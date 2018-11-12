 Ситуация в мире напоминает ту, которая была перед Первой и Второй мировыми войнами, - Гутерреш

"Я так и не понял, за что мы воевали…" - эти слова последнего ветерана Первой мировой войны Лазаре Понтичелли, процитировал Генеральный секретарь ООН на Саммите мира в Париже. В день столетия со дня окончания Первой мировой там собрались главы государств, чтобы подтвердить свою решимость не допустить третьей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН.

Выступая на Саммите, глава ООН Антониу Гутерреш проанализировал причины начала Первой и Второй мировых войн и с тревогой отметил, что видит ряд параллелей с сегодняшней ситуацией. Он сослался на автора книги "Лунатики" историка Кристофера Кларка, который обвинил политиков начала XX века в слепоте. "Полагаясь на искаженное представление о своих врагах, отгородившись от реалий тогдашнего мира и устремления собственных народов, они развязали нескончаемую войну", - отметил Антониу Гутерреш.

Он напомнил, что одной из предпосылок Второй мировой войны стало падение рынка в 1929 году. И хотя финансовый кризис 2008 года не обернулся еще одной "Великой депрессией", его последствия вполне реальны: это нестабильное положение среднего класса, "замораживание" зарплат и как следствие ограничение мобильности, рост неравенства и возмущение граждан "предательством со стороны элит".

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Генеральный секретарь заметил также, что в 30-х годах мир захлестнула волна тоталитаризма. "Нельзя сказать, что мы находимся в такой же ситуации, но в сегодняшнем мире очевидна поляризация политической жизни, да и всего общества, что подрывает базовые права человека, демократические принципы и верховенство закона", - предостерег глава ООН.

По его словам, индивидуализм, национализм, религиозные и этнические предрассудки, манипулирование информацией и терроризм – все это разрушает ткань общества. Глава ООН призвал не забывать, что подобные явления привели к всплеску национализма и антисемитизма в 30-е годы.

"Двойной угрозой" многосторонности он считает ослабление свойственной демократии готовности к компромиссу и пренебрежение общими правилами. По его словам, раскол в Совете Безопасности, особенно в том, что касается сирийского конфликта, вновь приводит к "созданию альянсов на Ближнем Востоке, жертвой которых становится сирийский народ". Нынешнее противостояние в области торговли, знаменующее отход от принципа многосторонности, тоже заставляет вернуться в 30-е годы, когда за 10 лет было потеряно две трети объема международной торговли. Кризис доверия к Европейскому союзу - еще одна угроза, о которой предупредил Генеральный секретарь. Он призвал европейцев сохранить контроль над "Европейским проектом".

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Только вместе можно решить проблему изменения климата и выполнить остальные Цели устойчивого развития

Многосторонний подход к решению проблем дает результаты, утверждает Гутерриш: с 1990 года детская смертность сократилась вдвое, а доля людей, живущих в крайней нищете, снизилась с 36-ти процентов до 8-ми. Благодаря масштабным кампаниям вакцинации, удалось ликвидировать оспу, а вскоре уйдет в прошлое и полиомиелит. Благодаря коллективным действиям удалось спасти жизни 17, 5 млн человек, которые могли бы умереть от СПИДа. Многосторонние действия имеют ключевое значение и в области нераспространения ядерного оружия. "Благодаря единству Совета Безопасности в вопросах ядерных программ Ирана и Северной Кореи в 2015 и в 2018 годах был открыт путь к переговорам, - напомнил глава ООН. – С другой стороны, вмешательство отдельных государств или групп государств не гарантирует успеха…".

Генеральный секретарь добавил, что одним из его приоритетов является разрешение и предотвращение любых конфликтов. Но и тут не обойтись без многосторонних действий.

"Прошли времена, когда одна супердержава могла поддерживать экономику или гарантировать международную безопасность", - считает глава ООН. По его мнению, мир движется в направлении многополярности, но "не надо считать многополярность саму по себе выходом из положения", предостерег Антониу Гутерреш.

"При отсутствии многосторонней системы и уважения международных правил мы рискуем вернуться во времена отношений на основе силы, механизмов "санкций и вознаграждений" и "замороженных" конфликтов, - предупредил Генеральный секретарь. – Поэтому-то я не намерен сидеть сложа руки и наблюдать, как разрушают многосторонность, которая сегодня нужна как никогда".