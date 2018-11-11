 Воина 10-й ОГШБр Евгения Летюку проводили в последний путь на Луганщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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Евгений Валерьевич Летюка родился 24 июля 1998 года в Петропавловке. Вместе с младшим братом был сиротою. Учился в школе №2, а с 2016 года находился на контрактной службе в ВСУ, сначала - командиром отделения 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, а впоследствии - в 8-м батальоне. Служил солдатом, механиком-водителем 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр. У героя остался несовершеннолетний брат.

"Евгений был очень хорошим человеком! Знание, конечно, не давались ему легко, но очень трудолюбивый спортсмен был и очень любил младшего брата. Он, действительно, был патриотом нашей родины", - рассказывает директор Петропавловской школы №2 Руслан Ткач", передает "5 канал".

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Напомним, Евгений Летюка погиб 9 ноября во время боя вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области, спасая раненого собрата.

В 21:15 оккупанты открыли сосредоточенный огонь из стрелкового оружия по одному из опорных пунктов, расположенного вплотную к Бахмутской трассе (около оккупированного Желобка). Подразделение, которое вступило в бой, было своевременно усилено, через час огневая активность противника была полностью подавлена, однако в ходе боя, во время выдвижения резерва к боевым позициям, смертельное ранение получил солдат Иван Воробей. Солдат Летюка пытался перетащить раненого к окопу, но также получил смертельное сквозное огнестрельное ранение в голову.