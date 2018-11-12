 "В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут": Террорист Гиркин и пользователи "Вконтакте" прокомментировали "выборы" в ОРДЛО. СКРИНШОТЫ

Как передает Цензор.НЕТ, под его постом на странице в соцсети "Вконтакте" другие пользователи также высказывались о том, как проходили "выборы" террористов. Приводим некоторые из комментариев.































Читайте на "Цензор.НЕТ": Так люди на выборы не ходят, - Necro Mancer о "явке избирателей" на "выборах" наемников РФ в ОРДО. ИНФОГРАФИКА