 Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном в связи с проведением фейковых "выборов" на оккупированной части Донбасса, - Цеголко. ФОТО

Об этом на своейстранице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.
"Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже по фейковым "выборам", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", - написал Цеголко.
Напоминаем,.Порошенко находится во Франции с рабочим визитом, где принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны.
многАстаночникам - урЯЯЯЯ!
Торгівля з дірою, дає надприбутки! Все інше пилюка в очі не тільки українцям, а й світовій спільноті!
З мацковского боку, туди ж