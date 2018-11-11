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 Волкер назвал основные нарушения Россией Минских соглашений

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер назвал основные нарушения Россией Минских соглашений, начиная с сентября 2014 года.

Об этом говорится в микроблоге Twitter посольства США в Украине со ссылкой на Волкера, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия ошибочно утверждает, что Украина не выполняет Минские соглашения. В реальности все наоборот", - написал Волкер. Он напомнил, что 5 сентября 2014 года в Минске был согласован Минский протокол, 19 сентября 2014 года Минский меморандум, а 12 февраля 2015 года - комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Россия не совершила "немедленного двустороннего прекращения применения оружия" на востоке Украины (5 сентября 2014 г.), или "прекращения использования оружия" (19 сентября 2014 г.), не осуществила "немедленного и всестороннего прекращения огня" на востоке Украины (12 февраля 2015 г.)", - отметил спецпредставитель Госдепа США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко

"Россия не прекратила "использования всех видов оружия и проведения наступательных операций" (19 сентября 2014 г.) или не осуществила "вывода всех тяжелых вооружений" (12 февраля 2015 г. и 29 сентября 2015 г.) из восточной Украины", - напомнил Волкер.

"Россия не вывела "все иностранные вооруженные группы" из восточной Украины (19 сентября 2014 г.) или "не разоружила незаконные вооруженные формирования" (12 февраля 2015 года)", - подчеркнул он. "Россия не смогла "немедленно освободить всех заложников и незаконно задержанных лиц" (5 сентября 2014 г.) и "освободить и обменять всех заложников и незаконно задержанных" в Украине (12 февраля 2015 г.)", - пишет американский дипломат.

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"Россия не смогла "обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе и контроль со стороны ОБСЕ" или создать зону безопасности в приграничных регионах (19 сентября 2014 г.)", - отметил Волкер.

"Россия не смогла "принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе" (5 сентября 2014 г.), или "гарантировать безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся" (12 февраля 2015 г.)", - подчеркнул спецпредставитель США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096297
 
   
 Топ комментарии
 
пока только вашему бацьке на пользу..оливки как уродили..? лосось норвежский товарного веса набрал..?
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma
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Не ври!!!
Нет у тебя жены!
Резиновая баба это не жена! Или я ошибся? Волкер назвал основные нарушения Россией Минских соглашений - Цензор.НЕТ 9456
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Компрессор Hyundai тоже эффективный. Засунь шланг в задницу - и на полную мощность.
А потом и с женой то же самое проделай. Ох и накачаетесь - любо-дорого...

Волкер назвав основні порушення Росією Мінських угод - Цензор.НЕТ 7555
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...может что-то в консерватории исправить? -- в минской...
Чем Pjöngjang хуже?
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Всё ещё хочется отменить Минские соглашения, т.к. они паРаше не пользу?
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ну тогда просчитываем полезные и так для голодных очередей у торговых лавок - они это заслужили.
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світло , газ і воду їм справно постачає Україна ...
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Госдепу можно иметь представителя по Украине, а венграм - зась!
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судячи по риториці Волкера, свіжі санкції проти рашки неминучі за фейкові вибори.
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смотрят на забавную, но опасную, зверяшку..
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и как все с призрением смотрит, ну смеётся не скрываясь, на то овнецо, который прибыл на отмечание конца Первой Мировой воины, чьи диды позорно вышли из воины год до оканчание воины. Вот так с призрением смотрит на потомков предателей.
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кстати, а чего там делает потомок предателей, а ведь многие дятлы из рашки трындят - как в Первую фрицов победили, они не вспоминает о заключёном договоре между кеизарской Германии и володьки лысим - и так - что там делает потомок предателей.
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о прекращение огня - как сегодня помню высказывание лаврова - а где вы видели идеальное перемирие
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Чтобы не минские договорняки, мы еще в 2014 году забыли бы, что такое война. Трусливость "нашего" президента произвела к длительной экскалации конфликта.
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Если ьы не договор осенью 2014-го, то потеряли бы не только ДАП и Дебальцево, а и Славянск, Попасную, а возможно, что и весь Донбасс.
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если бы петя меньше торговал, то возможно бы ничего не потеряли.
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Торгівля з сепарами та росією є поганою справою, але це не головне для стримування росії.
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тобі , напевно , дуже зручно і комфортно сидіти в квартирі , яка опалюється вугіллям з РФ , і бадьоро строчити коменти на форумах ?
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Добре, що тебе відомого сепара підтримує Ушаков🤔
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тебе , відомого сепара що сидить в квартирі яка опалюється вугіллям з РФ , підтримує Ушаков ...? ну і що з того ? а на питання відповісти слабо , як завжди ?....))
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А що з тобою розмовляти, якщо про тебе відомо майже все. Йди до своїх кацапських кураторів за методичками.
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Головне це стримувати армією кацапів, але це тобі не зрозуміло. Тому я вважаю, що ти пишеш тут під коксом.
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Али, я против этой барыжной власти, начиная с депутатов райсоветов, заканчивая АП, который удачно ведет дела с кацапстаном. тебе нужны примеры?
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обігріваючись вугіллям з РФ ти краще напиши , як твою Рашку "вбивають санкції" за Мінськ ..))
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Самый первый, Косюк, являясь челом, которого государство профинансировало на 4,7 млрд, покупает системы управления микроклиматом у Харьковской компании ОВЕН, которая является дочкой одноименной компанией в Москве (загугли название компании), затем попадая в санкционный список (параши), продолжает работу с Exafan, которая также принадлежит параше, и при этом получает компинсацию в размере 25% т.к. является вроде бы как бывшим советником пороха.
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Це треба розбиратися, але поки не бачу порушень закону з його боку. Хоча це досить поганий момент в його біографії.
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гугл в помощь, только не затягивай до выборов, а то может быть поздно.
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не видеть очевидное гнушение - это в первую очередь не уважать себя, я не буду подчиняться луцику, авакяну и прочему дерьму. Я первый, кто разделял идеи Майдана, но я это делал не для этих тварей.
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Про "гнушение" зрозуміло, а от на своє питання я не отримав відповідь.
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Зрада це те, де можна доказати порушення закону України. Головна зрада в тому, що всі партії не прийняли закони, які дозволяють торгувати з росією. Розглять та зрозумій це до виборів.
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так соевый же и не хочет прекращать, вротдам+, напомнить?
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не забывайте про Иловайскую трагедию..тогда до Днепра никого не могли против каца выставить..а дальше пошёл уже полный гумус..согласен..
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тогда до Днепра никого не могли против каца выставить

чому ж тоді , кацапи , не дійшли до Дніпра і не взяли Маріуполь ?
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тоді була одна знакова зустріч куйла з одним швейцарським можновладцем..хочу цю теорію тут заплювали, але я її прихильник..
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тобто - факт того , що наші воїни зупинили просування сєпарів - брехня ?! Волкер назвав основні порушення Росією Мінських угод - Цензор.НЕТ 8909
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про все
на кацапських пабліках так і пишуть , що взяти Марік і дійти до Дніпра їм завадили лише мінські домовленості , але - нам розповідають , що це наші воїни зупинили просування сєпарів ... то де ж правда ?
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А може правда ось тут ? Волкер назвав основні порушення Росією Мінських угод - Цензор.НЕТ 4968
Хуйлу конче потрібно було зупинити просування ЗСУ і при цьому не дуже світитися на Донбасі - для того йому і був потрібен Мінськ
П.С - а Ілловайськ - лише аргумент для української публіки , аби вона не нагадувала Петру про обіцянку "закінчити АТО за декілька днів"
Волкер назвав основні порушення Росією Мінських угод - Цензор.НЕТ 6933
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хз..але генерал литвин - посол у Вірменії, галантерей охороняє перші дупки..у них усе гаразд..
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так в тім то й річ ...
за те , що інтереси Кремля і Банкової тоді співпали , наші хлопці тоді заплатили (і зараз платять) своїм життям !
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так і є..сподіваюсь колаборантів таки буде покарано..
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пока только вашему бацьке на пользу..оливки как уродили..? лосось норвежский товарного веса набрал..?
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Молотя херню и выкидывая её на форум ты хочешь пол сменить?
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кокс..? тоже местный..? ну вы молодчяги и это освоили..
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он уже оситрину собирается плюшивому поставлять.
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осетрину в аквакультуре можно и на бульбашии растить..но Иран по естественным запасам пока вне конкуренции..
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На 100% только одно действие - продлила правление Х√йла!
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Прекращение огня и обмен заложниками дело двустороннее. С остальным согласен. Хотя все говорят что эти соглашения невыполнимы. Например -где отвод войск и всеобщя амнпстия (согласно договору),блокады Донбасса в минских соглашениях так-же нет. Мониторинговая миссия опубликовала списки погибших гражданских лиц. 3:1 больше в ОРДЛО. Почему?
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Потому, что артиллерийские снаряды "киевской хунты" облетают здания и разрушают их с противоположной стороны...
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma
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І якого розміру "блог" і куди наткнувся? Волкер назвал основные нарушения Россией Минских соглашений - Цензор.НЕТ 9752
Пррратівний ти...
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Говорю, що його в спам, а не теревенити як ти.
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Тут некоторые с Приходько улыбались. Вы бы лучше послушали,что вещала "жінка третього тисячоліття" на ТВ. Мол,контора ее муженька 1,5 миллиона дел расследует. Вот это ударники в ГПУ.😄
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Мінські угоди ніхто не починав виконувати. Правда в тому, що вони необхідні для санкцій проти росії, тому поки робимо вигляд, що вони необхідні.
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а я думал что они нужны чтобы наши воины не гибли(
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ты шо дурак? Украинцы, которые защищают нашу землю - вот кто наши воины! Али, заканчивай с шоколадом.
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Минские угоды и созданы были для того, чтобы их невозможно было выполнить. Мацковский дурак и попался на удочку.
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так минские договоренности подписаны между сепарами и украиной! а рф, германия ... гаранты! чо за бред творится?
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