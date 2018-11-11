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Все про:Первая мировая война (10) Яценюк (7679) Народный фронт (1220)

 Пока Россия не преодолеет болезни империализма, пепел Первой мировой будет тлеть, - Яценюк

Первая мировая не положила конец империям. Российская империя перевоплотилась в империю Советскую, а Советскому Союзу наследует Россия Владимира Путина.

Такое мнение высказал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в сотую годовщину завершения Первой мировой войны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

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"Первая мировая война унесла миллионы украинских жизней... Сегодня вспоминаем столетие ее завершения. Об этой войне говорят, что она положила конец империям. Говорят, что воспоминание о ней далек для нашего поколения. Но на самом деле эта война - рядом. Империи упали, но одна сохранилась", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Не исчезла агрессивная Российская империя, отметил лидер НФ: "Она перевоплотилась в империю Советскую. Советскому Союзу наследует теперь Россия Владимира Путина".

По его мнению, "пока вся Россия не преодолеет глубокой болезни империализма, пепел Первой мировой будет тлеть". "Пепел этой войны будет тлеть и до тех пор, пока вся Европа не осознает, что без свободной Украины у союза европейских народов не будет безопасного будущего", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096316
 
   
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Кроли стали множиться Пока Россия не преодолеет болезни империализма, пепел Первой мировой будет тлеть, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1863
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Сеня ты неплохой мужик; но чем ты провинился тогда Барна тебя с трибуны вынес ? Пока Россия не преодолеет болезни империализма, пепел Первой мировой будет тлеть, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1409
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Барну жаба задавила, что Кролик украл 1 лярд и без него отпраздновал. Короче выпили без него. Пока Россия не преодолеет болезни империализма, пепел Первой мировой будет тлеть, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2620
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Статья не о Сене , а совершенно о другом ! Не переходите на личности .
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Это не банальность , а реальность ! Разве россия сегодня не путинская ?
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А сеня таки повелся/, букет принял всурьез Поки Росія не здолає хвороби імперіалізму, попіл Першої світової буде тліти, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5366
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Все вірно сказав Арсеній про тліючий попіл рашинського імперіалізму , тільки наразі кремлівське чмо , весь світ лякає іншим попілом - ядерним !
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пепел не тлеет, тлеют угли. пепел - перетлевшие угли. и, вообще, это не сеня сказал. он просто творчески подошёл к "пеплу Клааса". имхо.
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Вы ЭТО видите не в инете? Находясь на месте?Сколько портретов? И что делаете? Воете?
И все?....
МО-ЛО-ДЕЦ!!!
А одесситы БЕЖАЛИ от Дерибассовской до ЖД вокзала в мае 14-го
Просто, чтобы дать в морду
Извиняюсь(((
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Пока Россия будет существовать пепел будет тлеть... и к стати сь#бись на хер Сеня, ты с начало ответь за обещания, на основании которых, ты и твоя полит сила, на крови майдана, на#бав избирателей всунула свое рыло у корыто... и наглухо о них забыла...
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какой ещё империализм? щас они живут в гибридную эпоху рабского феодализма. потом - традиционно, политический строй монголии и скрепного ига. и уже может только потом - снова одной ногой буду стоять во времена капиталистического социализма, до высшей стадии которого - империалистического коммунизма, в отдельной квартире, они никогда таки и не доживут. классика жанра ))
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сеня в тропическом раю два года просирал наворованные бабки, а теперь похоже снова пришел потолкаться у корыта, но он отстал от жизни, лохторат уже устал от пафосных речей "реформаторов"
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Исторический экскурс говорит о том, что США НИКОГДА не предали и не бросили своего союзника. Ни Франция, ни тем более Германия нам не союзники в войне с паРашей .
Любую помощь от них можно и нужно принимать, но надеяться на них нельзя! США, ВБ и Канада, но главное - США. Я очень надеюсь увидеть своими глазами, как наша армия очистит Украину от этих упырей.
А потом будет висеть вечным дамокловым мечем над московией-гангдонией!!
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територию то 100% вернёте а на счёт вечным дамокловым мечем, ну там останется на столько маленкая територия, что это не будет актуально. Ведь с любыми движениями в конце рассеска империя после 1МВ теряет територии - всегда, хоть и на мгновение захватывает чуточку територии.
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Россия, пока буряты будут считать себя россиянами , будет такая херня. Все это будет продолжаться пока из их рук не вырвут последнюю палку сревой колбасы, и не отправят их пасти коров в степь, и пить из под них молоко, тогда все наладится...
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ханты и буряты уже себя не считает рускими москолями.
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щас небось вернулся сильно опущенный на свою хазу, опять бояры нажрётся, начнёт мурку петь и алинужку свою по хазе ганять. шоб те все шо на фото, знали - как его обижать! воронежцы вечно от него такое же переживают. поди злорадствуют ))
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Какая на хер болезнь империализма?Как сказал папа римский,сейчас идёт война за ресурсы.Единственная правдивая информация.И вся наша верхушка,и вся рассеянковская знают за какие именно,ресурсы,поэтому и трут про имперские закидоны Путлера.И упорно всеми силами изворачиваются,дабы не засветилась тема из-за которой Путлеру понадобился Крым и прилегающие к нему регионы!А если тема и всплывает,вуалируют её,менее значимыми моментами!Посмотрите в нете выступления Януковича за 2005 год,когда он говорит о залежах газа на дне Черного моря!Я не имею ввиду вышки Бойко и метан.Я о том газе,который в виде льда,лежит пластами за несколько км от побережья Крыма,со стороны Украины.Японцы,кстати нашли технологию добычи этого газа из тихого океана и благополучно его пользуют уже более 20 лет..При этом,ни с кем не хотели делится этими технологиями.И подозреваю,что кто то у них спер эти технологии или сами продали.Вся фишка в том,что при соприкасновении с кислородом,этот газ взрывается.А в нашем Черном море,таких залежей богатенько и находятся на небольшой глубине,и в основном со стороны Украины,и занималась технологиями разработки этих залежей комиссия состоящая из представителей 25 стран,в основном европейских,включая нас и рАссЕю.А если сопоставить все события,учитывающие сдачу Януковичем в аренду китайцам Крыма и всех прилегающих к нему территорий на 50 лет,плюс строительство северного потока по дну Чёрного моря,можно свести все за и против.Где и как будет добыватся газ,для этого потока.Поэтому в Европе,всего лишь обеспокоены,нашей войной.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока Россия не преодолеет болезни империализма, пепел Первой мировой будет тлеть, - Яценюк
 
 
 
 
 
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