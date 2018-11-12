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 "Выборы" в ОРДЛО нелегитимны и не имеют никаких правовых последствий, - ЦИК

ЦИК заявляет, что "выборы" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях - нелегитимны.

Об этом говорится в заявлении ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Центральная избирательная комиссия отмечает, что "выборы", проведенные 11 ноября 2018 г. на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными. Ведь они организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права. В результате указанные "выборы" не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий. Следовательно, ЦИК категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных "выборов". Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса", - говорится в заявлеении.

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Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3096349
 
 
 Топ комментарии
 
Так чего же все орут тогда вторую неделю？
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вот такая обеспокоенность
"Вибори" в ОРДЛО нелегітимні і не мають жодних правових наслідків, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8505
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Но зато какой процент...партия регионов здесь отдыхает!??
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Но зато какой процент...партия регионов здесь отдыхает!??
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Последствия у пушилина будут- без суда и следствия,стрелков верно охарактеризовал парня-Самоубийца-он!
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Так чего же все орут тогда вторую неделю？
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"нелигитимны"))
другого слова не нашли, типа недействительны, от замечательного украинского слова недiйснi
такое ощущение шо у нас в ЦИК сидит какое то рыговское хуйло
псы. переживаю за выборы 31 марта 2019)
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ощущение? охуендовский и кирялов. они кто?
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ну да. кирялова консультантом назначили
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какие странные слова - стыд и совесть. страха у них нет, и это хуже
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Якось пофігу кого там бандюки обрали паханом.
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Таки Да! Только паханом пушилина с натяжкой даже трудно назвать,не козырный он,а пешка для подставы.Забыли сволочи - кто Хозяин Донбасса??Ой забыли!
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- В сумашедшем доме - там такая свобода, которая социалистам и не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью матерь, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава. (с)
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Вибори у Лугандонії проводили москалі так само як і вибори Янукі в Україні.
Тепер будуть вибори у 2019 році - скільки вже від москалів зареєстровано кандидатами.
А ще не включена головна фігура, Медведчук, від москалів, як претендента на пост президента України.
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А в Крыму что "легитимные" были? Хуйло оттяпал Крым и свои 6 см на всех положил.
А от наших "западных партнеров" кроме обеспокоенности и глубокой озабоченности добиться не могли.
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Наше ЦВК - так само буде рахувати за діючого президента???
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Любой Мафии нужны Киваловы-не только в Одессе...!
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Как я понимаю им по-барабану как там наш ЦИК рассматривает их лигитимность. А вот теперь переговоры прийдётся вести с их "лигитимными", а это уже попахивает признанием.
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ЗЫ:именно невнятная реакция Украины на множественные предварительные нарушения Минских договорняков дали смелость кацапам забить на всё.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Выборы" в ОРДЛО нелегитимны и не имеют никаких правовых последствий, - ЦИК
 
 
 
 
 
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