 После "выборов" на оккупированном Донбассе Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе, - Арьев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Владимир Арьев (БПП), передает Цензор.НЕТ.
"После сегодняшних "выборов" на оккупированном Донбассе Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе. Следствием этих действий должно стать усиление санкций против России, если в ЕС и США настроены отвечать честно и симметрично. А кто будет там "избранным" - нет смысла обсуждать - новые петрушки, которых кукольник красиво и с музыкой упакует в деревянный ящик, когда выйдет их срок", - заявил наредп.
определился с мессией который вытащит Украину из шакаладной сраки?
с Яр Холодный на Яр Шакаладный, из уважение к бе пепе)
хотя Холодный тоже хорошо, как в Кривом Роге)
хозяева это у тебя @)) не стоит всех украинцев под одно лекало шакаладное тулить)
окріпнути та стримувати расіянську орду, так шо ви не праві...