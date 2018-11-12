 Австралия осуждает "выборы" в ОРДЛО и призывает выполнять обязательства по минским соглашениям

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляют в австралийском посольстве в Украине.
"Австралия осуждает так называемые "выборы" на востоке Украины 11 ноября и призывает все стороны выполнять свои обязательства по минским соглашениям. Австралия остается твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.
Максим Дрозденко
А вот это текст для любителей настоящей зрады.
Люди, которые знают нынешний Израиль, с трудом могут представить его не богатым и сильным, а очень похожим на Украину 2014-го.
Итак, 1948 год.
Никакого Израиля, собственно говоря, ещё нет. Более того, арабы делают всё, чтобы и не было.
При этом обещание вырезать евреев («Это будет война на уничтожение, молниеносная бойня, о которой будут вспоминать так же, как о резне монголов или о крестовых походах») - не военная пропаганда, а конкретный план действий. И у евреев есть все основания полагать, исходя из последних событий в Европе, что план вполне реализуемый, и всем будет насрать.
Британия фактически бросает регион, предоставляя местным выяснять отношения между собой. Воюют фактически добровольцы - с обеих сторон.
Когда британцы уходят, Израиль провозглашает независимость, начинается настоящая война.
В результате при посредничестве ООН заключают Минские перемирие, которое обе стороны считают страшной зрадой, но оно как-то действует.
В то же время арабы могут ломануться в любой момент.
А санкций ООН может наложить примерно, как и сейчас - выразить озабоченность.
И на счету каждый боец и каждый патрон.
А правительство состоит из правых (которые очень хорошо отличают нацизм от фашизма и считают Муссолини хорошим парнем, попавшим в плохую компанию) и левых (включая просоветских марксистов).
А оружие приходится покупать. А продают его плохо и подпольно, мало и дорого.
И перед заключением перемирия удаётся накупить целый корабль оружия (это дохрена). Он отправляется в Израиль. На нём 900 бойцов. Правых. И его купили правые (Бегин, «Эцель»), которые испытывали к левым (Бен-Гурион, «Хагана») взаимную ненависть (раньше «Хагана» их ловила и сдавала англичанам). Но перед этим они слились в армию Израиля.
Но часть «Эцеля» сохранилась как самостоятельная и вела боевые действия. Своими силами и за свой счёт. Правительство не давало ничего.
Но когда корабль приходит, уже действует перемирие. И поставка оружия запрещена.
Но все понимают, что перемирие в любой момент может рухнуть, и на счету будет опять каждый патрон.
Но если корабль разгрузить, перемирие рухнет прямо сейчас.
И виноват будет Израиль, который в лучшем случае останется с арабами один на один (а в худшем - арабам начнут помогать). Разгружать решили тайно, в тихом месте (официально не разрешали). Насчёт дележа оружия возникли непреодолимые разногласия.
Бегин хотел 20% оружия для «Эцеля», а остальное распределить по частям армии из бывших эцельников. Бен-Гурион решил (по крайней мере, объявил), что Бегин готовит переворот.
Выгрузка судна запрещена (в связи с нарушением перемирия).
Бегин решает разгружать и вызывает эцельников.
Бен-Гурион отправляет Моше Даяна остановить выгрузку и конфисковать оружие.
На берегу проходит перестрелка. С трупами.
Эцельники начинают оставлять свои части и с оружием отправляться к кораблю.
Классическую картину переворота и начинающейся гражданской воны добавляют перестрелки с ними. Трупов уже много.
Канадский эсминец, под предлогом выполнения резолюции ООН, обстреливает «Альталену», на борту несколько погибших. «Альталена» уходит в Тель-Авив, где сосредоточены силы «Эцеля», а у правительства практически нет войск.
Всё очень публично, разгружать на глазах наблюдателей ООН - объявление войны.
Блокировать корабль отправляют батальон ополченцев, которые с евреями воевать не хотят.
Эцельники высаживаются и блокируют штаб «Пальмаха».
Бен-Гурион отдаёт приказ уничтожить корабль.
Случайно зашедший в штаб «Пальмаха», Ицхак Рабин лично забрасывает гранатами атакующих эцельников.
Толпа на набережной рвётся к кораблю, считая уничтожение огромного количества оружия ЗРАДОЙ. Отдаётся приказ разбомбить «Альталену», но лётчики отказываются. Отказываются и артиллеристы.
Удаётся найти двоих.
После обстрела корабль загорелся. Дискуссия, расстреливали ли эвакуирующихся, идёт до сих пор. Толпа окружила штаб, в неразберихе лидеры «Эцеля» скрылись.
Намечавшаяся гражданская война была остановлена выступлением Бегина по радио. Он вытер ноги об Бен-Гуриона в лучших традициях Facebook, но запретил стрелять.
200 человек было арестовано за мятеж, 100 - за отказ выполнить приказ (всех отпустили через несколько дней).
Споры в Израиле по поводу «Альталены» не прекращаются до сих пор.
"Альталена" или Что вы понимаете в измене и победе. Якщо на нарєчії, то це звучатиме так.
- Да есть. Минский договор, серия вторая.🙄
А в украинских воинов, несмотря на страшные "санкции", так и продолжают стрелять, а украинские воины, несмотря на оружие, выполняют мирный план Порошенко.