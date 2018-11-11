 Оккупанты в ОРЛО заявили о явке на "выборах" в 77%, в ОРДО - более 80%

Об этом сообщила "председатель Центризбиркома ЛНР" Елена Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Явка "избирателей" на выборах "главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики" составила 80,1%, заявила на брифинге "председатель Центральной избирательной комиссии ДНР" Ольга Позднякова, пишет российский "Интерфакс".
Также Позднякова отметила, что "существенных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было, однако на одном из участков была предпринята попытка нападения на члена избирательной комиссии".
Кроме того, Позднякова сообщила, что всего на выборах проголосовали более 1 млн 600 тыс. жителей "ДНР".
Отметим, что председатель СБУ Василий Грицак накануне сообщил, что результат псевдовыборов уже известен: в "ДНР" победит Денис Пушилин, а в "ЛНР" - Леонид Пасечник. Явка на так называемых "выборах" в ОРДЛО, по прогнозу главы СБУ, должна была составить 70%.
Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.
А так там и нет 80% насления, повыехали.
Что Океания воевала
всегда с Остазией, знает каждый.
Пусть Старший Брат, мировой решала,
из телескрина нам путь укажет.
Враги толпой, заходясь в обиде,
опять вредят и орут всё громче.
Мы две минуты их ненавидим, -
когда кого, обозначит кормчий.
В простых словах Министерство правды
даст установку на новоязе:
мы непорочны, нам всюду рады,
а прочий мир шелудив и грязен.
В который раз Министерство мира
пойдёт добром убеждать соседей,
а если надо, мочить в сортирах, -
коль несговорчив, на жизнь не сетуй.
Пусть Министерство любви заблудших
в сто первой комнате вразумляет:
кнутом без пряника учит души
плыть брассом, кролем и баттерфляем.
Без двоемыслия невозможно
постичь величие и духовность.
Оно в печёнках, в крови, под кожей,
неистребимо и глубоко в нас.
В границах тесно и мира мало,
растём и крепнем, встаём с коленей.
Что Океания воевала
всегда с Евразией, нет сомнений.
Думаю, что на россии надо отлить платино-иридиево-палладиеввые статуи Оруэлла и Войновича. И каждый день возлагать свежие цветы. Но не поймут в ближайшие 50 лет.
Я сейчас пытаюсь найти адекватов на рашен сайте. Это пости нереально, но можно.
-тільки от те що вороги,- вулиці та площі не перейменовують на героїв небесних...=то у них призначені...
мы же не воспринимаем выборы главного глиста в кишечнике бродячей собаки как человеческие выдоры.
Кстати , именно они не пошли голосовать .
Тому, краще не чіпайте цю тему , бо вона дуже болісна !!
ПОКРАЩЕННЯ-ТА ЖИТИ ПО НОВОМУ!!!
В 1942-му капела з 17-ти учасників виїхала на гастролі до Райху - переважно на концертні виступи в таборах Остарбайтерів. Колектив було закріплено до відділу культури «Kraft durch Freude». По жовтень 1943-го артисти відбули 370-т концертів у 168-ми містах.
Від жовтня 1943-го роках капела перебувала на гастролях в Галичині. Зокрема 8 - 9 березня 1943 року дала два концерти в Дрогобичі[2]. Пересуваючись з виступами краєм, капеляни з родинами переїхали в містечко Турка. Тут вони зустріли поета Івана Багряного. На його слова, покладені на музику Григорієм Китастим, було створено «Марш Україна», котрий набув популярності в УПА і виконувався того літа на кожному концерті. 25 липня 1944-го року капела залишила містечко й вирушила до Відня - у австрійській столиці та її околицях відіграла кілька концертів. Грудень 1944-го - березень 1945-го колектив перебував у Берліні. Невдовзі до падіння Райху учасники гурту з родинами переїхали до Баварії. 31 квітня крайове містечко Ердінг зайняли американці.
Жителей отдельных районов Донецкой и Луганской области на "выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР" привлекают продажей овощей.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский, который опубликовал в Facebook фотографии очередей возле "избирательных участков".
"В ОРДЛО проходят так называемые "выборы глав ДНР и ЛНР". По данным экзит-поллов на эту минуту в "ДНР" лидирует картошка, а в "ДНР" капуста. На втором месте идут морковка и лук соответственно", - написал он.
Пользователи Сети вспомнили прошлые выборы - Лидеры экзитполов не поменялись. Замена только окорочков на ммм
https://censoru.net/30823-lidirujut-kartoshka-i-kapusta-bloger-edko-potrollil-vybory-v-l-dnr.html
ЖИТИ ПО НОВОМУ!!!
Фейковые выборы в фейковом недогосударстве. Абсолютная иллюзия и бутафория - это то, что будет сегодня происходить на оккупированных территориях.
Давайте немножко поговорим о том, что не напишут сми рф о "выборах". Поехали.
Победители "выборов" известны - это Пасечник и Пушилин. С этим не спорит даже идейная вата.
Часть "избирательных участков" закроют для создания картинки с очередями и толкучкой.
Основная масса людей не видит смысла идти на "выборы", ибо прекрасно понимает - обычные люди не решают ничего.
Если бы не сганяли бюджетников и не использовали админресур оккупанты, явка, лично по моим ощущениям, была б 15-20%, остальные не видят перспектив участвовать в бутафории.
Да, в роли декораций как обычно бюджетники, именно они будут делать картинку массовости.
Студентов пугают отчислениями и выселением из общежитий, если не дадут явку и не проголосуют.
В отделах кадров активно выписывали номера паспортов из личных дел. Да,вы правильно поняли - именно таким образом проголосуют за тех, кто не придет.
Директоров крупных предприятий обязали организовать автобусы для подвоза как бюджетников,так и работников частных предприятий,даже в рабочее время.
Члены так называемых "избирательных комиссий" обязаны проголосовать за родичей, которые выехали на контролируемую территорию.
За каждым районом как в Донецке ,так и в Макеевке, закрепили инспекторов, которые должны контролировать явку от самих частных предпринимателей+от работников. За неявку грозят всевозможными штрафами и проблемами с налоговыми-санэпидемстанциями-пожарниками и т.д.
Директоров и владельцев малого и среднего бизнеса обзванивали отдельно каждого, чтобы объяснить, мол если не обеспечишь явку, то будут проблемы.
Как будут голосовать бюджетники: пришел на "выборы", проголосовал типа. Потом ты обязан отзвониться вышестоящему начальству и доложить о том, за кого и во сколько проголосовал. Потом твой начальник звонит вышестоящему начальству, который, в свою очередь передает данные в "центральную избирательную комиссию дыныры" о количестве проголосовавших и за кого.
Квартальные ходили по домам по Донецку и шугал пенсионеров - мол, кто не пойдешь на "выборы", то не будет дынырийской пенсии. Пенсы в шоке, ибо слухи идут о том, что участников выборов могут не пустить к Хунте за пенсией Украины.
8 числа была завершена обработка "протоколов избирательных комиссий" с мокрой печатью, выиграли "выборы" Пушилин и Пасечник. Ходаковский и остальная типа оппозиция об этом знают, но ничего не скажут - неохота повторить судьбу захараста.
Как видим, за русские деньги оккупанты устраивают цирк имени кремля - никакие это не выборы, а дешевая клоунада.
Вообще русня не перестает удивлять: какой смысл вбухивать кучу денег в никем не признанные "выборы" и попадать под санкции? Дешевле взорвать Пушилина или Пасечника, объявить типа военное положение и все, народ схавает и не пикнет. Но то ли у дедушки вовы вообще все плохо с головой и лекарства не помогают, то ли ему таблетки не те дают - так
тупить просто нельзя. Хотя... Русские налогоплательщик башляют, значит можно.
И да - всем тем, кто с не оккупированных будут верещать про полностью ватный Донбасс, посмотрев ватные сми, рекомендую поискать фото Ужгорода, Тернополя или других городов годик за эдак 1970-й и внимаааательно посмотреть на количество людей с красными флагами на улицах 1 или 9 мая.
Это те же бюджетники, которые не могли отказаться от участия в цирке с флажками. Не удивлюсь, если на тех фото, вы даже знакомых найдете, которые сейчас ну ваааще какие патриоты.
"Я - русскоязычный украинец. Родился в России, Забайкалье, Бурятия. Если ты придёшь меня "освобождать", домой поедешь в пакете. Понятно сказано?"
Нет, не понятно.