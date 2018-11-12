 Ситуация в мире напоминает ту, которая была перед Первой и Второй мировыми войнами, - Гутерреш

"Я так и не понял, за что мы воевали…" - эти слова последнего ветерана Первой мировой войны Лазаре Понтичелли, процитировал Генеральный секретарь ООН на Саммите мира в Париже. В день столетия со дня окончания Первой мировой там собрались главы государств, чтобы подтвердить свою решимость не допустить третьей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН.
Выступая на Саммите, глава ООН Антониу Гутерреш проанализировал причины начала Первой и Второй мировых войн и с тревогой отметил, что видит ряд параллелей с сегодняшней ситуацией. Он сослался на автора книги "Лунатики" историка Кристофера Кларка, который обвинил политиков начала XX века в слепоте. "Полагаясь на искаженное представление о своих врагах, отгородившись от реалий тогдашнего мира и устремления собственных народов, они развязали нескончаемую войну", - отметил Антониу Гутерреш.
Он напомнил, что одной из предпосылок Второй мировой войны стало падение рынка в 1929 году. И хотя финансовый кризис 2008 года не обернулся еще одной "Великой депрессией", его последствия вполне реальны: это нестабильное положение среднего класса, "замораживание" зарплат и как следствие ограничение мобильности, рост неравенства и возмущение граждан "предательством со стороны элит".
Генеральный секретарь заметил также, что в 30-х годах мир захлестнула волна тоталитаризма. "Нельзя сказать, что мы находимся в такой же ситуации, но в сегодняшнем мире очевидна поляризация политической жизни, да и всего общества, что подрывает базовые права человека, демократические принципы и верховенство закона", - предостерег глава ООН.
По его словам, индивидуализм, национализм, религиозные и этнические предрассудки, манипулирование информацией и терроризм – все это разрушает ткань общества. Глава ООН призвал не забывать, что подобные явления привели к всплеску национализма и антисемитизма в 30-е годы.
"Двойной угрозой" многосторонности он считает ослабление свойственной демократии готовности к компромиссу и пренебрежение общими правилами. По его словам, раскол в Совете Безопасности, особенно в том, что касается сирийского конфликта, вновь приводит к "созданию альянсов на Ближнем Востоке, жертвой которых становится сирийский народ". Нынешнее противостояние в области торговли, знаменующее отход от принципа многосторонности, тоже заставляет вернуться в 30-е годы, когда за 10 лет было потеряно две трети объема международной торговли. Кризис доверия к Европейскому союзу - еще одна угроза, о которой предупредил Генеральный секретарь. Он призвал европейцев сохранить контроль над "Европейским проектом".
Только вместе можно решить проблему изменения климата и выполнить остальные Цели устойчивого развития
Многосторонний подход к решению проблем дает результаты, утверждает Гутерриш: с 1990 года детская смертность сократилась вдвое, а доля людей, живущих в крайней нищете, снизилась с 36-ти процентов до 8-ми. Благодаря масштабным кампаниям вакцинации, удалось ликвидировать оспу, а вскоре уйдет в прошлое и полиомиелит. Благодаря коллективным действиям удалось спасти жизни 17, 5 млн человек, которые могли бы умереть от СПИДа. Многосторонние действия имеют ключевое значение и в области нераспространения ядерного оружия. "Благодаря единству Совета Безопасности в вопросах ядерных программ Ирана и Северной Кореи в 2015 и в 2018 годах был открыт путь к переговорам, - напомнил глава ООН. – С другой стороны, вмешательство отдельных государств или групп государств не гарантирует успеха…".
Генеральный секретарь добавил, что одним из его приоритетов является разрешение и предотвращение любых конфликтов. Но и тут не обойтись без многосторонних действий.
"Прошли времена, когда одна супердержава могла поддерживать экономику или гарантировать международную безопасность", - считает глава ООН. По его мнению, мир движется в направлении многополярности, но "не надо считать многополярность саму по себе выходом из положения", предостерег Антониу Гутерреш.
"При отсутствии многосторонней системы и уважения международных правил мы рискуем вернуться во времена отношений на основе силы, механизмов "санкций и вознаграждений" и "замороженных" конфликтов, - предупредил Генеральный секретарь. – Поэтому-то я не намерен сидеть сложа руки и наблюдать, как разрушают многосторонность, которая сегодня нужна как никогда".
УНИАН
обороны Степан Полторак заявляет, что Украина готова адекватно отвечать России на ее возможные агрессивные действия в Черном море.
Об этом он сообщил в интервью «5 каналу», передает УНИАН.
Отвечая на вопрос, просчитывает ли Украина и готова ли отвечать России в случае возможных ее «гибридных» агрессивных действий в Черном море, министр сказал: «Точно готовы. Мы, конечно, делаем выводы из того, что происходит в Азовском море. У нас есть там (в Черном море - ред.) возможности для маневра и наращивания усилий».
«Россия не является полноправным хозяином Черного моря, потому что там есть страны Альянса, там есть их интересы и, я думаю, что даже если не принимать во внимание, что там есть страны НАТО, наши возможности там намного большие (чем в Азовском море - ред.) и возможности наши адекватно отвечать тоже намного большие», - отметил Полторак.http://hvylya.net/news/digest/ukraina-mozhet-adekvatno-otvetit-rossii-na-ee-vozmozhnuyu-agressiyu-v-chernom-more-poltorak.html
тоненько,-Что ни песенка, то навет.Наши стриженые покойникиЗаселили её навек.https://www.youtube.com/watch?v=doD5aNRJ-JIМы Финляндию у Финляндии
Всю когда-нибудь отберём...
Сталин учёл уроки, сделал выводы, и во Вторую Мировую солдаты воевали вообще без оружия.
Спросить нельзя у тишины.
Они взорвали тишину,
Затеяв "русскую весну",
Подняв брехливый дикий вой,
Назвав нас «украми» с тобой,
Сбив мирный Боинг из ракет.
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их ответ!
Они умеют воевать.
Им воевать - не привыкать,
И через райвоенкомат
Тупое быдло вербовать.
Вам нагло скажет эта мразь
И не стыдясь, и не таясь:
«Мы -- русский мир, нам все должны!»
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотя ли русские войны?
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у той страны,
Где миллионы алкашей,
И беспризорных малышей,
Курящих будущих мамаш
Тех, что скандируют «крымнаш».
И вам ответит полстраны
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Хотят ли русские войны,
Спроси у Пражской у весны!
А вспомнит престарелый финн,
Расскажет молодой грузин,
Литва, эстонцы, латыши
Чечня, Молдова, ингуши
И гражданин любой страны!
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны?
Ответит вам и стар и млад,
И почтальон, и адвокат,
И беден кто, и кто богат,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские...
ХОТЯТ!!!(с)
А конкретика проста.
В 20-30-х годах Мир игнорировал поднимающий голову нацизм потому, что была занята своими проблемами и с опаской смотрела на большевиков.
В 2010-2018х годах Мир игнорирует поднимающий голову рашизм потому, что занят своими проблемами и с опаской смотрит на Китай.
Если бы в первом и втором случае нацистов задавили в зародыше, обошлось бы без рек человеческой крови.