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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном в связи с проведением фейковых "выборов" на оккупированной части Донбасса, - Цеголко. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в связи с проведение фейковых "выборов" на оккупированном Донбассе.

Об этом на своейстранице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.

Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном в связи с проведением фейковых выборов на оккупированной части Донбасса, - Цеголко 01

"Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже по фейковым "выборам", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", - написал Цеголко.

Смотрите: "Выборами" на Донбассе Россия меняет своих марионеток, непосредственно задействованных в убийствах и пытках, - Порошенко. ВИДЕО

Напоминаем,.Порошенко находится во Франции с рабочим визитом, где принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны.

Источник: https://censor.net.ua/n3096303
 
 
 Топ комментарии
 
заверят петрушку в солидарности, приверженности и выступят с совместной декларацией, а потом с хуйлом обсудят поток-2. Всем угодят
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Совкодрочери притихли, не знають що сказати. Ну, скажіть хоча б, що все це балачки і дешевий піар і насправді Порох домовляється про продаж шоколаду в ЄС. Не мовчіть ))
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а он точно про фейковые выборы?
как-то ручечка его... сама ковшиком... протянулась
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ну хоть стоя...а ваше хуйло сидя на бутылке Порошенко проводить переговори з Меркель і Макроном у зв'язку з проведенням фейкових "виборів" на окупованій частині Донбасу, - Цеголко - Цензор.НЕТ 2760
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Макрон по-моему вообще на вальцмана не смотрит, а меркельша как на идиота!
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Красава! Так гарно пИ..дить і пи..дИть, що Макрон і Мекель не молжуть повірити, що цей кусок Лайна могли вибрати притомні люди. ))))
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З усіх сил намагаються втримати інтригу. Чим дальше Україна просувається в напрямку Європи тим ближче вона до "руского міра".
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МікеаПула, шо ти пукнув? Бо нічого не зрозуміло.
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Хтось чув, щоб Сталін обговорював з Черчиллем, питання призначення німцями бургомістрів на окупованих територіях? Мабуть ні! Отже подібний "патріотичний порив" більше схожий на офіційне визнання ДІРИ і всім залишається очікувати кінця вистави "боротьба з окупантом" у досить далекому майбутньому!
Торгівля з дірою, дає надприбутки! Все інше пилюка в очі не тільки українцям, а й світовій спільноті!
Порошенко проводить переговори з Меркель і Макроном у зв'язку з фейковими "виборами" на окупованій частині Донбасу, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9630
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З українського боку в діру
Порошенко проводить переговори з Меркель і Макроном у зв'язку з фейковими "виборами" на окупованій частині Донбасу, - Цеголко - Цензор.НЕТ 7828

З мацковского боку, туди ж
Порошенко проводить переговори з Меркель і Макроном у зв'язку з фейковими "виборами" на окупованій частині Донбасу, - Цеголко - Цензор.НЕТ 8020

Порошенко проводить переговори з Меркель і Макроном у зв'язку з фейковими "виборами" на окупованій частині Донбасу, - Цеголко - Цензор.НЕТ 639
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном в связи с проведением фейковых "выборов" на оккупированной части Донбасса, - Цеголко. ФОТО
 
 
 
 
 
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