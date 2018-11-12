 За прошедшие сутки враг 7 раз открывал огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое оккупантов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Применения запрещенного минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.

"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вильне, Луганское Тарамчук и Водяное. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшую огневую активность оккупанты проявили вблизи Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае - вооружение боевых машин пехоты.

"В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара.

По данным разведки, 11 ноября, двое российских оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.