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 Политика Украины
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 Против организаторов "выборов" в оккупированном Донбассе надо ввести санкции, - Линкявичюс

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, Кремль продолжает дестабилизировать восточную Украину.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В то время, как мир чтит жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать восточную Украину: незаконные "выборы" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках на территории Украины - еще одно нарушение Минского процесса и международного закона. Против организаторов этого действа должны быть введены санкции, - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман

Таким образом Линкявичюс дополнил позицию Литвы, выраженную в Twitter МИД страны. Там говорится, что Вильнюс осуждает незаконные "выборы" в ОРДЛО.

Против организаторов выборов в оккупированном Донбассе надо ввести санкции, - Линкявичюс 01

Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

Также читайте: Вместо выполнения Минских соглашений Россия закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы", - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3096306
 
   
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Ну какие санкции могут подействовать на ассоциального бомжа?
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Лишить доступа к настойке боярышника - это первое. А уж опосля... отключить SWIFT, перекрыть кислород по поставкам комплектующих для производства электроники, добычи газа и нефти, и тд и тп. Эти бомжи ведь ни х_ра не умеют. Вот тут им и кирдык будет.
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В ЕС нет такого количества бояры. Это уже покушение на устои ЕС
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Устои ЕС устоят - они в данном вопросе на самообеспечении
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И кто ж организатор? Опять импотентный ЕС введет санкции против пушилина и прочих марионеток кремля? А против раши слабо?
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Пока он введет, и рак на горе свистнет, прибалтийцы они такие медленные.
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типовий російський шовіністичний жарт.
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мне кажется что физические методы воздействия типа "лифт", "шмель"более действенны))
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Вони хай санкції вводять , а Українські правоохоронні органи повинні провести розслідування і вручити підозру організаторам псевдовиборів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПротив организаторов "выборов" в оккупированном Донбассе надо ввести санкции, - Линкявичюс
 
 
 
 
 
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