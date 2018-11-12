 В Николаеве горела церковь, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС области.
11 ноября в 16:43 на ул. Степная, 35-Б на кровле здания церкви "Благодать Божья" возник пожар.
В 18:35 пожар площадью 120 м кв. локализован и в 19:10 ликвидирован.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлечено 9 единиц основной и вспомогательной техники и 25 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Ах да, все они будут "гореть вечно"
Как и все те, кому посчастливилось не знать шо есть Яхве и если ты не делаешь то шо оН скажет - с легкостью сожжет тебя, иногда с семьей, соседями, народом.
Она пытается объяснить, что врагов можно жарить паяльников, загонять иглы под ногти, травить газом.
Это же принято в любом цивилизованном государстве