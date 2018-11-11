 Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном в связи с проведением фейковых "выборов" на оккупированной части Донбасса, - Цеголко. ФОТО

Об этом на своейстранице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.

"Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже по фейковым "выборам", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", - написал Цеголко.

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Напоминаем,.Порошенко находится во Франции с рабочим визитом, где принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны.