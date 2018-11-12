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 Шахтер получил смертельные травмы при транспортировке емкости для горной массы в Днепропетровской области, - "Павлоградуголь"

На шахте имени Героев космоса в Павлоградском районе Днепропетровской области смертельно травмирован горняк.

Об этом Радіо Свобода сообщили в пресс-службе ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", пишет Цензор.НЕТ.

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Как отметили в компании, несчастный случай произошел с сотрудником Павлоградского управления монтажно-демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

Горняка прижало емкостью для горной массы при ее транспортировке. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Медики констатировали смерть пострадавшего.

На шахте создали специальную комиссию для расследования обстоятельств несчастного случая.

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Напомним, 8 ноября несчастный случай на производстве со смертью работника произошел на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге.

Угольная отрасль лидирует в Украине по уровню травматизма и смертности на производстве. По данным Государственной службы Украины по вопросам труда, в 2017 году на производстве в этой области произошло 780 несчастных случаев.

Источник: https://censor.net.ua/n3096318
 
 
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"цензор" в упор "не видит", что в крупном украинском городе 300.000 людей замерзают без тепла, в том числе десятки садиков и школ, несколько больниц(в том числе реабилитационный центр воинов ато)!!!
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