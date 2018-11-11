 Против организаторов "выборов" в оккупированном Донбассе надо ввести санкции, - Линкявичюс

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В то время, как мир чтит жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать восточную Украину: незаконные "выборы" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках на территории Украины - еще одно нарушение Минского процесса и международного закона. Против организаторов этого действа должны быть введены санкции, - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман

Таким образом Линкявичюс дополнил позицию Литвы, выраженную в Twitter МИД страны. Там говорится, что Вильнюс осуждает незаконные "выборы" в ОРДЛО.

Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

Также читайте: Вместо выполнения Минских соглашений Россия закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы", - Волкер