 Фейковые "выборы" в ОРДЛО проведены в обход международного права и исторической логики, - Гройсман

Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня непризнанная власть Донбасса провела фейковые выборы - на оккупированной украинской территории, в обход международного права, в обход исторической логики. И агрессор всегда должен помнить: преступления против человечества никогда не остаются безнаказанными!", - заявил премьер-министр.
Напомним, Россия организовала 11 ноября "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" вопреки протестам Украины и предупреждениям международного сообщества.
Вчера в 17:05 ·
За останні чотири роки правоохоронці оприлюднили купу "прослушок" та інших матеріалів НСРД, але жодного - за участю Медведчука, Льовочкіна, Мураєва, Бойка, Вілкула та інших відщепенців.
Чому? Вони не мають телефонів? Вони не говорять? Вони не складають загрози нацбезпеці? За них не платять?
Ось, фор екзампл, пан Льовочкін з телефоном. Фото, як стверджує моє джерело, зроблене в серпні в Москві, неподалік від Луб'янської площі.
прафесор посдил юльку на 7 лет .... было такое ??? при праффесоре кто то отлично устроился в Министерство экономического развития и торговли .... заработав за 2 года 1.6 ярдов баксов
праффесор енакиевский где сейчас ???
Поменше пліткуй.
Украина агресор против своего народа.против человечества. А международное общество как слепые котята не хотят ничего видеть плохое со стороны Украины ит помогают войне и нарушегнию всех прав