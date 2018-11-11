 Если бы у экс-министров были не только законопроекты, но и программы действий, то темпы реформ были бы другими, - Сюмар

Об этом написала в Facebook председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Виктория Сюмар, сообщает Цензор.НЕТ.
"В начале 2014 года при формировании первого правительства Яценюка я предлагала одной молодой партии с Майдана делегировать своих партийцев на должности заместителей министров в каждое министерство. Тогда такое предложение было воспринято правительством. Но партийцы сказали - нет, потому что "они шулеры". Тогда же я убеждала о необходимости включения новых популярных людей в состав правительства. Я им звонила лично и сама проводила в Раду на голосование... С результатами у большинства - не сложилось. Зато теперь получается с красивыми постами в ФБ и набором правильных слов. Правда, объяснение, почему правильные слова и программы никто не смог реализовать, опять заканчивается фразой - потому что "они все козлы", - отмечает Сюмар.
Она высказывает уверенность, что если бы тогда "молодая партия приняла бы вызов", то "мы бы имели уже хороший кадровый резерв", а "если бы разумные экс-министры имели программы действий вместе с проектами законов и боролись за них", то "темпы реформ были бы другими".
"Ведь, на самом деле, нет никаких "они". Есть мы. Каждый из нас. И все зависит от нас. Возьми и сделай то, во что веришь, в то время, когда Бог тебе дал окно возможностей. Все остальное - красиво, популярно, но не работает", - пишет депутат.
Она также отмечает: те, кто думает, что "быть во власти комфортно", глубоко ошибаются. "Потому отвечаешь не за себя, а за всех. Но такова цена за защиту информпространства страны и появление украинского медиа, кинопроизводства, новой сцены, радиопространства. И если кто-то думает, что все эти почти 40 законов - это легко... Это постоянная борьба, постоянные враги и постоянные консенсусы. И в результате ценишь больше всего тех, кто делает. Потому что только так можно получить Результат", - подчеркивает Сюмар.
Она также высказала поддержку интеллектуальным программам: "Вполне приветствую. Нужная вещь. Но если интеллектуальная дискуссия начинается с "них козлов" - не верю. Возьми и сделай. Все".
Совсэм плохи дэла у нашей политэлиты, раз пошла такая ересь...
Де ж воно те кляте "покращення"?
Слухаю чергову звістку про "покращення" і душа співає)))) Аякже - середня зарплатня в Україні досягла 8225 гр.
І середня пенсія теж вже десь під три тисячі. Гей-гоп, панове, хава-нагила… гарно живемо. Чи не так?
Але після підлабузницьких фанфар та показового трьохкратного уря, мені захотілося від всієї душі плюнути прямо в лич слизьким статистичним баригам. Бо тільки щедрим плювком можна віддячити їм за отаку примітивно шахрайську схему статистичного обману…
Оскільки такої радісної радикальної можливості в мене немає, то хочу сказати хоча би декілька правдивих слів про цей слизький інформаційний вкид…
Сволота ви безсовісна, нащо ви дратуєте суспільство своїми середньостатистичними показниками?Краще мовчали та не видували отаких провокаційних статистичних бульок.
Невже вам не зрозуміло те, що подібними чиновними статистичними мантрами, ви тільки озлоблюєте і без того злий робочий люд.
Той люд, який як отримував мінімальні зарплати та пенсії - так їх і отримує? Де ж воно те кляте "покращення"?
Може знову якась чиновна морда отримала чергового мільйона і статистики спішать презентувати таку новину?
Але ж ми маємо очі і вуха, і на своїй шкірі відчуваємо наслідки таких маніпулятивних презентацій.
Хіба не дивина те, що середні зарплати-пенсії по державі нібито ростуть, а рівень народного життя чомусь погіршується!? Щось туть не так)))
Хоча зарплати-премії дійсно ростуть. І ростуть вони чомусь тільки в чиновних дармоїдів! Може їм невідомі причини та наслідки такого одностороннього збагачення.
Може владі невідомі державні перспективи, які матиме наша країна в кінцевому підсумку. І ці перспективи - явно невтішні...
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То ж невситима ви наша свиното - кінчайте жерти та слухайте що скаже вам людина, яку ви фактично пограбували.
В якої ви по-бандитськи відібрали велику частину чесно заробленої нею пенсії. Людина, яка тепер приречена жити за рівнем бідності.
Людина, яка вже не в силах боротися з вами за свої права фізично і тому тепер так щиросердно ненавидить вас!
Ви, тупі дипломовані бездарі - це ви створили в багатющій українській державі систему хронічного збідніння трудового народу і фантастичного збагачення чиновної мафії.
Це через вашу бездіяльність чи навіть саботаж, на тілі української держави з'явилися і розрослися до смертельних розмірів злоякісні чиновні утворення, пухирі та виразки. Якраз оці злоякісні чиновні пухирі та їх захмарні зарплати-премії-пенсії - висмоктують останні сили з українського державного організму…
Ви створюєте такі убогі економічні та соціальні закони, які чомусь практично завжди підтримують різнокаліберних шахраїв, махінаторів та відвертих бандитів. Такі закони, від яких страждають чесні люди, ті люди - які вже не один раз піднімалися на революції та бунти.
Навіть найнеобхідніші нашій державі правові положення та закони, ви можете спаплюжити своїми бездарними управлінськими діями так, що вони приносять їй не користь, а неймовірну шкоду.
Фантастичним безладом та вакханалією в оплаті праці - ви вже зруйнували промисловість та державну економіку.
Те ж саме сталося з т\званою пенсійною реформою, при якій тіньовики-спекулянти та валютні міняли, чомусь отримали пенсії більші ніж ті люди, які працювали офіційно.
Впевнений, що те ж саме станеться і з вкрай необхідними реформами медицини та соціальної допомоги.
Так буде тому що всі ваші "реформи" - навіть не пахнуть правовою та соціальною справедливістю!
Ось чому українське суспільство нині наелектризоване до крайнощів. Від проявів явної несправедливості вирують майдани та бунтують люди. Найсвіжіший приклад - організовані мітінги "євробляхерів".
Тож аналізуючи суворі реалії нашого життя, можу напророчити в найближчому майбутньому ще один тотальний державний бунт. І це буде бунт не сотні-другої доволі ситих напівкримінальних "євробляхерів" - це буде бунт сотень тисяч голодних і вкрай злих "субсидіантів"…
зі… тобто - для збереження держави, треба негайно робити оперативне видалення злоякісних державних пухлин.
Треба негайно міняти пріоритети в оцінці та оплаті праці.
Не може чиновник, який нічого не створює - отримувати мільйонні винагороди.
А коли він не схоче працювати на державу, то треба його негайно гнати в шию з державної посади!
Треба йти назустріч тим людям праці, які наповнюють державний бюджет. Треба скорочувати до розумних розмірів бездарне розжиріле чиновництво.
Бо державі потрібні дійсно професійні чиновники, а не нинішня високооплачувана чиновна отара….
Ось таку оперативну реформацію треба робити негайно! Робити, поки не виїхали з України в далекі закордони, останні сумлінні українські трударі!
Робити, поки на наших прадавніх землях не зявилися ледаркуваті в праці, але невгамовно плодовиті афро-азіатські поселенці чи кочівники роми....
зі.зі… хочеш щоб Україна залишалася українською - поширюй! Не хочеш - готуйся до зустрічі афроазійських гостей)))
Дмитро Степ
http://ua24ua.net/svinota-vi-bezsovisna-vsi-vashi-reformi-navit-ne-pahnut-pravovoyu-ta-sotsialnoyu-spravedlivistyu/
Источник: https://censor.net.ua/n3096299 "
Так это же проще быть перманентным революционером, чем
"Потому отвечаешь не за себя, а за всех.
Источник: https://censor.net.ua/n3096299 "
В нем Старая Мстительная Сука никому и ничего не могла простить. Она не простила Майдан, для которого так и не стала повесткой дня. Она не простила Украину, так как еле-еле, на пердячьем пару и военнопленной Савченко перевалила 5% барьер в парламент. Она не простила никого из действующей власти: большинство из её подчиненных из прошлого ушли в ногу со временем в будущее. Парламент, в котором даже у Ляшка штыков больше, чем у когда-то политика номер один! Старая Мстительная Сука ненавидела Украину так исступленно, что я проснулся в холодном поту.
Это исчадье качановки осознаёт, что песок уходит в нижнюю чашу безвозвратно. Что выборы 2019 года - это последний шанс вонзить свои ненасытные жвала в кресло президента. Что она достигла вехи "сейчас или никогда".
Поэтому она самозабвенно накачивает информационное пространство собой. Поэтому покупаются рейтинги, поэтому её месмерезирующий голос лезет из всех щелей. Для этого создаётся ложный социальный месседж: "Да за кого там голосовать, один хер Старая Мстительная Сука победит".
Чтобы в час икс, по врожденной привычке проиграть 1,5%-2%. И забиться в аффектации, призывая всех на майдан. Чтобы надрывно апеллировать к дутым рейтингам: "Любі мої! Він не міг виграти, ви ж бачили соціологію!".
И начать при поддержке соколят министра гражданскую войну в центре Киева. С попытками захвата административных зданий, снайперской стрельбой и реками крови. Чтобы в это время в кремле откупорили шампанское.
Старая Мстительная Сука хочет власти и мести любым путём.
Как хорошо, что был был всего лишь сон. Ну его нафиг ваш фейсбук.
Всем добра!
И я всего лишь смотрел... приколы с домашними питомцами...
Давайте разложим все сделанное ею по отдельным сферам...
Когда Порошенко и ко, очень желая остаться у власти еще на один срок, будут со всех телевизоров и билбордов рассказывать о проведённых ими «реформах», для более простого понимания высокопарных рассказов мы приводим краткий перевод на нормальный язык этих самых «реформ». Таблетка памяти, так сказать. Сохраните себе. Итак:
1. «Реформа» банковской системы, кроме троекратного обесценивания гривни и сбережений украинцев, сопроводилась ростом цен на все товары и услуги суммарно за 4 года в 3-5 раз (продукты, топливо, транспорт и т. д.).
При этом:
- $ 7 млрд пропали у людей и бизнеса в разрушенных властью банках;
- $ 62 млрд потеряли суммарно пенсионеры от обесценивания пенсий (была $ 190 - cтала $ 87) и $ 147 млрд - работающие украинцы от обесценивания зарплат (была $ 430 - стала $ 242).
2. «Реформа в сфере ЖКХ» ограничилась исключительно ростом тарифов на все коммунальные услуги от 3 до 7 раз (в зависимости от вида) без соответствующего роста их качества, ремонта инфраструктуры, модернизации и энергоэффективности.
3. «Медицинская реформа» разделила бесплатную медицинскую помощь, гарантированную Конституцией Украины в государственных и коммунальных учреждениях, на две части: платную, которая не финансируется из бюджета, и бесплатную, которая финансируется из бюджета и по сути сведена к нулю. Причём, общие расходы госбюджета на бесплатную медицину за 4 года сократились в 2,8 раза - с $ 8,12 млрд в 2013 году до $ 2,92 млрд в 2017 году.
4. «Пенсионная реформа» снизила величину оценки одного года страхового стажа с 1,35 % до 1,0 % заработной платы, что привело к уменьшению размера большинства пенсий 12 миллионов пенсионеров на 25-30 %.
Кроме того, был увеличен страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, с 15 лет до 25 лет, что явилось завуалированным повышением пенсионного возраста.
5. «Судебная реформа» вопреки Конституции сконцентрировала судебную власть в руках президента, а также сделала суды недоступными для большинства украинцев вследствие увеличения ставок судебного сбора, авансирования будущих судебных расходов, введения монополии представительства интересов людей в судах адвокатами.
Каждый следующий день пребывания этой гоп-команды у власти - это МИНУС всего в стране: людей, территорий, активов, имущества. Возможностей, будущего, перспектив.
🤑
до гландов!
🤑
Судя по тому, как они все во власть ломяться, там действительно не "комфортно". Мазохисты какие-то.
Эта даменция языком треплет, как помелом метёт. Во уж действительно, звиздеть - не мешки ворочать, спина не болит.
П.С - 80 000 у Смілі в такій же ситуації ...