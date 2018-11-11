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 Оккупанты в ОРЛО заявили о явке на "выборах" в 77%, в ОРДО - более 80%

Конечная явка "избирателей" на незаконных "выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики" составила 77%.

Об этом сообщила "председатель Центризбиркома ЛНР" Елена Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо выполнения Минских соглашений Россия закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы", - Волкер

Явка "избирателей" на выборах "главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики" составила 80,1%, заявила на брифинге "председатель Центральной избирательной комиссии ДНР" Ольга Позднякова, пишет российский "Интерфакс".

Также Позднякова отметила, что "существенных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было, однако на одном из участков была предпринята попытка нападения на члена избирательной комиссии".

Кроме того, Позднякова сообщила, что всего на выборах проголосовали более 1 млн 600 тыс. жителей "ДНР".

Отметим, что председатель СБУ Василий Грицак накануне сообщил, что результат псевдовыборов уже известен: в "ДНР" победит Денис Пушилин, а в "ЛНР" - Леонид Пасечник. Явка на так называемых "выборах" в ОРДЛО, по прогнозу главы СБУ, должна была составить 70%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ о "выборах" в ОРДЛО: На участки завезли дешевые продукты, самый популярный кандидат - Чак Норрис. ФОТО

Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3096315
 
 
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еще бы в штуках сказали.

А так там и нет 80% насления, повыехали.
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"маладые республики" такие ублюдочные что "явку" и 250% могли нарисовать.. цирк в зоопарке
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И обе председательши ихних ЦВК- бабы ! Дуры пустоголовые- думают им удасться скрыться от правосудия и праведного гнева людей!
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Оруэлловщина

Что Океания воевала
всегда с Остазией, знает каждый.
Пусть Старший Брат, мировой решала,
из телескрина нам путь укажет.

Враги толпой, заходясь в обиде,
опять вредят и орут всё громче.
Мы две минуты их ненавидим, -
когда кого, обозначит кормчий.

В простых словах Министерство правды
даст установку на новоязе:
мы непорочны, нам всюду рады,
а прочий мир шелудив и грязен.

В который раз Министерство мира
пойдёт добром убеждать соседей,
а если надо, мочить в сортирах, -
коль несговорчив, на жизнь не сетуй.

Пусть Министерство любви заблудших
в сто первой комнате вразумляет:
кнутом без пряника учит души
плыть брассом, кролем и баттерфляем.

Без двоемыслия невозможно
постичь величие и духовность.
Оно в печёнках, в крови, под кожей,
неистребимо и глубоко в нас.

В границах тесно и мира мало,
растём и крепнем, встаём с коленей.
Что Океания воевала
всегда с Евразией, нет сомнений.
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Книга Книг . в паре со "Скотным двором" - любым Евангелиям фору дадут.
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Написано под этим впечатлением.
Думаю, что на россии надо отлить платино-иридиево-палладиеввые статуи Оруэлла и Войновича. И каждый день возлагать свежие цветы. Но не поймут в ближайшие 50 лет.
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"Остров Крым" - тож неплохо был предугадан Аксёновым.
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та не гауно это и мордовский бред. хреновый из аксенова футурист. даже приблизительно ничего не подсказал а вот Войнович реально пророк.
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по мну, вообще - только Оруэлл пророк. остальные - на вкус и цвет. как фломастеры ))
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Я читал его "Чёнкина". Там три части, написанные с огромным разрывом во времени. чень сильно меняется восприятие автора, но не фундамент. Россия - враг, Америка - друг.
Я сейчас пытаюсь найти адекватов на рашен сайте. Это пости нереально, но можно.
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не. я про мацкву 20 какой то там. про гениалисимуса отца звездония про переработку гавна на продукты про три кольца враждебности за мацкварепом.
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Войнович сравнительно недавно умер. Адекватные россияне его помнят. Кто нет, тот нет. Мне очень тяжело общаться со швайнехунде. Но есть и нормальные. Не согласен с теорией "ложки варенья в бочке говна". Если помните, в 90-е никто не поднялся за совок. Думаю, так и сейчас будет.
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так с мордвскими свинособаками не общаются им только дают команты и следят за исполнением этих команд.
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Аналогия с поздним совком неправомерна. На сегодня хуйло вполне справился с задачей построить на московии классическое фашистское государство , в котором большинство вполне , хотя и не особо осознанно, поддерживает фюрера. Добавьте в это уравнение отменно кормленую русгвардию , кадыровцев, плюс "казаки" всех разливов - шо имеем в сухом остатке?
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Почти согласен. Найдите в сети интервью с умным чеченцем Ахмедом Закаевым (Лондон, кадыроненавистник). Он говорит, что Рамзан № 6. Пуйловская 6. Который его сольёт в ближайшее время.
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рамзан-отцеубийца сольет хуйла в самый последний момент. Пока будет надежда на то, шо режим выживет, он будет верным псом. У тейпа, к которому принадлежит отцеубийца, есть масса кровников в Чечне.
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У Рамзана много кровников. Это никуда не девается. Он это знает. Я разговаривал с чеченцами. Такие вещи не исчезают. Рамзан очень боится. Чем дальше, тем больше. Будет много крови в Чечне. Ни малейшего сомнения. Путя не миротворец, а просто засовыватель мусора под диваню
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рамзан - муртад и отцеубийца. Его кровь давно признана разрешенной всем Мусульманам. Он, его родня и те муртады, кто продал ему свою Честь за русские срубли, могут быть живы только пока режим хуйлофашизма существует в стране-помойке между Украиной и США. И он не всемогущ на Сев.Кавказе - недавно Ингуши заставили его бежать из Магаса как трусливого шакала, в бронированном вседорожнике, под прикрытием живого щита из его прихлебателей.
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Войнович прямо 1:1, да и Сорокин продолжил вариант: Сахарньій Кремль, Опричники...
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Джорж Оруэлл и его гениальный роман "1984"- просто шедевр!
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а почему номер дурдома не указали ?
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странно шо 77. тамошним "виборцям", ещё с совка, "три семёрки%" всегда были знакомее, слаще и приятней. не дотянули по оборотам, как в старые добрые времена их молодости ))
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а что там у кормильцев такое произошло что они натрепали столько много процентов ваты?
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а ватаны просто думали шо тіпали коноплю, традиционную техкультуру шахтёрских бурятов))))
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Рисуют цифры лугандоны, которые продиктовал хуйло владимирович! Исключительно для паРашевского зрителя !
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Сегодня пост на форуме кингстонвилладжа( скрепкостополя) от какого то беглого дамбасянена улучшил мое настроение. Кормилец поинтересовался где на крысме можно проголосовать за чепушилу.
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"Сакральна" цифра хуйлостану 86%, а "срєпна" 146%. Не доработалі бєздєльнікі!
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это те , которые не хотят кормить нахлебников из евросоюза?
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так походу там за газ 1000 гр за 1000куб за світло меньше гривні і нах їм ті кріпосницькі субсидії від обрізаних....і чим їм не європейсий(неєврейський)вибір після євреймайдану...
-тільки от те що вороги,- вулиці та площі не перейменовують на героїв небесних...=то у них призначені...
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за это нужно сказать большое спасибо лолите кокориной и всему винницкому юденрату.
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странные эти орки. новые смертники всем давно известны, зачем накручивать явку, просто пиши 146%.
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Это все фейковые результаты
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Донбасс ,Крым -Украина были и есть
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они не могут не есть. На этом и ловим мы засрашку изгойку 404.
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Крым -Украина!!!
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Бесспорно.Но ты летишь в свое привычное место-спам😂🌷
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а ведь классно там у них на дамбасе.
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Надо было ошмётки всех сепаров и рАссЕйских выблядков из земли повыкапывать,по черепам пересчитать и подписать за них бюлетни,глядишь и все 100 процентов проголосовало бы!...Там часом подписей Матаролки и Гиви не обнаружилось?Гггыыггыгы...
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з парашки баранів завезли проголосувати, але то не важливо коли відомий результат,'на расеє взагалі е важливо як проголосують, а важливо хто рахує голоси, о то є фсб.
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Ну шо, русне - готовить дупы под очередные санкции. Ведь предупреждали кретинов по-хорошему. Не дошло через голову - будем доносить через дупу.
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Вата думаю сольет за бабло списки проголосовавших и вуаля ,каждому по два раба.
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так списки уже до "голосования" дамбаситы сами в сбу передали. Вроде вчера или позавчера об этом писали.
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Те рабы гожи только повесить на ясене в жертву Одину. Их даже на приманку дла охоты на ведмедя нельзя использовать - суррогатным алкоголем воняют.
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ну еще ягерхундов можно натаскивать.
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За одно узнали приблизительное количество населения в оккупированном Ордло.1600000.Хотя зная,как они голосуют,подозреваю,что большая часть приехала на автобусах из какого нибудь Ростова,до этого же возили орды маргиналов,где они их только собирали,таких стремных...Как вспомню эти рожи,блевать хочется.
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точно так же в 14 году быдлорусню возили в Одессу, Херсон Мелитополь. Автобусами , даже с кацапьими номерами. Хорошо тогда мы над русней поглумились. Многие в степях заблудились, некоторые вообще пропадали. Хрен его знает почему. Может компас удмурты тогда потеряли или пропили.
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Гггыыггыгы...ДЫк,у них же у всех географический идиотизм,включая десантников из Псковской девизом!Надеюсь все помнят этих героев,приехавших убивать русско говорящих украинцев ...
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Все кричат что эти"выборы" фейк,но с завидным упорством рекламируют их.Какая кому разница в этих процентах может хоть кто нибудь объяснит? Это пишут что бы все посмеялись? Или вбивают всем в головы что там все таки прошли выборы?
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нет. просто чтобы поржать.
мы же не воспринимаем выборы главного глиста в кишечнике бродячей собаки как человеческие выдоры.
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с нашими керманычами мы будем каждые пять (или сколько там) лет ржать над теми "выборами" пока там не образуется новая северная корея, уже в принципе не соединяемая с южной.
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Не доживут они до новых образований.Все,что эти ублюдки могут образовать,дЫк это кучу дерьма,себе в штаны,когда мирные жители ордло,начнут их на столбах вешать.Встречая Украинскую армию!
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Интересно: кого же изберут? Но в любом случае это будет достойный человек. Достойный своих избирателей. Он оправдает высокое оказанное ему доверие. В лифте оправдает или в каком-нибудь кафе....
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кого изберут неизвестно... Окупанти в ОРЛО заявили про явку на "виборах" у 77%, в ОРДО - понад 80% - Цензор.НЕТ 7456! известно станет только после окончательного подсчета голосов...! не исключено, что еще будут суды и возможно переголосование..!
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Беспросветная жизнь в нищите им обеспечена надолго , жаль , но там остались ещё вполне адекватные люди , их мало , но они есть , просто знают , что уезжать им некуда , их никто не ждёт , а бросать всё , что заработано за всю жизнь не хотят , вот их мне жаль .
Кстати , именно они не пошли голосовать .
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Надо им теперь побольше дать безплатно газа и электроенергии. По словам Пети, там же живут наши люди...
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не только. там же обитают и онижыдети - переместители грузов.
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Два дні тому , загинув молодий хлопчина , луганчанин , який воював в ССО !
Тому, краще не чіпайте цю тему , бо вона дуже болісна !!
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воював в ССО !=то які питання!-захищав награбоване парашенком..ото і є ...хава надіва чи то славав..
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раздают стыренные из Житомирской конфетки остатки....
ПОКРАЩЕННЯ-ТА ЖИТИ ПО НОВОМУ!!!
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весело там у них , душевно. во по рузьки.
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а шо им терятся...парашен ведь им амнистию пообещал-только через полгода уже за его ...
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ну так и предензии за неудачу по поводу амнистии бамбасня будет ему предъявлять, висящему на гилляке.
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так походу і вояків УПА в правах зрівняють-по єврейс...-ну як типу далі про бандуру...

В 1942-му капела з 17-ти учасників виїхала на гастролі до Райху - переважно на концертні виступи в таборах Остарбайтерів. Колектив було закріплено до відділу культури «Kraft durch Freude». По жовтень 1943-го артисти відбули 370-т концертів у 168-ми містах.
Від жовтня 1943-го роках капела перебувала на гастролях в Галичині. Зокрема 8 - 9 березня 1943 року дала два концерти в Дрогобичі[2]. Пересуваючись з виступами краєм, капеляни з родинами переїхали в містечко Турка. Тут вони зустріли поета Івана Багряного. На його слова, покладені на музику Григорієм Китастим, було створено «Марш Україна», котрий набув популярності в УПА і виконувався того літа на кожному концерті. 25 липня 1944-го року капела залишила містечко й вирушила до Відня - у австрійській столиці та її околицях відіграла кілька концертів. Грудень 1944-го - березень 1945-го колектив перебував у Берліні. Невдовзі до падіння Райху учасники гурту з родинами переїхали до Баварії. 31 квітня крайове містечко Ердінг зайняли американці.
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А ты подойди к вилле парашена....-там тебя и не таким пугачём встретят...
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Вспомнились мантры с Банковой - Тамженаши??????люди.....
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Щось малоВАТИ показали рейтинги , всього 70 % та 77 % , а чому не 146 % ? 😄
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голосовали за 1) лифт, 2) шмель, или 3) кафе Сепар ?))) Окупанти в ОРЛО заявили про явку на "виборах" у 77%, в ОРДО - понад 80% - Цензор.НЕТ 7776
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''Лидируют картошка и капуста'': блогер едко потроллил ''выборы'' в ''Л/ДНР''Окупанти в ОРЛО заявили про явку на "виборах" у 77%, в ОРДО - понад 80% - Цензор.НЕТ 7052

Жителей отдельных районов Донецкой и Луганской области на "выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР" привлекают продажей овощей.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, который опубликовал в Facebook фотографии очередей возле "избирательных участков".

"В ОРДЛО проходят так называемые "выборы глав ДНР и ЛНР". По данным экзит-поллов на эту минуту в "ДНР" лидирует картошка, а в "ДНР" капуста. На втором месте идут морковка и лук соответственно", - написал он.

Пользователи Сети вспомнили прошлые выборы - Лидеры экзитполов не поменялись. Замена только окорочков на ммм


https://censoru.net/30823-lidirujut-kartoshka-i-kapusta-bloger-edko-potrollil-vybory-v-l-dnr.html
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овощей заманивают овощами. Неплохо.
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а я то думаю ого ото буханець 400 грам "чорного"від хлібокомбінату 2 який є приватною власністю порошенка -уже 14 гривень...а моркву уже по 16 гривень проганяли...
ЖИТИ ПО НОВОМУ!!!
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Выборы-выборы, кандидаты клоуны. О чем не напишут в российских СМИОкупанти в ОРЛО заявили про явку на "виборах" у 77%, в ОРДО - понад 80% - Цензор.НЕТ 7545

Фейковые выборы в фейковом недогосударстве. Абсолютная иллюзия и бутафория - это то, что будет сегодня происходить на оккупированных территориях.

Давайте немножко поговорим о том, что не напишут сми рф о "выборах". Поехали.

Победители "выборов" известны - это Пасечник и Пушилин. С этим не спорит даже идейная вата.

Часть "избирательных участков" закроют для создания картинки с очередями и толкучкой.

Основная масса людей не видит смысла идти на "выборы", ибо прекрасно понимает - обычные люди не решают ничего.

Если бы не сганяли бюджетников и не использовали админресур оккупанты, явка, лично по моим ощущениям, была б 15-20%, остальные не видят перспектив участвовать в бутафории.

Да, в роли декораций как обычно бюджетники, именно они будут делать картинку массовости.

Студентов пугают отчислениями и выселением из общежитий, если не дадут явку и не проголосуют.

В отделах кадров активно выписывали номера паспортов из личных дел. Да,вы правильно поняли - именно таким образом проголосуют за тех, кто не придет.

Директоров крупных предприятий обязали организовать автобусы для подвоза как бюджетников,так и работников частных предприятий,даже в рабочее время.

Члены так называемых "избирательных комиссий" обязаны проголосовать за родичей, которые выехали на контролируемую территорию.

За каждым районом как в Донецке ,так и в Макеевке, закрепили инспекторов, которые должны контролировать явку от самих частных предпринимателей+от работников. За неявку грозят всевозможными штрафами и проблемами с налоговыми-санэпидемстанциями-пожарниками и т.д.

Директоров и владельцев малого и среднего бизнеса обзванивали отдельно каждого, чтобы объяснить, мол если не обеспечишь явку, то будут проблемы.

Как будут голосовать бюджетники: пришел на "выборы", проголосовал типа. Потом ты обязан отзвониться вышестоящему начальству и доложить о том, за кого и во сколько проголосовал. Потом твой начальник звонит вышестоящему начальству, который, в свою очередь передает данные в "центральную избирательную комиссию дыныры" о количестве проголосовавших и за кого.

Квартальные ходили по домам по Донецку и шугал пенсионеров - мол, кто не пойдешь на "выборы", то не будет дынырийской пенсии. Пенсы в шоке, ибо слухи идут о том, что участников выборов могут не пустить к Хунте за пенсией Украины.

8 числа была завершена обработка "протоколов избирательных комиссий" с мокрой печатью, выиграли "выборы" Пушилин и Пасечник. Ходаковский и остальная типа оппозиция об этом знают, но ничего не скажут - неохота повторить судьбу захараста.

Как видим, за русские деньги оккупанты устраивают цирк имени кремля - никакие это не выборы, а дешевая клоунада.

Вообще русня не перестает удивлять: какой смысл вбухивать кучу денег в никем не признанные "выборы" и попадать под санкции? Дешевле взорвать Пушилина или Пасечника, объявить типа военное положение и все, народ схавает и не пикнет. Но то ли у дедушки вовы вообще все плохо с головой и лекарства не помогают, то ли ему таблетки не те дают - так

тупить просто нельзя. Хотя... Русские налогоплательщик башляют, значит можно.

И да - всем тем, кто с не оккупированных будут верещать про полностью ватный Донбасс, посмотрев ватные сми, рекомендую поискать фото Ужгорода, Тернополя или других городов годик за эдак 1970-й и внимаааательно посмотреть на количество людей с красными флагами на улицах 1 или 9 мая.

Это те же бюджетники, которые не могли отказаться от участия в цирке с флажками. Не удивлюсь, если на тех фото, вы даже знакомых найдете, которые сейчас ну ваааще какие патриоты.
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Ну если исходить из того,от этих выборов ничего не изменится , кроме как напросились на новые санкции, надо думать , что путин ищет любые способы чтоб уничтожить мокшу.
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и как же теперь должность у Пениса именоваться будет,интересно ?
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Мої ж ви лапачки легитимизирует окуапантів бубачки ви мої Що ви здохли ПО Вільно!!!.....
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Нас, переселенцев, не меньше миллиона, какие могут быть 80%? Инфомусор для лохов
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а мордва и кому удмурты , которые на бамбас были завезены?
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Сейчас переписываюсь со швайнехунде.
"Я - русскоязычный украинец. Родился в России, Забайкалье, Бурятия. Если ты придёшь меня "освобождать", домой поедешь в пакете. Понятно сказано?"
Нет, не понятно.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты в ОРЛО заявили о явке на "выборах" в 77%, в ОРДО - более 80%
 
 
 
 
 
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