 Австралия осуждает "выборы" в ОРДЛО и призывает выполнять обязательства по минским соглашениям

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляют в австралийском посольстве в Украине.

"Австралия осуждает так называемые "выборы" на востоке Украины 11 ноября и призывает все стороны выполнять свои обязательства по минским соглашениям. Австралия остается твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.