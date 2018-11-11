 Пограничники Херсонского отряда не пропустили в оккупированный Крым угнанный Mitsubishi, - ГПСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, в течение суток на границе обнаружен мужчина, который находился в международном розыске и два похищенных в Украине автомобиля, в частности, на админгранице с оккупированным полуостровом.

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Так, пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска "Мамалыга" обнаружили по базе данных Интерпола гражданина Молдовы. Его разыскивали правоохранительные органы Румынии.

А в пункте пропуска "Доманово" на границе с Беларусью, пограничники Луцкого отряда остановили автомобиль "Ford" 2002 года выпуска. Выяснилось, что автомобиль польской регистрации был угнан в начале октября этого года.

Еще одно транспортное средство, которое проходит по базе данных Интерпола как украденное, обнаружили пограничники Херсонского отряда в КПВВ "Каланчак". "Mitsubishi" 1997 года выпуска ехал в оккупированный Крым.

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По всем случаям пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве, а иностранца и транспортные средства передали сотрудникам Национальной полиции.