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 Фейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман

Проводимые в воскресенье "выборы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей являются нарушением международного права.

Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня непризнанная власть Донбасса провела фейковые выборы - на оккупированной украинской территории, в обход международного права, в обход исторической логики. И агрессор всегда должен помнить: преступления против человечества никогда не остаются безнаказанными!", - заявил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир, - МИД Украины

Напомним, Россия организовала 11 ноября "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" вопреки протестам Украины и предупреждениям международного сообщества.

Фейковые выборы в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096305
 
   
 Топ комментарии
 
грося! в шестисот тысячном городе(Кривой Рог) ПОЛОВИНА города сидит БЕЗ ТЕПЛА, а ты несешь ахинею про лугондонские "выборы"!
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ты гондурас, хозяйством занимайся!!!!
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Sergii Ivanov
Вчера в 17:05 ·

За останні чотири роки правоохоронці оприлюднили купу "прослушок" та інших матеріалів НСРД, але жодного - за участю Медведчука, Льовочкіна, Мураєва, Бойка, Вілкула та інших відщепенців.
Чому? Вони не мають телефонів? Вони не говорять? Вони не складають загрози нацбезпеці? За них не платять?
Ось, фор екзампл, пан Льовочкін з телефоном. Фото, як стверджує моє джерело, зроблене в серпні в Москві, неподалік від Луб'янської площі.Фейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9542
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ты гондурас, хозяйством занимайся!!!!
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грося! в шестисот тысячном городе(Кривой Рог) ПОЛОВИНА города сидит БЕЗ ТЕПЛА, а ты несешь ахинею про лугондонские "выборы"!
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как бы да - но он премьер, он не дворник ...- там есть мер - + несколько сот чиновников жэкаха сферы..., у премьера другие функции и задачи Фейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1157
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да вот как раз это ЕГО "сфера компетенции" - "КриворожтеплоЦентраль" по вине которой 300.000 криворожан сидят без тепла находится НА БАЛАНСЕ(находится в управлении)...Фонда Государственного имущества Украины! улавливаете маштаб??!!
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ты хоть разберись в вопросе потом пиши что-то
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если этот поц куда то влазит, то стоит ожидать повышение тарифов.
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Хуйло наначило главпетухами лугандона чеПушилу МММщика и СБУшника предателя Фейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 293
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Грося.......... и логика...... историческая.......Фейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8236
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Sergii Ivanov
Вчера в 17:05 ·

За останні чотири роки правоохоронці оприлюднили купу "прослушок" та інших матеріалів НСРД, але жодного - за участю Медведчука, Льовочкіна, Мураєва, Бойка, Вілкула та інших відщепенців.
Чому? Вони не мають телефонів? Вони не говорять? Вони не складають загрози нацбезпеці? За них не платять?
Ось, фор екзампл, пан Льовочкін з телефоном. Фото, як стверджує моє джерело, зроблене в серпні в Москві, неподалік від Луб'янської площі.Фейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9542
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развеем чуток ауру
прафесор посдил юльку на 7 лет .... было такое ??? при праффесоре кто то отлично устроился в Министерство экономического развития и торговли .... заработав за 2 года 1.6 ярдов баксов
праффесор енакиевский где сейчас ???
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Те що в даунбасії у нас проблеми з населенням ми і так знаємо. От навіщо нам, ще таке вінницьке нещастя жадне здалося?
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Треба їх блокувати у тому гетто чи лєпрозорії. Хто з наступних можновладців пійде на цей крок?
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Це робиться для легалізації сепарні. Потім назвуть війну громадянською і будуть вимагати зняти з рашкі санкції.
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Дійсно, що у них така ціль. Але для них все буде навпаки і санкцій стане більше, бо виборами вони порушили мінські угоди.
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Якщо захід наважиться, а не проковтне черговий млинець.
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и шо ты предлагаешь...кроме болтовни??
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понятно...продолжай - "халва", "халва", "халва"...
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ніхто - тому що всім (владі) ця ситуація вигідна...
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ты на этот посст обязательно пригласи местного "патриота" антихриста))) Он будет тебе не один, а сразу десятки лайков ставить
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В нього немає стільки ніків.
Поменше пліткуй.
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Гройсман твое дело экономика , оставь политику чоколадной королеве, народу нет дела до того "что там у лугандонов " , у народа пустой холодильник и холодные дома --- из за соевой власти , которая делает все что бы ни хера не делать!!!
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А пятак всунуть,пока В пятак не всунули? Фейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2630
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Та нада же показать что ГНОЙ не самая последняя проститутка в барыжном курятнике! Фейкові "вибори" в ОРДЛО проведено в обхід міжнародного права й історичної логіки, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1264
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Чмо,продавец дамских трусов с купленным дипломом,в обход ЗАКОНА поставленый премьером, рассуждает о МЕЖДУНАРОДНОМ(!!!!!) праве.....Такое возможно только в двух странах-в лишнехромосомном хуйлостане,и в украине барыжной лалиты....
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если бы я такое натянул, то мне бы даже самая продажная жрица любви не дала Фейкові "вибори" в ОРДЛО проведено в обхід міжнародного права й історичної логіки, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5465
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отрезали часть Украины вМинске тоже с нарушением международного права....
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Логика... Это проститутка пиндосовская. Именно этой логикой живут на Банковской. P.S.Если Банковскую переименовать патриотично - ни х_ра не изменится, малина останется малиной.
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ДЕ ЛОГІКА ? ...спочатку ЙУХаніна через зРаду вносить зміну в оподаткування посилок : три на місяць з вартістю до 150є без мита з першого січня 2019року ...а кілька днів назад трусельмаНН вносить зміни до змін які ще не вступили у дію (див.попередні) і каже що КАЗЛАМ потрібно обмежити безмитну вартість посилок до 100є (КАЗЛИ не здихають у необхідному для "кредиторів" темпі) ...гнойсмаНН ...ДЕ ?
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У нас выборы президента тоже фейковые. И шо? Какое нам дело до ОРДЛО? Ну выберут эти дебилоиды очередную "соплю" или "терпилоида" - кому от этого станет легче? Им в любом случае легче не станет. Зато у нас очередное чмо на подходе. И нам тоже резко легче станет, лапша с ушей упадет - и сразу полегчает.
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И вот этот что-то болтает об "исторической логике". Ну, да, если мельчайший уродец- Лёшик Гончаренко, со товарищи, заявляет о себе, как о способном рискнуть всем(типо) и написать письмо. Тока не Султану, а Фуйлу... При этом- текст- согласован, на все 100%, тогда можно поболтать и об Исторической Логике... Пичалька. Снова- Пичалька...
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Значит выборы в Донбассе это нарушение международного права,а невыплата пенсий переселенцам это по международному праву не нарушение по меркам Украины и Европы.
Украина агресор против своего народа.против человечества. А международное общество как слепые котята не хотят ничего видеть плохое со стороны Украины ит помогают войне и нарушегнию всех прав
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Цензор принадлежит гройсману? Делаю вывод на основании удаления моего поста насчёт магистерского образования вовы за год
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на ніч не згадують вмерлих, але я нагадаю Захарченка, воно також раділо псевдо виборам у ОРДЛО, його обличчя було майже на кожному біг-борді, але кожен з обраних на фейкових виборах повинен самому собі зізнатися - це вирок з тимчасовим відтермінуванням, але вирок смертний
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Что бы ещё этот кусок холодца выкозлялся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман
 
 
 
 
 
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