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Все про:Порошенко (15729) США (14394) Трамп (2096)

 Договорились с Трампом о проведении заседания Комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне, - Порошенко

В Париже состоялась короткая встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента США Дональда Трампа.

Об этом глава государства рассказал журналистам по результатам своего рабочего визита в Париж 10-11 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера состоялась встреча и короткое обсуждение на полях форума в том числе с Президентом Соединенных Штатов Америки. По итогам этого обсуждения сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и государственного секретаря США Помпео. Могу акцентировать на договоренности о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу", - сказал Порошенко.

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По словам Президента, в целом на протяжении визита в Париж он провел порядка 40 двусторонних встреч.

Напоминаем, в Париже продолжаются памятные и торжественные мероприятия по случаю сотой годовщины завершения Первой мировой войны, в который участвует Президент Украины Петр Порошенко.

Также смотрите: 70 мировых лидеров в Париже отметили столетие окончания Первой мировой войны. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3096307
 
   
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А тимошенко договорилась о встрече с чеПушилиным Договорились с Трампом о проведении заседания Комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8621
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И ни одной свитлыны! За что только этому нероби, придворному соевому фотографу, шекели платят Договорились с Трампом о проведении заседания Комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5971
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мусыв же птро что-то бормотать, дабы народ не роптал что шастает попусту на бюджетные деньги. Вот и мелет шо с гарячки. Порохоботы даже фейковые фотки постят. Н-да... невдобно выйшло...
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слышь ты ольгинский мастер псих операций а чего же у вас в университете так мову противника хреново учат? мусыв....невдобно... вот поэтому вас британцы и ловят где не попадя..... как это по русски, пофигизм полнейший, все на авось!
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чего валяешься убогий ? правда в глаза попала? трахают вас куйловцев во все дырки.....
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ты пробуй авось получиться, попробуй европейскую ветку....
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Зная вольное пэцино обращение с фактами,его сообщение о "короткой встрече" говорит лишь о кивке друг другу головами.
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Знаем мы эти короткие встречи за большие деньги.
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Конторской швали, визжащей на сайте. Порошенку Трамп и руку пожал, и кивнул. А вот плешивого что-то он и не привечает. А на него президенты вообще, смотрят с презрением и ухмылкой. (смотреть фото). Ведь заслужил. Только недавно обещал "ядерный рай миру", а сегодня припёрся пресмыкаться в Париж, хотя никто его и не приглашал. Кто приглашает предателей, которые предали Антанту в самый разгар войны, заключив сепаратный мир с Германией? И ни с какого боку Россия не имеет отношение к этой победе. Забыли? Или России всё "божья роса"? Так что такая и честь предателям в Париже.
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О Боже..
Трамп все таки поздоровался с Порошенко, еще и на людях...
мокщи, топитесь!!!!!))))
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а чего куйло в Париж поехал? ему же в рай надо а это совсем в другую сторону.......
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Ага, договорились. Говно Порошок СМСку ему послал.
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Пуйло тоже заявил на параша сми что поговорил с Трампом...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДоговорились с Трампом о проведении заседания Комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне, - Порошенко
 
 
 
 
 
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