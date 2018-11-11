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 Пограничники Херсонского отряда не пропустили в оккупированный Крым угнанный Mitsubishi, - ГПСУ

Госпогранслужба продолжает активно использовать базу данных Интерпола для разоблачения лиц и транспортных средств, находящихся в международном розыске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, в течение суток на границе обнаружен мужчина, который находился в международном розыске и два похищенных в Украине автомобиля, в частности, на админгранице с оккупированным полуостровом.

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Так, пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска "Мамалыга" обнаружили по базе данных Интерпола гражданина Молдовы. Его разыскивали правоохранительные органы Румынии.

А в пункте пропуска "Доманово" на границе с Беларусью, пограничники Луцкого отряда остановили автомобиль "Ford" 2002 года выпуска. Выяснилось, что автомобиль польской регистрации был угнан в начале октября этого года.

Еще одно транспортное средство, которое проходит по базе данных Интерпола как украденное, обнаружили пограничники Херсонского отряда в КПВВ "Каланчак". "Mitsubishi" 1997 года выпуска ехал в оккупированный Крым.

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По всем случаям пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве, а иностранца и транспортные средства передали сотрудникам Национальной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3096313
 
 
 Топ комментарии
 
А почему Порошенко под чужой фамилией пропустили на Новый Год на Мальдивы? Туда и обратно. Пограничники Херсонского отряда не пропустили в оккупированный Крым угнанный Mitsubishi, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2252
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Мицык 97 года это кгупная иыба
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видимо у какого-то депутат угнали что так оперативно сработали)))
так бы еще фуры с карамельками не пропускали.
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А почему Порошенко под чужой фамилией пропустили на Новый Год на Мальдивы? Туда и обратно. Пограничники Херсонского отряда не пропустили в оккупированный Крым угнанный Mitsubishi, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2252
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А потому кацапушка...его пускают везде... а твоего хозяина хуйла только на эшафот.
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порошенку может и везде, НО кто такой петро инкогнито?
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видимо у какого-то депутат угнали что так оперативно сработали)))
так бы еще фуры с карамельками не пропускали.
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Гыгыгггыыы...Вот где пригодились остатки"шаленой бджилки"с Липецкой фабрики,закрытой год назад.Знали,рАссЕянцы,куда везти.Сами завезли,сами сообщили о том,что Порошенко их в Крым поставляет и сами же рассказали о том,что эти конфетки уже год,как просрочены.Но что интересно,так ни кто с отравлением этими конфетками в больницу и не попал.Зато из-за консерв,молочного питания и другого непотреба из рашистких гумконвоев поставляемых в оккупированный Донбасс,пострадали сотни маленьких детей и их родители.Еле пооткачивали от отравлений,тем гнильём в пайках для детей,которое молодым мамам выдавали рашисты!
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Ура!Кому то повезло.Давайте порадуемся за счастливчика!Осталось,только понаходить тысячи других угнаных машин.Зажимаем кулачки,загадываем желание,что бы и вашу угнаную машину,гнали именно через этот пункт пропуска.
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это реформа. всем по мядальке за возвращение крыма. А начальнику еще и денежная премия - сутки работы на себя на таможне, без отстегивания доли старшему.
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лучше бы они подобную рухлядь не впускали!
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какая же это рухлядь? митсубисхи даже такого года еще вполне побегает не одну сотню тысяч. В чем проблема? Азиаты тогда делали далеко не одноразовые машины.
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В жизни всегда есть место подвигу.(С) )))
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Вчера гинеколог осмотрел 20 пациенток...
Стамотолог поставил 10 пломб....
Повар сварил 150 литров борща...
Каждый сделал свою работу!!!

Но цензор написал только о таможне!!))))))))))
Ну не СЕНСАЦИЯ ли???))))
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Как же они через остальные таможни и погранпосты проехали,да и через пол Украины??Может доступ к базам Интерпола есть только на границе с Крымом?
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