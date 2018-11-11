 Только миротворцы обеспечат мир на Донбассе, с Россией договариваться бесполезно, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"По моему глубокому убеждению только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности Минских соглашений, прекратить обстрелы и обеспечить, и заставить если хотите, Россию выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированые на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя, посла. Это точно не приемлемо", - сказал Порошенко.
Президент отметил поддержку позиции Украины партнерами по нормандскому формату - Германией и Францией, а также Великобританией и США.
А ведь он прав...
З повним знищенням ворога в його лігві.
Українські Воїни мають станцювати гопака на руїнах Мурманська!
Слава Україні!
Этот соевый моральный урод просто обезумел от безнаказанности
🤑
А, я знаю, это просто пустые разговоры и нас ожидают еще 5 лет "гибрида".
Лукашенко призвал активизировать и работу в нормандском формате, чтобы обеспечить механизм контроля за выполнением Минских соглашений.
"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - сказал он.
[Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! https://censoru.net/30546-lukashenko-predlozhil-otdat-belarusi-kontrol-nad-rossijsko-ukrainskoj-granicej.html
Соєвий вже з Лукою домовився з згоди Хуйла...
😎
Хороший случай был для этого!!!