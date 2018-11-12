 США продолжают противодействие "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку", - министр энергетики США Перри на встрече с Гройсманом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в понедельник в Киеве.
"США продолжают противодействие "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку". И причины очень понятны: граждане Украины и Европы не должны стать заложниками поставки энергоресурсов из одного источника", – подчеркнул Р.Перри.
По его словам, США готовы работать как партнеры с Украиной в энергетической сфере.
В свою очередь глава украинского правительства отметил большую заинтересованность в такой совместной работе, заявив о широком спектре возможностей для расширения сотрудничества в энергетической сфере между Украиной и США.
"Все, что касается добычи украинского газа, взаимодействия в управлении украинской ГТС, углубления сотрудничества в атомной сфере и во многих других сферах, где имеем абсолютно хорошие возможности вместе быть сильнее", – перечислил возможные направления для партнерства В.Гройсман.
Как известно, Соединенные Штаты уже долгое время отмечают, что проект второй ветки "Северного потока" нарушает энергетическую безопасность в Европе. Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал в связи с этим Германию и призвал Берлин покупать американский газ.
Американцы не исключат введение санкций против компаний, связанных с проектом, хотя они отмечают, что это один из возможных вариантов.
Согласно замыслу, газопровод Nord Stream 2 должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию, в обход Украины и Польши. В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Против проекта выступают, в частности, Польша, Украина, страны Балтии и Словакия. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего Nord Stream 2 может стать убыточным для Газпрома. Планируемый Россией газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря в следующем году.
не знает чем Ларазенко закончил...
молодой исчё, да и МАУП за плечами...
вот и пиарится за народные деньги...
если вдруг свиноросы всё таки проведут туда свою трубу
нагнуть немцев сделать гроймана министром экономики германии
как жертву холокоста
черегод он вьипет такие цены на кацапский газ бюргерам, шо американский сжиженый
покажется им манной небесной
псы. если гройсмана отправить туда со своей командой кобелевым и витренко, то все произойдет бысрее и без северного потока
ну и если совсем немцы рога примкнут, можно их сделать самыми нищими в европе
найти у петра алексеевича немецкие корни и назначить его канцлером германии))
Это он о чём, где, как ,когда и с кем?