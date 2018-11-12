 "Выборы" в ОРДЛО нелегитимны и не имеют никаких правовых последствий, - ЦИК

Об этом говорится в заявлении ЦИК, передает Цензор.НЕТ.
"Центральная избирательная комиссия отмечает, что "выборы", проведенные 11 ноября 2018 г. на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными. Ведь они организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права. В результате указанные "выборы" не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий. Следовательно, ЦИК категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных "выборов". Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса", - говорится в заявлеении.
Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.
другого слова не нашли, типа недействительны, от замечательного украинского слова недiйснi
такое ощущение шо у нас в ЦИК сидит какое то рыговское хуйло
псы. переживаю за выборы 31 марта 2019)
пепа их опять продлил?
ваще не стыда не совести
Тепер будуть вибори у 2019 році - скільки вже від москалів зареєстровано кандидатами.
А ще не включена головна фігура, Медведчук, від москалів, як претендента на пост президента України.
А от наших "западных партнеров" кроме обеспокоенности и глубокой озабоченности добиться не могли.