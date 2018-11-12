 "В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут": Террорист Гиркин и пользователи "Вконтакте" прокомментировали "выборы" в ОРДЛО. СКРИНШОТЫ

Как передает Цензор.НЕТ, под его постом на странице в соцсети "Вконтакте" другие пользователи также высказывались о том, как проходили "выборы" террористов. Приводим некоторые из комментариев.
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+10
Я помітив, що на "наваросском" напрямку у ФСБ працюють кілери-креативщики: Бєднов, Мозговой, Моторола, Гіві, Захараст - для кожного свій "сценарій" і жодного повторення!!!
+4
"Клуб самовбивць"
поэтому для меня (лично) как-то... так по фиг ... какие выхлопы оно издает...
тварь мерзкая! сгинь
Предыдущий то, пошел на повышение, а этому теперь придется его догонять..
Раньше, это коозлобэцало обещало продолжить курс петушка Захарченко..
И порой.. лучше самому застрелиться, чем быть взорванным ФСБ..
Или запутинские шахиды отправляются прямиком в Рай, где их ждет не шурик- гавриловский петух , а по 72 гимнастки, которые каждое утро становятся девственницами..
А представляете , что будет, если эти расходные клоуны, будут каждые два три месяца, выдвигаться в лифте моторолы на повышение??
Путин попал в плен. Летел самолет и сел, куда не надо. Вы думаете, если Протоны падают, то Борт номер один освящался другим кадилом?
В Киеве поспешили сообщить, что Путин уже дал признательное показание о своей преступной деятельности. Заодно вывесили видео с Путиным в койке, где он лежит в бинтах, как в шелках, по самые уши. Сказал через просунутый в дырочку микрофон, что в момент экстренного приземления подрался с первым пилотом. Вот, смотрите, шишка!
В далеком Кремле пресс-секретарь Песок моментально заявил, что президента РФ на Украине не было и нет. По его словам, Москва не намерена проверять слухи о задержании неизвестно какого Путина на терминале Борисполя.
Люди из Администрации подтвердили, что да, перед нами наглый фейк. Настоящий Путин - без всяких шишек и дырочек - второй день сидит у себя в гостиной и мирно беседует с послом Ирана. Как только выйдут, а мы надеемся, что выйдут, посол без задержки даст интервью. Вы посла в лицо знаете? Вот он и даст.
Не нужно посла! - потребовала Новая газета. - Покажите самого президента!
Президент занят, не приставайте. У него на сортир ни минуты, не то что на вас.
Тем временем в киевской больнице Путина навестили репортеры желтой прессы, другие отказались по гигиеническим причинам, и он поведал, что врачи у хохлов хорошие, шишка скоро пройдет. Чай, не впервой. Еще попросил не резать на органы. У них в кремлевском пуле есть проверенная информация, что Правый сектор, как только словит чужого президента или резидента, что одно и то же, пилит его на запчасти, печень съедают сами, а остальное на продажу! Органы президентов, особенно русских, самый ценный товар на черном рынке. И афрозидиак, если на ночь перед сном по чайной ложке.
Его поправили: афродизиак. Да, верно, говорит, афродозикак, но тогда по две. И напишите: русские органы самые чистые в мире. Экологически. Потому что духовность и прочее. А у Украины первое место по экспорту ливера в Европу. Думаете, случайно? - Тут Путин отключился, утомленный аспирином, и желтая пресса ускакала.
К тому времени медиапространство уже бурлило вовсю. Первыми обозначились обе самопровозглашенные республики, тиснувшие в инете, что пойманный якобы Путин на самом деле президент-контрактник из донецких милиционеров. У нас их на три полка хватит и косую роту, за всеми не уследишь. Хохлы его выкрали прямо из пивной, перетащили, как кота в мешке, через границу и сейчас будут мучить. Так что укропы еще ответят за злодеяние!
Снова вышел в эфир Песок, поддержав донецких: да, это Путин, мы проверили. Но не наш! В мире много Путиных, ищите среди них.
Не, все-таки наш, - признали в Думе. - Но бывший. За 15 минут до вылета в неизвестном направлении подал заявление об уходе с поста президента, и отставка была принята. Мы сами приняли. И еще примем! Вот снимок резолюции на промокашке. Видите, четко написано усталым почерком: бывай, бродяга!
С коллегами не согласился Жирик, повторивший у Соловья свою старую мантру: бывших Путиных не бывает! Вот увидите: он герой. Он вырвется из кровавых лап хунты карателей! Он убежит! Смело и ярко пронесется метеоритом по Хрищатику, валя сук налево и направо. А мы ему поддержку окажем - радиоактивную! Разбомбим по самые гланды, или какой у них там орган, не помню. И Брюссель заодно! А то, ишь, двойная мораль: как фашистов-хохлов - так не замай, а как нашего сироту-императора - так бей и терзай. Хера вам лысого! - И рыдающего Жирика увели отмокать в студийную подсобку к стриптизершам фоновой поддержки.
Примерно в этот же час у стен Кремля прошла демонстрация-пикет. Племянник Путина простоял три минуты с транспарантом: "Верните дядю!" Его связали и уволокли, закрыв площадь как бы на санитарный день, хотя накатывала приятная ноябрьская ночь.
Дольше всех раскачивался русский генштаб. В одиннадцать ноль-ноль генералы нехотя процедили по телефону: на Украине Путина нет! Но переговоры идут, и возможен обмен по формуле "два кило шила на вагон мыла", у нас в полка́х мыла дефицит. Санкции, ить их за ногу! - А что у вас есть? - Ленточки у нас есть. Отечественного производства. Или китайские, надо проверить. Вам в продольную полоску или поперечную? Сам Георгий носил обе.
Нет, ответили в Киеве: только открытый международный суд! Если амнистия - то амнистия. А если повесить - то извините-подвиньтесь.
Тут всполошилась Меркель: зачем, господа, сразу вешать? Давайте обнулим формулу - Путина на Сенцова! И рванула в Киев. Но пока подлетала, Сенцов из карцера откликнулся через адвоката, что не согласен. На кого другого - пожалуйста, но не на это гэ, не объяснив при этом, что последнее означает. Гэ, кстати, жутко фрикативное.
И как только скорбная и запыхавшаяся Меркель склонилась над постелью захворавшего друга, тот судорожно схватил ее за руку: Христом-братом прошу, не меняйте! Я не поеду назад в Москву. Меня расстреляют! Они не простят. Там правило: президенты в плен не сдаются! Настоящий русский лидер и вождь за час до пленения подрывает себя последней гранатой. У меня есть, но я забыл где. Вернее, первый пилот отнял, говорит, на борту запрещено, отсюда и шишка. Вот эта. Ты видишь, фрау, ты видишь шишку?! Это он гранатой. - И заплакал.
Меркель пообещала, что увезет его с собой в Дрезден. Там он поселится на старой явке, к тому времени "Музей агента Моль" оттуда эвакуируют, и будет ему спокойно и хорошо. Прижала Вольдемара к груди, поцеловала в шишечку, запела колыбельную Шуберта. Успокоился Путин и уснул, вздрагивая в забытье. Тсс. Путин спит, мелко сучит ножками. Не будите.
Не тут-то было! Последним шумно подключился к празднику вечно опаздывающий Израиль, предлагая сыграть роль тайного посредника, очень тайного. О чем тут же сообщил на пресс-конференции. Израиль-де берется всех помирить за смешную цену: Европа и Россия для разнообразия своего мусульманского ландшафта эвакуируют к себе палестинцев, всех скопом; Иран накрывают медным тазом с двумя дырочками; Иерусалим объявляют еврейской неделимой, а для остальных неумножаемой столицей; следующий чемпионат мира по футболу пройдет в Хайфе. Мелкие, согласитесь, требования, почему не принять?
На самом деле, что будет дальше, никому неизвестно. По крайней мере, сегодня, в ночь на 10 ноября 2018 года. Западная пресса склоняется к музею в Дрездене. Или даже к сговору в Мюнхене, что привычней и понятней, а там посмотрим. Или еще решение: на уровне европейской дипломатии пленника можно придушить шнурком от ботинка, как Павла Первого, и молчок. А вот Порошенко вынашивает совсем уж живодерский план: в мерседесе с зарешеченными окнами отвезти с помпой по этапу до русской границы и передать пограничникам РФ. Под расписку, как транзитный багаж. Делайте что хотите! Как думаете, до Москвы довезут?
Так что водевиль не окончен.
Заодно PS. Нас тут спрашивают: почему в иранском медном тазу две дырочки? Отвечаем: чтоб внутри нескучно было.