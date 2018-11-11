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 Политика Украины
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 Только миротворцы обеспечат мир на Донбассе, с Россией договариваться бесполезно, - Порошенко

Президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном предложений Украины о введении миротворцев на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"По моему глубокому убеждению только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности Минских соглашений, прекратить обстрелы и обеспечить, и заставить если хотите, Россию выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированые на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя, посла. Это точно не приемлемо", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы совместно работаем над тем, чтобы ввести миссию ООН на Донбасс, - Меркель

Президент отметил поддержку позиции Украины партнерами по нормандскому формату - Германией и Францией, а также Великобританией и США.

Источник: https://censor.net.ua/n3096310
 
 
 Топ комментарии
 
А. Золотарев: " Не удивлюсь, если через некоторое время путин наградит тайным указом порошенко за развал экономики, банковской системы и выталкивание экономически активной части населения из страны".
А ведь он прав...
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цэ надо было до парижу слетать, чтобы оттуда нам потужно донести такую новость!
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и альтернативы мыролюбному перемирию нету ибо гиперлуп и потужные 146 реформы.
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и альтернативы мыролюбному перемирию нету ибо гиперлуп и потужные 146 реформы.
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Тільки перенесення бойових дій на територію росії може припинити війну на території України! Всі інші дурні ідеї про миротворців це для ідіотів! Збільшення армії, активний наступ, ростовські, білгородські. та воронезькі партизани на куплених в воєнторзі танках - ось рецепт припинення війни в Україні!
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Проблема в том, что ни маркель ни макрон сами не знают, как физически реализовать пламенные призывы пэцька
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А торгувати? Тільки один факт. Що робить сбербанк кацапії в Україні, після чотирьох років війни?
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Не шатай лодку-будку, это гибридная война. Кто-то воюет - кто-то торгует.
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А. Золотарев: " Не удивлюсь, если через некоторое время путин наградит тайным указом порошенко за развал экономики, банковской системы и выталкивание экономически активной части населения из страны".
А ведь он прав...
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хуйло наградит Пэтра за санкции и обвал рубля ？ты хоть напиши на каких ты препаратах 😃😃😃
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а при чем пэдра к санкциям и обвалу рубля? он как раз вместе с гонтаревой поддерживал кацапские банки в Украине как мог.
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Ну конечно же, надо торговать, договора Роттердам+, липецкая фабрика, участие в других сделках и контрактах, долевое участие, обещания Пуйлу выполнять все его приказы. Мы тебя понимаем, как нельзя кстати.
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Порошенко не розуміє що народу України набридла ця гібридна війна і він вимагає справжньої, Святої війни. З ВП, мобілізацією, з оголошеною війною, з бомбардуванням нашою авіацією ворожих міст.
З повним знищенням ворога в його лігві.
Українські Воїни мають станцювати гопака на руїнах Мурманська!
Слава Україні!
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цэ надо было до парижу слетать, чтобы оттуда нам потужно донести такую новость!
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Це для того щоб руки від ножиць відпочили і мідалі переставали видавать. Бо вже неконтрольована реакція. Як тільки зупинку побачить чи мусора продажного.... Все. Біда якась. Біжить як скажений.
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Опача, а шо ж ты, морда, больше четырех лет устраиваешь то гребаное минское мыролюбивое шоу, которое убило десятки тысяч воинов и людей Украины. Та шоб ты издохло, лицемерное чудовище
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Зная о праве вето раши в Совбезе ООН, можно годами вешать лапшу о миротворцах на Донбассе. А как же минские соглашения? Безальтернативность сдулась?
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ага, я вот еще хочу, чтобы хоть одна соевая тварь озвучила - в чем же заключается пресловутый мырный план презыдента, которым в 2014 все уши прожужжали, но так никто его и не рассказал.
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Так это и понятно, но тупая соевая масса не поймет и нарисует пэте еще один лайк.
Этот соевый моральный урод просто обезумел от безнаказанности
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Приведите пример с кем Хуйло договорился и не кинул через известный орган... Только миротворцы обеспечат мир на Донбассе, с Россией договариваться бесполезно, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7905
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рогаті не підуть на це...бо лошарі тупі))
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Если взять финансовую сторону, то Меркель и Макрон просто нищеброды по сравнению с Порошенко, а вот экономики их стран самые крупные в Европе... чего не скажешь про Украину. Я так понимаю по этой же причине и не сильно кто-то рвется что-то решать, поговорят и разойдутся... таковы реалии нашей жизни.
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А как ты сможеш договориться с россией что бы на Донбасс зашли миротворцы?Зачем снова эта безпросветная ложь?Скажи честно что Западные партнеры развели.
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Прямо интересно как ты собрался вводить миротворцев без переговоров с парахой.
А, я знаю, это просто пустые разговоры и нас ожидают еще 5 лет "гибрида".
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Недавно Лошадь сказала, что никаких миротворцев на Донбасе не будет. О каких Оно щебечет, не понятно. Или Он Тупой или опечатка в тексте.
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все эти люди сами не знают как решить вопрос с хуйлом. поэтому всё это переливание из пустого в порожнее
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Й що дають такі зустрічі?Тільки витрачені впусту гроші,даремно спалений гас,забруднене довкілля й мізки пересічних.
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не полная фраза. там дальше в его устах должно быть - "можно только выгодно торговать"
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А вот и старая-новая сказочка готова. Про миротворцев. Про Термос ещё не остыла .Но мне лично про Термос больше нравится .Она хоть правдоподобная .И от неё в итоге будет (возможно) толк. Вообще у сказочника Пэдро походу творческий кризис.Первая байка ,,безВиз" прошла на ,,ура" и стала бестселлером прославив сказочника как Жюля Верна.Вторая вышла так-себе . Ну Андерсен из Винницы да и только. Похожа на правду , да хрен проверишь, нужно выключать мозх и просто верить. Потому что сказка про ,,веру" .Зато третья сказочка вааще полный песец .Тут Пэдро пробует соревноваться с самим бароном Мюнхгаузеном. Успех которого базировался на простом факте-,,чем больше брехня , тем больше народа в неё верит" .Поэтому меня волнует даже не тот факт чем закончится эта сказка , как то сколько дураков у нас в неё поверит и снова пойдут выбирать деда Пэдро главным сказочником на следующие 5 лет.........
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Поця думал, что ему дадут Нобелевскую премию мира но, пока ему светит только Шнобелевская.
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31 октября на открытии в Минске встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отдать его стране контроль над российско-украинской границей, сообщает "Радіо Свобода".
Лукашенко призвал активизировать и работу в нормандском формате, чтобы обеспечить механизм контроля за выполнением Минских соглашений.
"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - сказал он.
[Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! https://censoru.net/30546-lukashenko-predlozhil-otdat-belarusi-kontrol-nad-rossijsko-ukrainskoj-granicej.html

Соєвий вже з Лукою домовився з згоди Хуйла...
😎
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Вообще-то, в сложившейся ситуации, да. А куда уже деваться? Просто, этими минскими угодами, Мадам Меркель и весь Запад, сами себя загнали в тупик - они за санкции и то с трудом голосуют, а тут миротворцы. Боюсь этими миротворцами, могут стать представители от лУкашенко и эРдогана, ну, как Петя и хотел🙄
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Невже вони не розуміють що цей варіант не реальний ???Козлостан ніколи не піде на варіант миротворців з контролем кордонів, без участі в цій місії самих козломордих а також сербів, греків та iншоi дрочащей на рузьге мир 3,14здоти . А чекати доки Путлер здохне теж не камільфо, цей плішивий недомірок ще досить молодий
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А чего не напомнил про Будапештский меморандум?
Хороший случай был для этого!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТолько миротворцы обеспечат мир на Донбассе, с Россией договариваться бесполезно, - Порошенко
 
 
 
 
 
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