 Порошенко, Меркель и Макрон на трехсторонних переговорах осудили проведение Россией фейковых "выборов" на оккупированном Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"У нас состоялась трехсторонняя встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Была отмечена твердая позиция по осуждению фейковых выборов на оккупированной Россией территории Донбасса и поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Четко было отмечено о том, что это грубое нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей", - сообщил Порошенко во время встречи с представителями СМИ.

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По словам президента, также было очень положительно отмечено ответственное отношение Украины к выполнению договоренностей, включая продлением на один год закона об особом режиме местного самоуправления и шаги по финализации договоренностей о зонах разведения.

Порошенко отметил, что обсуждался и вопрос освобождения политических пленных, которые незаконно содержатся в тюрьмах Российской Федерации, в тюрьмах в оккупированном Крыму и срочное возвращение к обмену наших героев, в том числе военных, солдат, которые незаконно содержатся на оккупированной территории Донбасса.

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Президет сообщил, что по вопросам, которые обсуждались во время встречи, лидеры Франции и Германии сделают соответствующее заявление, которое будет обнародовано в ближайшее время.