего по базарной привычке Украина видит широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества с США в энергетической сфере, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4901 Украина видит широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества с США в энергетической сфере, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7412
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ноавное чтоб грося не наложал
и не спер чего по базарной привычке Украина видит широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества с США в энергетической сфере, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4901 Украина видит широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества с США в энергетической сфере, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7412
 показать весь комментарий
 
 
Україна обігнала всі країни Європи щодо підвищення цін на продукти харчування

Україна лідирує серед країн Європи щодо підвищення цін на продукти. За рік споживчий кошик українців подорожчала більш ніж на 15%. У 2017-му перше місце в рейтингу зайняло сало.
За даними Держстату, ціна на національний продукт виросла на 67%, свинина подорожчала на 47%, яловичина стала дорожче на 34%, а вартість курятини збільшилася на 32%.
 показать весь комментарий
 
 
Дочка нещодавно приїхала із ЄС і ми спеціально порівнювали ціни. Деякі товари дешевше, а в цілому дорожче. Правда їхні зарплати набагато вищі українських.
 показать весь комментарий
 
А США что видит???
Даже руки не подают.... Не тебе винницкое дарование рассусоливать про США. Амеры на вас уже крест поставили. Видит он)))
 показать весь комментарий
 
 
дурень, міністр енергетики США приїзжав вчора на Трипільску ТЕС та фоторграфувався на фоні вугілля з Пенсільванії США і сказав що співробтництво буде зростати, ніхто "хрест" на ставив а навпаки.
 показать весь комментарий
 
 
я у методистов стэця что-то спрашивал? Разве?
 показать весь комментарий
 
 
ну так открой свой форум зрадофилов и пиши там.
 показать весь комментарий
 
 
Їм приємно отруювати нормальних людей, а так вони будуть як кубло павуків.
 показать весь комментарий
 
 
съешь кусок сальца, али, это тоже приемно))))
 показать весь комментарий
 
Для чого, якщо є ваші "російськоговорящіє младєнци?
 показать весь комментарий
 
А кто кому руки не подал.Это козломордым так хочется или так сказали.?) Америка вместо руки санкций полную жопу напихали,и ещё готовят.Вот то факт неоспоримый.
 показать весь комментарий
 
 
В новостях посмотри) Петя все глаза просмотрел на трампа, а он его проигнорировал, хоть и рядом стоял. А с путей поручкался и улыбался ему дружески...
 показать весь комментарий
 
 
видео прикольное))) теьце пухлое так и ломанулось вперед, а рыжий ушел в игнор))) И стыдно за этого реформатора потужного и потешно ..
 показать весь комментарий
 
 
Очень глупый человек. Даже написанные ему фразы,невозможно слушать без раздражения.
 показать весь комментарий
 
 
Три новых фактора обвала рейтинга Порошенко.
Выход во второй тур ему уже не светитНоябрь 12, 2018Без рубрики

Украина видит широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества с США в энергетической сфере, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7869Если летом Петр Алексеевич, по данным различных соцопросов, пребывал на 5-м, 6-м и даже 7-м местах среди кандидатов в президенты, то октябрьские опросы вывели его на 3-ю и 2-ю позиции. Вероятно, помогли церковные дела. Однако начиная с ноября ситуация для Порошенкокардинально ухудшилась…
В частности, на минувшей неделе про автокефалию и томос говорили в СМИ относительно немного. Зато повышенное внимание украинцев привлекли три другие злободневные темы, которые одновременно являются тремя факторами, мощно толкающими рейтинги власти и лично Порошенко вниз.
1. Люди продолжали возмущенно обсуждать повышение цены на газ дляних на 23,5% с ноября и планируемые следующие этапы его подорожания - с апреля 2019-го и с января 2020-го года.
Масла в огонь подливала озвучиваемая журналистами, экспертами и чиновниками информация о неизбежном также росте тарифов на тепло и горячую воду, которые непосредственно зависят от цены на газ.
Рева, а вслед за ним и Гройсман заявили, что тарифы увеличится «всего» на 16%, но, например, киевские власти анонсировали подорожание на треть.
Кроме того, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко не только яростно критикует власть за данное повышение цен и тарифов, но четко обещает снизить цену на газ (и тарифы) минимум в два раза - в случае своей победы на президентских выборах.
- Тимошенко подтвердила обещание снизить цену на газ минимум вдвое после победы на выборах. Видео
- Юлия Тимошенко: мафия блокирует постановление о снижении цены на газ. Видео

2. Общество не просто взбудоражено, но закипает в ярости из-за убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Кроме того, также как и в случае с ней, «правоохранители» не нашли заказчика ни по одному из свыше 50 случаев нападения на активистов за последнее время.
При этом, в частности, к убийству Гандзюк может быть причастен нардеп из порошенковской фракции в Раде.
- Убийство Гандзюк заказал соратник Порошенко из его фракции в Раде?!
- Власть скрывает правду. «Зеркало недели» назвало вероятных заказчиков убийства Гандзюк
3. На минувшей неделе снова громко дали о себе знать «евробляхеры».
Для всех очевидно, что эту проблему создала власть. Но предложенная бухгалтером Порошенко, нардепом Южаниной попытка ее решения не удовлетворила «евробляхеров».
- «Евробляхеры» угрожают начать новый Майдан
- «П#дарасы! Что вы там наголосовали!?» - евробляхеры под ВР возмущены решением депутатов. Видео

Данные три фактора в совокупности нанесут, вне всякого сомнения, мощнейший удар по рейтингу Порошенко. Причем, негативный эффект резко усилится после того, как украинцы получат новые платежки за газ (в начале декабря) и чуть позднее - по новым тарифам.
А чем ближе к выборам, тем больше оппоненты Порошенко будут выбрасывать все нового компромата на него. К тому же, в этот раз Петру Алексеевичу вряд ли удастся избежать теледебатов с Юлией Владимровной, на которых она оставит от него мокрое место…
Так что, думаю, напрасно Порошенко занимается сейчас поиском удобного для себя соперника во втором туре. Поскольку он сам не пройдет во второй тур, даже несмотря на массовые фальсификации, админресурс, подкуп избирателей и прочие заготовленные Банковой полые методы…
 показать весь комментарий
 
 
Суши сухари потужный рехВОРматор благодетель будкостроитель
 показать весь комментарий
 
 
В другий тур вийдуть лавочник і варовка.
 показать весь комментарий
 
На срусь весной это уже пИсали. Заштопайте вместе носки Пороха.И как бы вы тут эмаль с зубов не стирали,он будет на второй срок президентом.А вы дальше лаптями шуршите и мышей гоняйте.Слава Украине!
 показать весь комментарий
 
 
а в белараше кто будет на следующий срок? Давай, порассуждай на эту тему, "патриот" украинский Україна бачить широкий спектр можливостей для поглиблення співпраці зі США в енергетичній сфері, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4502
 показать весь комментарий
 
 
Ты меня укусил больно.Только мы один раз на грабли наступили,а ты 4 как минимум.И кто лошара потешней? Вместе надо из говна вылазить рашистского,а не меряться длиннее-короче.
 показать весь комментарий
 
 
Вилазить лише той, хто цього бажає. А цей зрадобот живе у лайні.
 показать весь комментарий
 
Рад Ali Hasan,что сошлись во мнениях.Читаю тебя давно.Где-то пропали ваши два здравых "стрелок" и "133 133".Хорошая аналитика у парней.
А у зрадников всё просто,любой может и меркелей и макронов раскатать и прибить на санкции....
 показать весь комментарий
 
"стрелок" и "133 133".Хорошая аналитика у парней.
 показать весь комментарий
 
с км вместе? С тобой и с бацькой твоим, ага))) И парашенка нам в помощь Україна бачить широкий спектр можливостей для поглиблення співпраці зі США в енергетичній сфері, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2268
 показать весь комментарий
 
А якщо тобі добавлять пенсію, то не будеш вимагати страти?
 показать весь комментарий
 
 
Вперед, дружище, прыгни со скалы, посмотри в дуло пистолета, помочись против ветра!
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Ты крашеная блондинка или натуральная дура??😁🙃😁
 показать весь комментарий
 
 
Той, хто ображає жінок вмирає від простатиту. Готуйся до цього, бо це важче тобі буде, ніж стрибати із скелі.
 показать весь комментарий
 
Вас мама научила быть быдлом или вы самоучка?
 показать весь комментарий
 
 
Кому Трамп должен был жать руку? Трамп прекрасно информирован о том кто такой порошенко
А ещё противнее то что порохатый это отображение выбора многих. Уважающий себя народ не терпел бы это недоразумение у власти

Тут многие возмущаются что мол Трамп не пожал руку порошенко.. И что это прям всё.. А давайте честно, кому Трамп должен был жать руку? Кто это для него, и вообще для любого представителя цивилизации? Обычный мелкий жадный вор, обокравший всех от мала до велика в стране где народ нанял его управлять делами, уничтоживший ради бизнеса тысячи молодых людей, сокративший за время своей власти население страны вдвое, убивающий активистов за слово правды, захвативший все сми, посадивший тысячи добровольцев что посмели перечить его бизнесу на войне, поставивший на руководящие посты всех своих друзей и родственников, и так далее..
К Трампу можно по разному относиться, но он во первых успешный бизнесмен, который не украл свои миллиарды, во вторых это президент США, которому не охендовский 54% нарисовал, и став президентом он выполнил всё что обещал избирателям.. Поверьте Трамп прекрасно информирован о том кто такой порошенко, и пожимать руку полудиктатору, имевшему шанс сделать Украину счастливой европейской страной, но поместившему её рядом с нищими странами Африки, с миллионами беженцев и разгулом преступности, просто противно. А ещё противнее то что порохопутин это отображение выбора многих, ведь нормальный уважающий себя народ никогда не терпел бы это недоразумение у власти..

Евгений Середа
http://ua24ua.net/davayte-chestno-komu-tramp-dolgen-bil-gat-ruku-tramp-prekrasno-informirovan-o-tom-kto-takoy-poroshenko/
🤑
 показать весь комментарий
 
 
он мог бы научить трампа как стать президентом и увеличить свооё благосотояние в 6 раз))
... и ничего шо в итоге после этого треть американцев стала бы ездить в мексику по безвизу)
 показать весь комментарий
 
 
продавать газ украинской добычи в америку по 5 копеек)
грося красавчег, сам придумал или подсказал кто типа кобелева
если кроме шуток наверное хотят наладить добычу сланцевого газа в больших масштабах
при такой цене на газ который они придумали, это уже вполне рентабельно
 показать весь комментарий
 
 
Класс , в машине нагрелся от автопечки. В доме холодрыга , благодаря покращувачам. В гробу я видел это покращення.
 показать весь комментарий
 
 
Зато путин не нападет) А если бы было тепло- непременно напал бы!
 показать весь комментарий
 
 
Странно. Путин не напал, а Россия в санкциях по самые... . Да еще с какого-то переляку Верховный суд России признал указ Путина о засекречивании потерь личного состава Вооруженных сил РФ в мирное время, а организация "Солдатские матери", которая стала разыскивать погибших в Украине российских солдат, признана иностранным агентом.
 показать весь комментарий
 
 
За время великих "перемог" Украина пробилась на
первое место среди беднейших стран Европы...
населення вимирає і евакуюється з країни - хто як може, будь-якими шляхами
це все що потрібно знати ПРо потужні перемоги будкобудывників.
 показать весь комментарий
 
 
Гнойсман видит события в своём традиционном узком спектре:
чё б тут стибрить/откатить.
 показать весь комментарий
 
 
Швейцария запретила операторам «Северного потока» совершать выплаты «Газпрому»

нас 120

Україна бачить широкий спектр можливостей для поглиблення співпраці зі США в енергетичній сфері, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7295
09:00 12.11.2018

ПО ТЕМЕ

«Нафтогаз» судится с Кабмином из-за 7 млрд грн
07 НОЯБРЯ, 13:32

Исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» уже превышают $12 млрд
05 НОЯБРЯ, 16:50

Суд в Швейцарии по требованию «Нафтогаза» наложил обеспечительные меры на «Газпром» и запретил операторам двух трансбалтийских газопроводов монополии - Nord Stream AG (работающий «Северный поток») и Nord Stream 2 AG (строит «Северный поток-2») - совершать любые выплаты российской компании
Отмечается, что решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза», а все средства от этих компаний, предназначенные «Газпрому», будут направлены швейцарским приставам.
Деньги взыскиваются в рамках суда по исполнению решений Стокгольмского арбитража, вынесенных в декабре и феврале 2018 года по спорам российской и украинской нефтяной компании по условиям поставок газа из России и его транзита в Евросоюз через Украину.
В марте 2018 года «Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» «восстановить баланс интересов», нарушенный решением арбитража о контракте на транзит (он обязал российскую сторону выплатить $4,7 млрд штрафа за недозагрузку украинской ГТС).
После провала этих переговоров, «Газпром» подал иск о расторжении транзитного контракта. «Нафтогаз» 22 мая представил свой ответ и свои соображения относительно условий поставок и транзита.
Также в июле «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и требованием от «Газпрома» примерно $11,6 млрд за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года (срок окончания контракта). «Газпром» 14 августа представил свой ответ на эти требования.
«Газпром» сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение арбитража о контракте на транзит.
Источник: Коммерсант
 показать весь комментарий
 
Офигительный текст для дирехтора трусельного рынка - что ты понимаешь в этом , дебил?
 показать весь комментарий
 
 
мне интересно.
досидит ли потужный будкобудивнык до апреля на табуренке,
или как ПРошлый лехитимный в Мордор махнет.???
 показать весь комментарий
 
 
После марта месяца мы Гройсмана больше не увидим. С собаками будем искать по всему миру и не найдем.
 показать весь комментарий
 
Всем жителям Украины будет легко с президентом Тимошенко, добрый человек. Она это делом доказала. Поборола веерные отключения, без всяких реформ, при ней на субсидиях сидело 5 % населения, а не 70 %.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина видит широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества с США в энергетической сфере, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх