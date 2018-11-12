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 К сбоям в системе навигации GPS на учениях НАТО может быть причастна РФ, - премьер Финляндии

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля считает, что к сбоям в системе навигации GPS во время масштабных военных учений Североатлантического Альянса может быть причастна Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Yle Radio Suomi.

"В технологическом плане относительно легко нарушить радиосигнал и, вполне возможно, что Россия стоит за этим. Это послание всем сторонам, принимающим участие в учениях", - отметил Сипиля, говоря об инциденте, когда было выявлено вмешательство в работу GPS в Лапландии во время военных учений НАТО в Норвегии.

Он считает, что Россия имеет соответствующие технические возможности. По словам Сипиля, что сбои в работе GPS увеличивают риск возникновения авиационных происшествий, поэтому Финляндия должна быть готова реагировать на такие инциденты.

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По информации Yle, центр авианавигации Финляндии предупреждал летчиков о вмешательстве в систему на этой неделе.

На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и на восток от Киттиля до российской границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3096325
 
   
 Топ комментарии
 
kurwa, NATO перетворюється на якесь статистичне відомство зі збору інформації про "збої" та порушення кацапами повітряного простору альянтів.
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Засраха сует свой нос во все щели. Может быть уже пора захлопывать двери вместе с носами?
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Каци неперевершені майстри в справі насрати комусь під двері.
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GPS всеж починили,
кацам - санкций навалили.
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"Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля вважає, що до збоїв у системі навігації GPS під час масштабних військових навчань Північноатлантичного Альянсу може бути причетна Росія.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3096325"-
Ні мвскалі таке не зроблять, та ще й під новий рік- дєдушка мароз (барада із вати) заблудиться і не приїде з лапландії у маскаляндію з подарками!
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глобальный мир сыплется как песочный замок, строят свои платежные системы, системы навигации, европа свою армию хочет, глобализация грюкнулась
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kurwa, NATO перетворюється на якесь статистичне відомство зі збору інформації про "збої" та порушення кацапами повітряного простору альянтів.
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Каци неперевершені майстри в справі насрати комусь під двері.
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-Придурок ты зачем НАТО GPS сломал?
-Это не я он сам сломался...
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Бог його зна... Може таки винний Порошенко?
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Тут питання технічного характеру,це не бабло в офшори качати...😉
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та не, канешна))) Шо там ты писал про "реванш" бойка?


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Засраха сует свой нос во все щели. Может быть уже пора захлопывать двери вместе с носами?
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Тренуйтеся, дурні, він вам безкоштовно дає опрацювати реальні проблеми. Він вам не одне життя врятував.
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Как там в бане говорят - мало! Поддай жару! Еще кипяточку плесни! Что московия и делает. Вот в Париж Асада не пригласили - а почему? Трюдо что-то бы приятное, улыбаясь, рассказал, с Меркель бы обменялся мнением, Трамп подмигнул, все руки пожали бы и сфотографировались на память.... Лидеры 70 или сколько там стран, были, и не все эти страны принимали участие в 1 Мировой. Пока позволяют себе жать руку и приглашать на ЛЮБЫЕ международные мероприятия организаторов войн, терактов - нечего тогда сопли-слезы лить после очередного дерьма, устроенного этими неадекватами. Если бы пару самолетов разбилось из-за сбоя связи - насколько бы была велика степень неудовольствия, выраженная теми же европейцами?
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парашке треба взагалі вимкнути GPS та свіфт, роздратують вони усіх поступово своєю поведінкою, це як бомж який пьяний який кричить під вікнами вночі.
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ну так если противник использует GPS - значит надо учиться его ломать
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Хороший повод еще немного санкций ввалить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомК сбоям в системе навигации GPS на учениях НАТО может быть причастна РФ, - премьер Финляндии
 
 
 
 
 
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