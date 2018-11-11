EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  817  43
Все про:ООН (2622) реформы (3159) Климкин (1928)

 ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, - Климкин

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимо реформировать Организацию Объединенных Наций, а не отказываться от нее.

Об этом он заявил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соавторами называющей Россию страной-оккупантом резолюции ООН по Крыму стали более 30 стран, - Джапарова

"По мнению Ангелы Меркель, то, что решение СБ ООН о применении силы часто блокируются, не причина отказываться от ООН. Поддерживаю на 100%! ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, которая тоже заблокирована. Если машина неисправна, ее следует чинить, а если кто-то против - менять механиков",- написал министр.

ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, - Климкин 01

Также читайте: Суды не всегда соблюдают права человека, рассматривая связанные с конфликтом на Донбассе дела, - выводы миссии ООН

Напомним, 30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой для вооруженной агрессии со стороны РФ, а восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к этому "избирательному процессу".

Источник: https://censor.net.ua/n3096312
 
 
 Топ комментарии
 
Украину вы потужно отрехформировали! ООН приготовиться. К вам едут рехформаторы!!! ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4570
 показать весь комментарий
 
ты в последнее время стал еще примитивней.
 показать весь комментарий
 
Я не медик,но по лицу Климкина можно ставить диагноз.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украину вы потужно отрехформировали! ООН приготовиться. К вам едут рехформаторы!!! ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4570
 показать весь комментарий
 
 
да не плохо ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, - Климкин - Цензор.НЕТ 6328.иначе бы не было воя ольгинцев из всех утюгов.наоборот,все хвалили бы...
 показать весь комментарий
 
 
ты в последнее время стал еще примитивней.
 показать весь комментарий
 
 
так їм же і зарплату порізали - за неефективність ... ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4022
 показать весь комментарий
 
 
а ты шо за чудо из табакерки?
экстренный выпуск ботвы стэця?
 показать весь комментарий
 
 
Это не хамство. Некоторые гуманоиды мужского пола испытывают просто панический страх перед женщинами, которые превосходят их в чем-нибудь. Представляю, в какой ужас их повергла бы одна моя знакомая - сержант Корпуса Морской Пехоты США, два тура в Афгане, один в Ираке. ООН потрібні дотримання правил і фундаментальна реформа, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3678
 показать весь комментарий
 
 
Ага.
Начать соблюдать правила надо с наказания Сименс за турбины в обход санкций.
 показать весь комментарий
 
 
Надо отдать должное додику, умеет стебаться ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4942
 показать весь комментарий
 
 
Я не медик,но по лицу Климкина можно ставить диагноз.
 показать весь комментарий
 
 
Климкин---ты читай классику жанра. Про Осю Бендера. Он, Бендер сказал 90 лет назад по этому поводу:*...что ты молчишь как Лига Наций....? Забыл вот только кому---возраст однако.
 показать весь комментарий
 
Политика проводимая фашисткой расеей показала, что ложила она и на ООН, и на ОБСЕ и на ЕСПЧ и т.д. Кого не купила , тех послала. Пока Украина сражается с ордой мадамы с Австрии "Венский вальс" с хуйлом вытанцовывает. Танцуйте дальше, так до третий мировой и дотанцуетесь

 показать весь комментарий
 
 
Каждый раз глядя на это фото вижу слева ржущую лавруху в профиль
 показать весь комментарий
 
 
Это фото через 10 лет на Сотбис улетит за лям зелени---схода!
 показать весь комментарий
 
 
Как тетка министр сделала из хуйла клоуна . Жто надо уметь
 показать весь комментарий
 
 
Первая и главная необходимая реформа в ООН- вышвырнуть оттуда парашу. Навсегда. После этого остальные реформы приложатся.
 показать весь комментарий
 
 
рэформировать ООН климкин задумал, ржака полная
 показать весь комментарий
 
 
Для читающих заголовки

"По мнению Ангелы Меркель, то, что решение СБ ООН о применении силы часто блокируются, не причина отказываться от ООН. Поддерживаю на 100%!
Источник: https://censor.net.ua/n3096312"
 показать весь комментарий
 
Как правильно - рехформантор или рехформист? ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, - Климкин - Цензор.НЕТ 5289
 показать весь комментарий
 
 
Копирайт соблюдай - ((с) П.П. Шариков) или это твой перл?
 показать весь комментарий
 
Я задавал тебе вопрос? Постарайся проследовать мимо, чтобы я не назвал тебя рубильником ООН потрібні дотримання правил і фундаментальна реформа, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2486
 показать весь комментарий
 
"Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимо реформировать Организацию Объединенных Наций" - если необходимо реформировать, то обязательно нужно пригласить Порошенка, Яценюка и Гройсмана.
 показать весь комментарий
 
 
А как его реформировать?У рашки же в высшем органе право вето на любые поползновения...Плюс там Китай,которого все эти права человеков и прочая гуманистическая хрень вообще не колышет...Так как?
 показать весь комментарий
 
Надо укреплять украинскую диаспору в ЕС. А то посольские работники строят из себя непонятно что. А украинцы живут как-то сами по себе в ЕС и в посольстве не нуждаются. Зато Канада на первом месте по работе с диаспорой
 показать весь комментарий
 
але автор мав на увазі західний світ, а не совок
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх