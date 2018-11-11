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Все про:Россия (71056) США (14394) Северный поток (358) Перри Рик (4)

 Сторонники строительства "Северного потока-2" должны помнить, что Россия иногда прекращает поставки газа, - министр энергетики США Перри

Незначительное количество государств Евросоюза, стремящихся реализации российского проекта "Северный поток-2", должны понимать коммерческую нежизнеспособность этого проекта.

Об этом заявил 10 ноября во время визита в Украину министр энергетики США Рик Перри, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

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"Мы считаем очень важным, чтобы страны-члены Европейского союза понимали, что Россия имеет историю отключения поставок газа, и то, что альтернативные источники поставок важны для будущего развития Европы. Конечно, это понимает и Украины, и любой кто", - ответил Перри на вопрос о шансах блокирования "Северного потока-2".

Как альтернативу он предложил продажу американского сжиженного газа, строительство Трансадриатического газопровода, способного транспортировать в Европу каспийский газ, развитие LNG-терминалов в Хорватии, Румынии, Польше и Италии.

Также читайте: Не вижу сигнала для того, чтобы США поддержали "Северный поток-2", - глава Минэнерго США Перри

Источник: https://censor.net.ua/n3096314
 
 
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Как альтернативу он предложил продажу американского сжиженного газа, строительство Трансадриатического газопровода, способного транспортировать в Европу каспийский газ, развитие LNG-терминалов в Хорватии, Румынии, Польше и Италии.

Короче, предложил удушить кацапов их собственным газом.
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Смішно, амерЗПГ куди менш надійне джерело газу ніж трубний імпорт - його толкають куди вигідніше продати на даний момент. Європа вже обпікалась на такому, більш не хочуть дуже покладатись на зріджений.
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Сторонники строительства "Северного потока-2" должны помнить, что Россия иногда прекращает поставки газа, - министр энергетики США Перри - Цензор.НЕТ 1599

умельці-касломордіе и сами себя прекратить могуть
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У кацапів з"явився новий рід військ: літаючі танки. Були помічені років 3 тому на Кримі.Прихильники будівництва "Північного потоку-2" мають пам'ятати, що Росія іноді припиняє поставки газу, - міністр енергетики США Перрі - Цензор.НЕТ 1602
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Кацапія посадить Європу на гачок і шантажуватиме. Вже проходили, знаємо.
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Мотивация министра и его страны понятна, хотя и не безупречна. Тем не менее, американский СГ, посредством испании и польши, вполне может стать не исключающим, а альтернативным источником энергии. Другой вопрос, насколько и как это может быть выгодно для Украины
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Если ты имел ввиду политический интерес, то вспомни, что политические успехи обычно наступают после экономических. В противном случае - это авантюра
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Я имею ввиду что любой интерес США к европейским делам это хорошо.
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Интересы штатов, как правило, именно коммерческие. И чем эти интересы смогут помочь простаивающей газовой магистрали Украины?
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Точно, но эта привычка никак не зависит от количества труб
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так, сколько там стоимости всего проекта, сколько часть рассеики и теперь сравните долг газпрома нафтогазу, не забываем оешения судов в Европе и теперь вы ещё проттивники этого газопровода, хм построят и денег у рашки, чем отдавать - ну пусть трубои и отдаёт, если конечно будет достаточно для покрывания долга.
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Долг Нафтогазу - копейки по сравнению с барышами от СП-2.
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Дурака может федька включать, но не я. Посчитай тариф за прокачку газа Раисси по Украине, и сравни с тарифом балтийской сардины. Ты всё поймёшь.
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Вартість прокачки по Україні та в ПП однакова. Але нордстрім-2 як чисто транзитний для Німеччини вводить більш кружний (по відстані) маршрут доставки росгазу до кінцевих споживачів, збільшує його на одну транзитну країну.
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федька то читает и считает перед тем как умного строит.
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вот свежая мысль: а ведь могут так же тормознуть. и цены поменять, и преференций потребовать. Это газовая игла-2
Договариваться можно с джентльменами, а не с товарищами.
У них новый мировой порядок в голове, причем каждый день - все новее и новее
Кто сказал, что севший за стол переговоров с шулером сделал только одну ошибку - сел за один стол?
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Взгляд меркель как на инфантильного идиота Сторонники строительства "Северного потока-2" должны помнить, что Россия иногда прекращает поставки газа, - министр энергетики США Перри - Цензор.НЕТ 8626
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офигеть, ты смотри только, хуило вырос.
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Любовь к картинкам и фотошопу, кто где стоял и как кому улыбнулся - это только в Совке и Украине такое было/есть
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Ты ошибаешься, не только там, где ты указал
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Возможно. Это просто личные наблюдения, они вполне могут быть ошибочны.
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почему же - смешные фото и отфотошопенные есть везде.
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Но только здесь они становятся предметом обсуждений
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через смех о вяличие рассеиского хуило и достижениях его быдло стада
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100%. Кстати Вы о чём?
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ты противоречишь себе - 100% то спрашиваешь о чём это, определись хоть или 100% или хочешь узнать о чём я.
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Всього кілька тижнів тому Трамп дуже роздратовано сказав, що європейці мають дурну звичку погано купувати американські автівки, і розпочав з Євросоюзом торгову війну. А зараз його представники хочуть поговорити про "надійне партнерство"? Ну, нехай говорять. А європейський бізнес почекає трохи більш адекватного і розсудливого президента США.
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с праздником, 100 летием востоновлением независимости Польши.
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Я не гражданин Польши. Но польских друзей поздравил, конечно. : )
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я то же не гражданин Норге, но вместе с ними праздную 17 мая.
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А що було 17 травня, норги від Данії відділились?
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Європа також може відмовитись від закупок російського газу в будь-який момент. І десь подіти цей газ буде ой як неможливо. І грошики щезнуть..
Так що ще невідомо, чия "залежність" від газу більша.
: ))
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"Сторонников потока" рашка коррумпирует/шантажирует так,что бесполезно чего-то аргументировать даже таким важным людям.Тут надо понимать,когда рашка просто трындит,а когда упирается рогом изо всех сил и продавливает.В общем,судя по всему,поток этот-будет.И нам надо быть готовыми,а не по привычке шутить "как кацапы обделаются".А потом делать вид, что чего-то не существует...
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День памяти ( часть вторая)
В Первой Мировой войне империя показала свою бездарность и если бы это был поединок Германии и россии, то там уже давно все разговаривали бы по-немецки и были бы лютеранами. То же самое и со Второй Мировой, которую бездарные Жуковы-Сталины никогда бы не выиграли со своим лишнехромосомным населением.

Французы же себе этого не позволяют, поскольку там не имеют такого чудовищного опыта деформации истории, а потому - там люди помнят, что и как происходило. Фантазии в стиле Путина привели бы их авторов в специальную ветеринарную лечебницу, где выводят блох из головы.

Но созерцая этот дуэт, Макрон-Меркель, возникают мысли о том, насколько там действительно все хорошо с памятью. В отличие от Великобритании и США, на землю которых ни разу в течении двух Мировых войн не становился сапог оккупанта, эти две страны прекрасно знают, что такое - оккупировать соседнюю страну и быть оккупированной соседней страной. Мероприятия, подобные сегодняшним, всегда проходят под лозунгом «никогда больше».

Первая Мировая война началась с того, что увлеченные лозунгами панславизма, радикальные силы Сербии, находившиеся в составе Австро-Венгерской империи, решили подыграть Московии, которую перманентно тянуло в Константинополь. Устроив драку на Балканах, сербы рассчитывали на поддержку царской империи, и тем самым планировали получить свою независимость на штыках российской армии. Убийство наследника престола в Сараево сыграло роль спускового механизма для последующего грандиозного побоища. Что характерно, сербы не сильно пострадали от всей этой драки.

Вторая мировая Война отчетливо анонсировала себя задолго до 1 сентября 1939 года. Все началось с того, что в Европе стали все громче звучать лозунги о пересмотре границ, образовавшихся после Первой Мировой Войны. Сталин не выдвигал никаких конкретных претензий, он вел речь о «мировой революции», а это никем не воспринималось всерьез. Гитлер же выдвигал конкретные претензии и очень скоро они переросли в конкретные действия и началась новая драка в Европе. Что характерно, пачкой дрожжей, которая максимально взорвала эту клоаку, стала формализация претензий совка к Германии по поводу необходимости передать совку контроль над Балканами (Сербы) и Стамбулом-Константинополем. Дедушку Йозефа Джугашвили тоже потянуло в старую имперскую столицу. Формализация претензий, высказанных в виде ультиматума, произошла 12-13 ноября 1940 года, во время визита наркома иностранных дел Славика Молотова в Берлин. Он это рассказал Адику Гитлеру прямо в лицо. Через месяц после переговоров с Молотовым, Адик подписал знаменитую директиву №21, известную как план «Барбаросса».

А через две недели после ультиматума совка по Балканам, Босфору и Стамбулу, Германия предложила Югославии определиться, с кем она - с умными или красивыми. То есть Белграду - предложили присоединиться к «Трехстороннему пакту» (Берлин-Рим-Токио). И в общем, Югославия выразила готовность присоединиться к пакту. Но имея опыт Первой Мировой войны и то, что можно ожидать от сербов, Гитлер дал команду готовить план вторжения в Югославию. Она получила шифр «Ауфмарш». 25 марта 1941 года премьер-министр Югославии Цветкович подписывает «Венский протокол» о присоединении к тройственному союзу, но 27 марта группа военных совершает военный переворот и свергает правительство Цветковича.

В этот же день Гитлер подписывает Директиву № 25, которой вводит в действие план «Ауфмарш», который стал известен под названием «Наказание», поскольку Гитлер счел переворот и отказ от подписи «Венского протокола» - предательством.
То есть, Москва бросила вызов Берлину и тот его принял. Мало того, Гитлер показал не просто свое отношение к требованиям Молотова, но и то, как он будет действовать в случае чего. Это должно было читаться в Кремле однозначно, и сказки про Рихарда Зорге и каких-то агентов, которые давали противоречивые данные о том, собирается ли Германия атаковать совок или нет, а если таки да, то когда - из серии сказок «Про золотую рыбку» или белку, которая грызет шишки и барахтается в белом порошке. Германия не просто оккупировала Балканы, Югославию и Грецию, но и размолотила все войска, которые ей там попадались на пути. Причем, сделала это быстро и жестко. На шестой день войны югославы запросили перемирие, но им пришел ответ о том, что принимается только капитуляция, после чего югославов хватило еще на 4 дня, после чего они запросили капитуляцию. А с учетом того, что Болгария уже примкнула к Тройственному союзу, то вопрос о том, кто де-факто контролирует Босфор и Дарданеллы - отпал сам собой.

Весь этот экскурс в историю сделан по одной причине - практически все предвестники большой драки, которые привели к двум мировым войнам, прямо сейчас демонстрирует Москва. Это настолько очевидно, что дополнительные разъяснения имеет смысл давать только тем, чьи страны не прошли хотя бы через одну из этих двух мясорубок, но Франция и Германия знают все на собственном опыте, и реакция этих стран на то, что сейчас вытворяет Московия, может быть какой угодно, только не той, что они сейчас демонстрируют. Меркель и Макрон очень напоминают двух страусов, которые перед лицом реальной опасности не только для Европы, но и для всего мира, решили спрятать свои головы друг другу не знаю куда, может быть под крылья, а может и нет.

С другой стороны, мы теперь не сильно надеемся на их действенную поддержку и уже имеем мощную армию, которая только начала свое восстановление. То ли будет завтра!

ЛО
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