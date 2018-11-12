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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 После "выборов" на оккупированном Донбассе Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе, - Арьев

Проведением "выборов" на временно оккупированных территориях Россия "поставила крест" на минском переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Владимир Арьев (БПП), передает Цензор.НЕТ.

"После сегодняшних "выборов" на оккупированном Донбассе Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе. Следствием этих действий должно стать усиление санкций против России, если в ЕС и США настроены отвечать честно и симметрично. А кто будет там "избранным" - нет смысла обсуждать - новые петрушки, которых кукольник красиво и с музыкой упакует в деревянный ящик, когда выйдет их срок", - заявил наредп.

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После выборов на оккупированном Донбассе Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе, - Арьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096335
 
   
 Топ комментарии
 
Изначально Минский процесс был мертворожденный ...
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и? какой будет наш жесткий ответ?
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там уже столько крестов, что под ними теряются сами минские соглашения...
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границу с лугандоном слабо перекрыть? пока не прозреют?
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тю блин, я же это простой украинец, не из банковых.
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на выборы пойдешь?
определился с мессией который вытащит Украину из шакаладной сраки?
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а как же, пойду на выборы. Только срака очень колосальная
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поывшением цен на электроэнергию внутри страны, аналог бомбежки воронежа
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Твой лично? Я знаю - в очередной раз вонюче смердеть на форуме станешь... А остальное тебя не касается... Всё равно твоим "хозяевам" не понравится...
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есть предложение сменить погоняло
с Яр Холодный на Яр Шакаладный, из уважение к бе пепе)
хотя Холодный тоже хорошо, как в Кривом Роге)
хозяева это у тебя @)) не стоит всех украинцев под одно лекало шакаладное тулить)
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Изначально Минский процесс был мертворожденный ...
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та ні, це дало Українській армії оговкатись від наступу рогатих,
окріпнути та стримувати расіянську орду, так шо ви не праві...
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Шо ж теперь будет с мыру-мымрным планом соевого спойсителя после четырех лет мычания о его бизальтернатывности? После "выборов" на оккупированном Донбассе, Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе, - Арьев - Цензор.НЕТ 129
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там уже столько крестов, что под ними теряются сами минские соглашения...
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Не мають значення всі російські хрести, бо мінський процес лише для антиросійських санкцій.
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Любой конфликт с московией решить дипломатическим путем - так может утверждать только либо дурак либо предатель
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а кто это?? пончик из "Незнайки на Луне"?? тебя кто спрашивает??
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Он вообще-то лицо от власти и неплохо выполняет свою работу в совете Европы. А у вас почему то циферки в имени на робе, как в канцлагере. Вас там пересчитывают?
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Жиртрест поїсть гороху і грізно гримне у відповідь .
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Удивили,прям...Они вроде как,сразу крест вместо подписей поставили...
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Ну, не крест, и не поставили но, в целом примерно так.
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О, дошло. Та они сразу на минчак положили с отворотом и только особо одарённым это было непонятно.
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Йо.пт, та ну нафіг. А що всі ці 4 роки війни, всі ці режими тиші, коли нас обстрілювали а хлопці не могли дати відповідь і гинули не було ясно хто такі кацапи, потрібно було 4 роки війни і десятки тисяч вбитих щоб зрозуміти? А що далі ? Будем надалі торгувати, а де візовий режим з кацапами, чи знову чекаєте 2014 року і туристів на вибори (чи вірніше розраховуєте на них)?
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Зараз треба чавити масква-бад, до знищення!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле "выборов" на оккупированном Донбассе Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе, - Арьев
 
 
 
 
 
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