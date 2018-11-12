 В Николаеве горела церковь, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС области.

11 ноября в 16:43 на ул. Степная, 35-Б на кровле здания церкви "Благодать Божья" возник пожар.

В 18:35 пожар площадью 120 м кв. локализован и в 19:10 ликвидирован.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

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Фото: пресс-служба ГСЧС

К ликвидации пожара привлечено 9 единиц основной и вспомогательной техники и 25 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.