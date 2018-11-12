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Все про:граница (3113) КНДР (494) Южная Корея (116) пост (21) Ким Чен Ын (108) Мун Чжэ Ин (2)

 КНДР и Южная Корея приступили к ликвидации пограничных постов

Южная и Северная Кореи приступили к ликвидации 20 пограничных постов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило информационное агентство "Ренхап".

"Сеул и Пхеньян завершили вывод войск и огнестрельного оружия с 22 постов охраны в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи", - пишет агентство.

Оно уточнило, что два корейских государства договорились сохранить по одному посту охраны.

Как отмечает агентство, вероятнее всего, Северная Корея сохранит наблюдательный пункт, который лидер страны Ким Чен Ын посетил в июне 2013 года.

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Сеул и Пхеньян начнут работу по проверке результатов уничтожения постов охраны в декабре.

Меры по снижению военной напряженности на границе двух Корей были предприняты в рамках исполнения двустороннего военного соглашения, подписанного 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух стран в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Источник: https://censor.net.ua/n3096332
 
   
 Топ комментарии
 
свЫна уводят у хуйла прямо из под носа
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Ну, вообще-то ликвидируют не пограничные посты, а вооруженные посты охраны. Но все-равно прогресс. Продолжается разрушение берлинской стены. Хотя ее нужно возвести вокруг кацапии.
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Вот теперь настала очередь южной кореи ощутить на себе, что такое толпы голодных мигрантов КНДР и Южная Корея приступили к ликвидации пограничных постов - Цензор.НЕТ 2230
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Мир-дружба-жвачка з камунячою Кореєю?
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свЫна уводят у хуйла прямо из под носа
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зря все это, нельзя коммунякам верить, есть тут какой-то подвох!
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Вот именно... "Полюбив козу вовк - залишив голову й роги...". На севере многомиллионная группировка войск, "ядрёные" ракеты, а на юге - попытка примирения... "Южные", с американцами, не успеют "квакнуть", как они весь полуостров захватят...
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Надеюсь и у нас скоро всё будет хорошо
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Вот теперь настала очередь южной кореи ощутить на себе, что такое толпы голодных мигрантов КНДР и Южная Корея приступили к ликвидации пограничных постов - Цензор.НЕТ 2230
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Ничего, ФРГ как-то с ГДР справилась - осталась ведущей экономикой Европы.
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Не справилась, а с трудом продолжает этот неблагодарный процесс. Вся западная германия платит налог на этот банкет
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Поток беженцев уже говорящих на твоем родном языке... это только в плюс Ю Корее, экономика пойдет в гору еще быстрее.
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Ты ошибаешься. После массового прибытия фольксдойчев в германию (уже как то говорящих на нем.языке) экономика не сдвинулась с места, зато криминальная обстановка обострилась
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Даже корейцы могут договариваться, потому что у них нет хуйла.
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"Хуйла" нет, зато есть "хуйлишко", да ещё "наследственный", в третьем поколении... А эти ребятки за трон в несколько раз крепче держатся...
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Ну, вообще-то ликвидируют не пограничные посты, а вооруженные посты охраны. Но все-равно прогресс. Продолжается разрушение берлинской стены. Хотя ее нужно возвести вокруг кацапии.
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Навколо кацапії краще лінію Манергейма.
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Они сами её с успехом уже начали возводить... Начали в Ростовской области... Первая линия с ДОТами уже построена...
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а заборы со своих пляжей сев.корея тож уберет?
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Чтото мне подсказывает, что скоро там начнут бродить "шпилехантеры"
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Народ Южной Кореи если не уберет своего президента-идиота( кстати выходца их сев. кореи), то будет в ближайшее время иметь проблемы выше крыши.
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Ни хера у них не получится - северным фанатикам доверять нельзя...
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мир еще пожалеет, что они объединились))), хотя новость хорошая!)))
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американский локомотив долго трогается и разгоняется но потом его так же трудно будет остановить.
это красноречиво показала Вторая Мировая.
изГОЙка вляпалась, без шансов для себя.
менее трех десятков лет, прошло после распада СССР, думаю его наследница повторит его судьбу в ближайшие десять лет.
и наша задача, выйти с минимальными потерями от краха Мордора.
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Ох и рискуют южнокорейцы, северокорейцы это по сути подсвинки плешивого хуйла, а это подлючий, гнидный выводок живущий только подлостью, брехнёй и воровством.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКНДР и Южная Корея приступили к ликвидации пограничных постов
 
 
 
 
 
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