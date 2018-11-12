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Все про:каникулы (85) Кривой Рог (570) отопительный сезон (186)

 С сегодняшнего дня в некоторых школах Кривого Рога вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла

В части школ и детсадов Кривого Рога с понедельника, 12 ноября, вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщили в Криворожской мэрии.

Как отметили в мэрии, вынужденные каникулы вводят в тех заведениях, которые отапливаются котельными госпредприятия "Криворожская теплоцентраль", и называют это "вынужденным шагом".

По данным местных властей, по состоянию на 11 ноября без тепла в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2000 домов, которые отапливаются от предприятия "Криворожская теплоцентраль".

Как пояснили в мэрии, предприятие "Криворожская теплоцентраль" руководствуется Фондом госимущества Украины и не подконтрольно городской власти, а город стал "заложником ситуации".

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10 ноября в ГП "Криворожская теплоцентраль" заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, но "Криворожгаз" "блокирует поставки газа".

В то же время в ПАО "Криворожгаз" заявили, что НАК "Нафтогаз Украины" не выделил лимиты газа для ГП "Криворожская теплоцентраль" из-за долгов прошлых лет, поэтому "Криворожгаз" "не имеет ни основания, ни возможности распределять газ". Сумма долга в официальных заявлениях предприятий не называется.

В начале прошлого отопительного сезона Кривой Рог также страдал от проблем с теплоснабжением. Тогда в Днепропетровской облгосадминистрации заявляли, что полмиллиона жителей Кривого Рога и Павлограда остались тепла из-за долгов ТКЭ за газ и назвали это "саботажем".

Источник: https://censor.net.ua/n3096323
 
 
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счастливые детки - тупые родители однотурового дерьма....
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Я тоже замерз. Котел топлю токи вечером.
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Нічого! Скоро прийде Юля і всі матимуть дешевий російський газ!
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КацаПсинским уродам разрешили собтрать ВАЛЕЖНИК,Кривой Рог это Данилыча Зямля С сегодняшнего дня в некоторых школах Кривого Рога вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла - Цензор.НЕТ 1884Но виноват Порошенко...да БЫДЛО???????? С сегодняшнего дня в некоторых школах Кривого Рога вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла - Цензор.НЕТ 1884
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Петр Алексеевич утопил даже Главный ПлавДОК РАБссии вместес подлодко КУРСК С сегодняшнего дня в некоторых школах Кривого Рога вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла - Цензор.НЕТ 7578 С сегодняшнего дня в некоторых школах Кривого Рога вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла - Цензор.НЕТ 7578
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То все мелочи...Платить скоро будем и за газовую плиту и за счетчик, причем тогда когда отопительный сезон уже закончится. С сегодняшнего дня в некоторых школах Кривого Рога вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла - Цензор.НЕТ 7463

Украинцам придумали новый коммунальный платеж
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вылкулы хотят устроить очередной Алчевск.
там где регионалы, в том числе и перекрасившиеся,
там ВСЕГДА, почему то ПОЛНАЯ **па
то ли полная заморозка то ли Крым, то ли очередной Дондурас.
ПРоверенно историей Украины.
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Вотчина Вилкулов? Доработались или специально?
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Видно влада надіється на старі виборчі закони часів Януковича, адмінресурс та на своїх в нещодавно зробленому ЦВК, раз навіть перед виборами людей заморозити вирішили. Перетворили квартири людей в рефрижератори. Свині.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС сегодняшнего дня в некоторых школах Кривого Рога вводят вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла
 
 
 
 
 
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