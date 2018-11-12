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Все про:Николаев (1126) пожар (3372) церковь (942) ГСЧС (1805)

 В Николаеве горела церковь, - ГСЧС. ФОТО

В воскресенье, 11 ноября, в Николаеве произошел пожар в церкви "Благодати Божьей" на улице Степной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС области.

11 ноября в 16:43 на ул. Степная, 35-Б на кровле здания церкви "Благодать Божья" возник пожар.

В 18:35 пожар площадью 120 м кв. локализован и в 19:10 ликвидирован.

В Николаеве горела церковь, - ГСЧС 01

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Человек погиб при пожаре в частном доме на Днепропетровщине, - ГСЧС

В Николаеве горела церковь, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

К ликвидации пожара привлечено 9 единиц основной и вспомогательной техники и 25 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3096329
 
 
 Топ комментарии
 
Если это было МП, то почему не сгорела до тла?
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Если их не любит наш враг,значит я им сочувствую,от всей души...
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Боюсь моим ценизмом в отношении врагов Украины,вы не разжалобите ни кого,кроме кремлёвскорашистской ботвы.И не зачем позорится, что-то там про цивилизованный мир рассказывать...Не вам рашистам о цивилизованных отношениях заикатся...Не забуть сам себе лайк поставить,ботва!
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Там оскорбили б*га, ловя покемонов(всепрощающий, ага) и сели в тюрьму. Здесь - кто-то погрелся, единственная польза от этой халабуды, обижают б*га все кому не лень)
Ах да, все они будут "гореть вечно" В Николаеве горела церковь, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1169
Как и все те, кому посчастливилось не знать шо есть Яхве и если ты не делаешь то шо оН скажет - с легкостью сожжет тебя, иногда с семьей, соседями, народом.
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Если это было МП, то почему не сгорела до тла?
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Да, это свидетели. Ждут конца света, а пожар случился реально. Пожар в пристройке которую пристроили храмовники.
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Ааа...Почему не написали какого патриархата церковь?!Если украинская,значит поджог,а если московского,дЫк и хрен с ней...Горела церква палала,лалалала лалалО!Прости Господи...
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Это баптисткая церковь,из протестанских,которые не жалует раша...
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Если их не любит наш враг,значит я им сочувствую,от всей души...
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По данным «Всемирной книги фактов ЦРУ» на 2007 год, 51,3 % населения США считают себя протестантами. 25,3 % из них - баптисты...
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Вам её не понять
Она пытается объяснить, что врагов можно жарить паяльников, загонять иглы под ногти, травить газом.
Это же принято в любом цивилизованном государстве
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Боюсь моим ценизмом в отношении врагов Украины,вы не разжалобите ни кого,кроме кремлёвскорашистской ботвы.И не зачем позорится, что-то там про цивилизованный мир рассказывать...Не вам рашистам о цивилизованных отношениях заикатся...Не забуть сам себе лайк поставить,ботва!
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Честно,уважаю любую религию,лишь бы она не была во вред Глюдям.А сама верю в веру,надежду и любовь,а ещё инопланетян летающих на плазменных шарах и полупрозрачных треугольных НЛО.У нас частенько до войны те шо на шариках летали,в основном над речками,заправляются наверное водой...гыыгыыгы...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Николаеве горела церковь, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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