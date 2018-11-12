 После "выборов" на оккупированном Донбассе Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе, - Арьев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Владимир Арьев (БПП), передает Цензор.НЕТ.

"После сегодняшних "выборов" на оккупированном Донбассе Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе. Следствием этих действий должно стать усиление санкций против России, если в ЕС и США настроены отвечать честно и симметрично. А кто будет там "избранным" - нет смысла обсуждать - новые петрушки, которых кукольник красиво и с музыкой упакует в деревянный ящик, когда выйдет их срок", - заявил наредп.

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