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 "В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут": Террорист Гиркин и пользователи "Вконтакте" прокомментировали "выборы" в ОРДЛО. СКРИНШОТЫ

Бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице в российской соцсети прокомментировал высокую явку на так называемых "выборах" 11 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, под его постом на странице в соцсети "Вконтакте" другие пользователи также высказывались о том, как проходили "выборы" террористов. Приводим некоторые из комментариев.

В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 01
В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 02
В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 03
В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 04
В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 05
В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 06
В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 07
В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 08
В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 09
В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 10
В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 11

В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 12

В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 13
В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут: Террорист Гиркин и пользователи Вконтакте прокомментировали выборы в ОРДЛО 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": Так люди на выборы не ходят, - Necro Mancer о "явке избирателей" на "выборах" наемников РФ в ОРДО. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3096345
 
 
 Топ комментарии
 
Я помітив, що на "наваросском" напрямку у ФСБ працюють кілери-креативщики: Бєднов, Мозговой, Моторола, Гіві, Захараст - для кожного свій "сценарій" і жодного повторення!!! "В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут": Террорист Гиркин и пользователи "Вконтакте" прокомментировали выборы в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9153
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- Вы думаете, что я хочу вас отравить?! Дорогой Иван Васильич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой, - пейте смело Боярышник!
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Не "грохнут", а буде нещасний випадок. Або якесь безглузде самогубство... "В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут": Террорист Гиркин и пользователи "Вконтакте" прокомментирвоали выборы в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4602
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Я помітив, що на "наваросском" напрямку у ФСБ працюють кілери-креативщики: Бєднов, Мозговой, Моторола, Гіві, Захараст - для кожного свій "сценарій" і жодного повторення!!!
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От бачите, всі на кацапів гнали, що вони всі тупі. А в них виявляється також є творчі люди з фантазією.
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Грохнут!!! А ведь от Стрелкова хоть и косвенно, но исходят положительные речи?
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это говно...стрелкова...даже грохнуть не хотят... не достоин
поэтому для меня (лично) как-то... так по фиг ... какие выхлопы оно издает...
тварь мерзкая! сгинь
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Со стрелковым,не так всё ПРосто,ведь недаром его майор с Винницы арестовывал,а СБУ его отпускало?
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Не помню уже где, видел фото в сети. Мило беседуют захар и моторыла. Рыло спрашивает захара - а когда к нам подтянется чушилин? "У перемозі Пушиліна є позитивний момент: можливо, його грохнуть": Терорист Гіркін і користувачі "Вконтакте" прокоментували вибори в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3183
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Маладиє республіки обрали своїх ваднатурів, а то хунта нападе.
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На скотном дворе выбирали главную скотиняку.Тоже мне событие!
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чудо свершилося?? Новый гауляйтер то ..Как??
Предыдущий то, пошел на повышение, а этому теперь придется его догонять..
Раньше, это коозлобэцало обещало продолжить курс петушка Захарченко..
И порой.. лучше самому застрелиться, чем быть взорванным ФСБ..
Или запутинские шахиды отправляются прямиком в Рай, где их ждет не шурик- гавриловский петух , а по 72 гимнастки, которые каждое утро становятся девственницами..

А представляете , что будет, если эти расходные клоуны, будут каждые два три месяца, выдвигаться в лифте моторолы на повышение??
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Путин в киевском сизо

Путин попал в плен. Летел самолет и сел, куда не надо. Вы думаете, если Протоны падают, то Борт номер один освящался другим кадилом?

В Киеве поспешили сообщить, что Путин уже дал признательное показание о своей преступной деятельности. Заодно вывесили видео с Путиным в койке, где он лежит в бинтах, как в шелках, по самые уши. Сказал через просунутый в дырочку микрофон, что в момент экстренного приземления подрался с первым пилотом. Вот, смотрите, шишка!

В далеком Кремле пресс-секретарь Песок моментально заявил, что президента РФ на Украине не было и нет. По его словам, Москва не намерена проверять слухи о задержании неизвестно какого Путина на терминале Борисполя.

Люди из Администрации подтвердили, что да, перед нами наглый фейк. Настоящий Путин - без всяких шишек и дырочек - второй день сидит у себя в гостиной и мирно беседует с послом Ирана. Как только выйдут, а мы надеемся, что выйдут, посол без задержки даст интервью. Вы посла в лицо знаете? Вот он и даст.

Не нужно посла! - потребовала Новая газета. - Покажите самого президента!

Президент занят, не приставайте. У него на сортир ни минуты, не то что на вас.

Тем временем в киевской больнице Путина навестили репортеры желтой прессы, другие отказались по гигиеническим причинам, и он поведал, что врачи у хохлов хорошие, шишка скоро пройдет. Чай, не впервой. Еще попросил не резать на органы. У них в кремлевском пуле есть проверенная информация, что Правый сектор, как только словит чужого президента или резидента, что одно и то же, пилит его на запчасти, печень съедают сами, а остальное на продажу! Органы президентов, особенно русских, самый ценный товар на черном рынке. И афрозидиак, если на ночь перед сном по чайной ложке.

Его поправили: афродизиак. Да, верно, говорит, афродозикак, но тогда по две. И напишите: русские органы самые чистые в мире. Экологически. Потому что духовность и прочее. А у Украины первое место по экспорту ливера в Европу. Думаете, случайно? - Тут Путин отключился, утомленный аспирином, и желтая пресса ускакала.

К тому времени медиапространство уже бурлило вовсю. Первыми обозначились обе самопровозглашенные республики, тиснувшие в инете, что пойманный якобы Путин на самом деле президент-контрактник из донецких милиционеров. У нас их на три полка хватит и косую роту, за всеми не уследишь. Хохлы его выкрали прямо из пивной, перетащили, как кота в мешке, через границу и сейчас будут мучить. Так что укропы еще ответят за злодеяние!

Снова вышел в эфир Песок, поддержав донецких: да, это Путин, мы проверили. Но не наш! В мире много Путиных, ищите среди них.

Не, все-таки наш, - признали в Думе. - Но бывший. За 15 минут до вылета в неизвестном направлении подал заявление об уходе с поста президента, и отставка была принята. Мы сами приняли. И еще примем! Вот снимок резолюции на промокашке. Видите, четко написано усталым почерком: бывай, бродяга!

С коллегами не согласился Жирик, повторивший у Соловья свою старую мантру: бывших Путиных не бывает! Вот увидите: он герой. Он вырвется из кровавых лап хунты карателей! Он убежит! Смело и ярко пронесется метеоритом по Хрищатику, валя сук налево и направо. А мы ему поддержку окажем - радиоактивную! Разбомбим по самые гланды, или какой у них там орган, не помню. И Брюссель заодно! А то, ишь, двойная мораль: как фашистов-хохлов - так не замай, а как нашего сироту-императора - так бей и терзай. Хера вам лысого! - И рыдающего Жирика увели отмокать в студийную подсобку к стриптизершам фоновой поддержки.

Примерно в этот же час у стен Кремля прошла демонстрация-пикет. Племянник Путина простоял три минуты с транспарантом: "Верните дядю!" Его связали и уволокли, закрыв площадь как бы на санитарный день, хотя накатывала приятная ноябрьская ночь.

Дольше всех раскачивался русский генштаб. В одиннадцать ноль-ноль генералы нехотя процедили по телефону: на Украине Путина нет! Но переговоры идут, и возможен обмен по формуле "два кило шила на вагон мыла", у нас в полка́х мыла дефицит. Санкции, ить их за ногу! - А что у вас есть? - Ленточки у нас есть. Отечественного производства. Или китайские, надо проверить. Вам в продольную полоску или поперечную? Сам Георгий носил обе.

Нет, ответили в Киеве: только открытый международный суд! Если амнистия - то амнистия. А если повесить - то извините-подвиньтесь.

Тут всполошилась Меркель: зачем, господа, сразу вешать? Давайте обнулим формулу - Путина на Сенцова! И рванула в Киев. Но пока подлетала, Сенцов из карцера откликнулся через адвоката, что не согласен. На кого другого - пожалуйста, но не на это гэ, не объяснив при этом, что последнее означает. Гэ, кстати, жутко фрикативное.

И как только скорбная и запыхавшаяся Меркель склонилась над постелью захворавшего друга, тот судорожно схватил ее за руку: Христом-братом прошу, не меняйте! Я не поеду назад в Москву. Меня расстреляют! Они не простят. Там правило: президенты в плен не сдаются! Настоящий русский лидер и вождь за час до пленения подрывает себя последней гранатой. У меня есть, но я забыл где. Вернее, первый пилот отнял, говорит, на борту запрещено, отсюда и шишка. Вот эта. Ты видишь, фрау, ты видишь шишку?! Это он гранатой. - И заплакал.

Меркель пообещала, что увезет его с собой в Дрезден. Там он поселится на старой явке, к тому времени "Музей агента Моль" оттуда эвакуируют, и будет ему спокойно и хорошо. Прижала Вольдемара к груди, поцеловала в шишечку, запела колыбельную Шуберта. Успокоился Путин и уснул, вздрагивая в забытье. Тсс. Путин спит, мелко сучит ножками. Не будите.

Не тут-то было! Последним шумно подключился к празднику вечно опаздывающий Израиль, предлагая сыграть роль тайного посредника, очень тайного. О чем тут же сообщил на пресс-конференции. Израиль-де берется всех помирить за смешную цену: Европа и Россия для разнообразия своего мусульманского ландшафта эвакуируют к себе палестинцев, всех скопом; Иран накрывают медным тазом с двумя дырочками; Иерусалим объявляют еврейской неделимой, а для остальных неумножаемой столицей; следующий чемпионат мира по футболу пройдет в Хайфе. Мелкие, согласитесь, требования, почему не принять?

На самом деле, что будет дальше, никому неизвестно. По крайней мере, сегодня, в ночь на 10 ноября 2018 года. Западная пресса склоняется к музею в Дрездене. Или даже к сговору в Мюнхене, что привычней и понятней, а там посмотрим. Или еще решение: на уровне европейской дипломатии пленника можно придушить шнурком от ботинка, как Павла Первого, и молчок. А вот Порошенко вынашивает совсем уж живодерский план: в мерседесе с зарешеченными окнами отвезти с помпой по этапу до русской границы и передать пограничникам РФ. Под расписку, как транзитный багаж. Делайте что хотите! Как думаете, до Москвы довезут?

Так что водевиль не окончен.

Заодно PS. Нас тут спрашивают: почему в иранском медном тазу две дырочки? Отвечаем: чтоб внутри нескучно было.
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Странно слышать это от гиркина )) - Зависть,шо кинули первопроходца ?
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мне интересно, как грохнут этого чеПушилина? пока без повторов сливали "глав молодых республик".
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Я не пойму,а Гиркин шо,безсмертный?Прям,как наша Юля Маклауд.Я уже за нее волноватся стала.После того,как все помрут,думала она сама останется и будет себе баллотироваться,каждых пять лет,а выбирать то, уже не кому будет...Ан нет, ещё один безсмертный нарисовался.Товарищ Гиркин.
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бояра вчера была чересчур крепкая для тебя...
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Честно говоря, вся эта переписка - сплошной диссонанс и разрыв причинно-следственных связей.
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Культурний і моральний рівень населення можна визначити рівнем лідерів, яких вони вибирають. І нехай не говорять, що це не вони, це за них. Підтримувати це бидло пенсіями (це "наші громадяни") це значить підтримувати продовження окупації наших територій.
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Надо признать ДНР дает шикарные возможности для роста, был водилой и продавцом курей, потом херак и уже цельный глава рэспублики, еще один машины мыл, потом херак и херой навасосии, теперь вот МММщик тощий и убогий, харю наел и новым главой рэспублики стал, вот где карьерный рос и перспективы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут": Террорист Гиркин и пользователи "Вконтакте" прокомментировали "выборы" в ОРДЛО. СКРИНШОТЫ
 
 
 
 
 
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