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Все про:Меркель (1585) Порошенко (15729) Донбасс (17391) Макрон (216)

 Порошенко, Меркель и Макрон на трехсторонних переговорах осудили проведение Россией фейковых "выборов" на оккупированном Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе рабочего визита во Французскую Республику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"У нас состоялась трехсторонняя встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Была отмечена твердая позиция по осуждению фейковых выборов на оккупированной Россией территории Донбасса и поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Четко было отмечено о том, что это грубое нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей", - сообщил Порошенко во время встречи с представителями СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном в связи с проведением фейковых "выборов" на оккупированной части Донбасса, - Цеголко. ФОТО

По словам президента, также было очень положительно отмечено ответственное отношение Украины к выполнению договоренностей, включая продлением на один год закона об особом режиме местного самоуправления и шаги по финализации договоренностей о зонах разведения.

Порошенко отметил, что обсуждался и вопрос освобождения политических пленных, которые незаконно содержатся в тюрьмах Российской Федерации, в тюрьмах в оккупированном Крыму и срочное возвращение к обмену наших героев, в том числе военных, солдат, которые незаконно содержатся на оккупированной территории Донбасса.

Также читайте: Вопрос незаконных "выборов" на оккупированном Донбассе рассмотрят на заседании Комитета министров Совета Европы, – Порошенко

Президет сообщил, что по вопросам, которые обсуждались во время встречи, лидеры Франции и Германии сделают соответствующее заявление, которое будет обнародовано в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3096308
 
 
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Так там же, вроде, и Вова был? А Петруха бегал шептался по углам не пойми с кем,
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Вова что, опять Трампа в туалете ждал?
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пусть фрау меркель ответит по поводу северного потока
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странные вы люди... думаете, если канцлер, то рулит тут всем? это не так.

есть законы и они исполняются, а следить за вывозом мусора и началом отопительного сезона в ФРГ не принято. это не функция канцлера.
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Интересно, чего они осудили на трехсторонних переговорах с Путеном
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кто встречался с потомком представителей продажных предателей? всем то ясно, что то маленкое создание с кремля, точно не по адресу попал - там были победители и те кто капитулировали, но какого хрена туда припёлса представитель предателеи - рассеика же за год до окончания воины предала союзников и ушла от сражении, спасибо вофке лысому
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"Тверда позиція" це як по шкалі "великої стурбованованості"? На два градуси нижче північного потоку?
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Выборы в ОРДЛО противоречат минским договоренностям и ставят на них крест, но наши шоколадные предатели продолжают их соблюдать, для них тягомотина в 5 лет войны дала возможность увеличить их заработок в десятки раз.
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Не мішайте рехвормувати країну. Тільки на газі втричі збагатились.
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""У нас состоялась трехсторонняя встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель"
Они беседовали, я внимал Порошенко, Меркель и Макрон на трехсторонних переговорах осудили проведение Россией фейковых "выборов" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 582
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скоро санкції зловлять нові))) ох тупі кацапи))
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Так, уже сидя... Ато зрадоботы две страницы истерики закатили - стоя не говорят, позор!

Что теперь скажете? Не так сидят? Порошенко, Меркель и Макрон на трехсторонних переговорах осудили проведение Россией фейковых "выборов" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 9377
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не знаю как там меркель с макроном, но петро точно сидеть должен в другом месте.
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на второй срок тянет,а 95 квартал в пролете
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Ну вот - не там сидят. Ведь знал же, что что-то не так...
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Не так. Один з них має вже сидіти, згідно кримінального кодексу України.
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Теперь у порошенко будут на Донбассе легитимные коллеги, насколько это возможно, и можно уже не ныть о диверсантах и убийцах, какой из лени голубкова убивец...
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Чогось не вистачає...
Ааа, про потужні рехформи і їх одобрямс ДЕ?
🤔
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А ще - про зубожіння і про новий курс. Непорядок!
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Их там было 70 человек. Ну где-то там между ними хуйло шастало.
Могли же где-то в углу его зажать и хотя бы надавать по башке, если уж не могли придавить.
Такой шанс был!!!
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У Одесі змило з пірса жінку.
Влада не додивилась........ порох зрадник.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко, Меркель и Макрон на трехсторонних переговорах осудили проведение Россией фейковых "выборов" на оккупированном Донбассе
 
 
 
 
 
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