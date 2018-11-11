 Пока Россия не преодолеет болезни империализма, пепел Первой мировой будет тлеть, - Яценюк

Такое мнение высказал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в сотую годовщину завершения Первой мировой войны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Первая мировая война унесла миллионы украинских жизней... Сегодня вспоминаем столетие ее завершения. Об этой войне говорят, что она положила конец империям. Говорят, что воспоминание о ней далек для нашего поколения. Но на самом деле эта война - рядом. Империи упали, но одна сохранилась", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Не исчезла агрессивная Российская империя, отметил лидер НФ: "Она перевоплотилась в империю Советскую. Советскому Союзу наследует теперь Россия Владимира Путина".
По его мнению, "пока вся Россия не преодолеет глубокой болезни империализма, пепел Первой мировой будет тлеть". "Пепел этой войны будет тлеть и до тех пор, пока вся Европа не осознает, что без свободной Украины у союза европейских народов не будет безопасного будущего", - подчеркнул он.
И все?....
МО-ЛО-ДЕЦ!!!
А одесситы БЕЖАЛИ от Дерибассовской до ЖД вокзала в мае 14-го
Просто, чтобы дать в морду
Извиняюсь(((
Любую помощь от них можно и нужно принимать, но надеяться на них нельзя! США, ВБ и Канада, но главное - США. Я очень надеюсь увидеть своими глазами, как наша армия очистит Украину от этих упырей.
А потом будет висеть вечным дамокловым мечем над московией-гангдонией!!