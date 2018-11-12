 Наблюдатели обнаружили новые позиции наемников РФ и военную технику вблизи оккупированного Донецка, - ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал семь БМП (четыре БМП-1 и три типа БМП. - Ред.) и один МТ-ЛБ вблизи временно оккупированного населенного пункта Новоселовка, что в 37 километрах к северо-востоку от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"9 ноября БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 400-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 25 августа 2018 года. - Ред.) примерно в 2,5 километрах к юго-западу от Набережного (77 км к югу от Донецка) и новую 270-метровую траншею с шестью огневыми позициями на расстоянии около 1,5 км к северо-западу от Набережного", - уточнили в пресс-службе.

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