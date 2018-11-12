EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
  806  5
Все про:наблюдатель (660) ОБСЕ (3392) Донбасс (17409) наемники РФ (670)

 Наблюдатели обнаружили новые позиции наемников РФ и военную технику вблизи оккупированного Донецка, - ОБСЕ

По данным ОБСЕ, военная техника и новые позиции российских террористов находятся недалеко от оккупированного Донецка.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал семь БМП (четыре БМП-1 и три типа БМП. - Ред.) и один МТ-ЛБ вблизи временно оккупированного населенного пункта Новоселовка, что в 37 километрах к северо-востоку от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"9 ноября БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 400-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 25 августа 2018 года. - Ред.) примерно в 2,5 километрах к юго-западу от Набережного (77 км к югу от Донецка) и новую 270-метровую траншею с шестью огневыми позициями на расстоянии около 1,5 км к северо-западу от Набережного", - уточнили в пресс-службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ "глушили" возле оккупированного Корсуня, - отчет

Источник: https://censor.net.ua/n3096351
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как Хуга убрали, так и ОБСЕ прозрела. Странно как-то!
 показать весь комментарий
 
 
а шо ж наш потужный паБЕДАНОСЕЦЬ не шарахнет по ним показываемыми по своему зомбо тв ракетах, которые залетают в окошки на триста км.
ведь мордор и его ПРихвостни на Дондурасе, давно уже похерили минский договорняк.
или тогда покровитея в крембле потеряет?
 показать весь комментарий
 
 
Четыре года они вели себя,как три обезьяны.Не видели,не слышали,и замалчивали.А тут,как Хуг к себе в Швейцарию свалил и зрение появилось и слух прорезался,и даже языки развязались.К чему бы это?
 показать весь комментарий
 
 
Удивительно! Хуга не стало и ОБСЕ ПРОЗРЕЛО?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНаблюдатели обнаружили новые позиции наемников РФ и военную технику вблизи оккупированного Донецка, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
 вверх