 К сбоям в системе навигации GPS на учениях НАТО может быть причастна РФ, - премьер Финляндии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Yle Radio Suomi.

"В технологическом плане относительно легко нарушить радиосигнал и, вполне возможно, что Россия стоит за этим. Это послание всем сторонам, принимающим участие в учениях", - отметил Сипиля, говоря об инциденте, когда было выявлено вмешательство в работу GPS в Лапландии во время военных учений НАТО в Норвегии.

Он считает, что Россия имеет соответствующие технические возможности. По словам Сипиля, что сбои в работе GPS увеличивают риск возникновения авиационных происшествий, поэтому Финляндия должна быть готова реагировать на такие инциденты.

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По информации Yle, центр авианавигации Финляндии предупреждал летчиков о вмешательстве в систему на этой неделе.

На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и на восток от Киттиля до российской границы.