EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Экономика
  1407  55
Материалы по теме:
Все про:США (14394) энергетика (1020) Перри Рик (4)

 США готовы помогать Украине развивать энергетическую инфраструктуру, - министр энергетики Перри

Правительственные структуры и частные компании США готовы к партнерству с Украиной в развитии энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри во время возложения цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Американский чиновник отметил, что одним из средств почтить людей, которые боролись за свободу, является в том числе и обеспечение экономической свободы в Украине.

"Один из лучших и сильнейших способов это обеспечить - это развивать энергетическую инфраструктуру в Украине", - сказал Перри.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри. ФОТОрепортаж

"Цель нашего визита - передать украинскому правительству, что есть как частные компании Соединенных Штатов, так и правительственные структуры США, которые готовы быть длительными партнерами на этом пути, - отметил министр энергетики США..

Источник: https://censor.net.ua/n3096296
 
   
 Топ комментарии
 
ахметка с диабетиком костьми лягут, но не допустят этого
 показать весь комментарий
 
Евросоюз сокращает помощь Украине из-за провала реформ - еврокомиссар
https://www.economics-prorok.com/wp-content/uploads/2017/11/18269073_303.jpgУкраине не выполнила условия Внешнего инвестиционного плана.
Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о том, что в связи с невыполнением всех условий Внешнего инвестиционного плана сокращается объем финансирования на поддержку отраслей украинской экономики.
Об этом передает сегодня УНИАН.
«Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование.
Мы имеем «Контракт реформ ради инвестиций». Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей. В частности, частного инвестирования для того, чтобы обеспечить поддержку, которая могла бы быть использована в дальнейшем.
К сожалению, только одно условие выполнено.
Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны.
Этому мы не можем быть рады«, - подчеркнул Хан во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
По словам еврокомиссара, ЕС отмечает определенный позитив в реформах здоровья, образования, децентрализации, пенсионной системы и приватизации.
«Обычно эти реформы растягиваются во времени, но вам всего за год удалось достичь здесь важных результатов», - добавил европейский чиновник.
В тему:
- Еврокомиссар Йоханнес Хан обвинил президента Украины Петра Порошенко в отходе от европейских устремлений
- «Украина замедлила движение или даже делает шаги назад в сфере борьбы с коррупцией» - еврокомиссар Йоханнес Хан
Метки: Евросоюз сокращает помощь Украине, Йоханнес Хан
https://goo.gl/h3Yq9u

🤑
 показать весь комментарий
 
Спасибо,конеш..Но ! Помогите же нам избавиться от парашенки и его олигархов ! Это самое главное. Ну,дайте на него досье для суда. Его грехи и уловки. И все станет ясно. Тогда и люди все поймут.И смогут с вашей помощью выбрать достойных.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ахметка с диабетиком костьми лягут, но не допустят этого
 показать весь комментарий
 
 
Та нормально будет. Чикаго+, чем не тема?
 показать весь комментарий
 
 
ты знаешь, это все равно будет дешевле, чем ахметроттердам+
 показать весь комментарий
 
 
вне всяких сомнений,
так отротердамить страну за четыре года не удалось ни одному предшественнику.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да. На Киевэнерго посягнули пиндосы
 показать весь комментарий
 
 
как раз наоборот.. Порох хочет избавиться от угля и Енергоблоки вугільних теплових електростанцій пропонують замінити малими атомними модульними реакторами
приезд в Украину целого Министра энергетики США это не рядовой случай.. а вот Ахметке придется уменьшится в размере..
 показать весь комментарий
 
 
Твій хазяїн про це нічого чув, не бреши.
По лінку: "Про це під час ХVІ Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» сказав директор Holtec Ukraine Сергій Тараканов"
Навряд-чи малі ядерні е\с зможуть конкурувати по собівартості КВт*год з вугільними ТЕС.
 показать весь комментарий
 
 
Как говорит украинская пословица, "зрадофилы" это люди, которым и тризуб над Кремлем поставь - они скажут, что криво стоит. Они и тут находят поводы для печали. Порошенко П.А.
 показать весь комментарий
 
 
прислів'я походять з життя, а ваші стецькові крєатіви це суцільний неадекват США готові допомагати Україні розвивати енергетичну інфраструктуру, - міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 9503 яким тут боком вальцман, що ти намагаєшся пости накрутити, рекламуючи?
 показать весь комментарий
 
а Вы думаете в США мы чей уголь покупаем?

https://antikor.com.ua/articles/177275-ahmetov_kupil_ugoljnuju_kompaniju_v_ssha

ахмедка свой куш всё равно поимеет. а нам по карману бьёт.
 показать весь комментарий
 
 
Парадокс...
Многие нам хотят помогать, а вот от нашего правительства помощи народу я не вижу...
 показать весь комментарий
 
 
хде правительство？ там сидят решалы свои личных интересов
 показать весь комментарий
 
 
только хотел написать - США, Европа и т.д. все готовы помогать, только у власти черти вонючие, которые пока не дограбят народ, то не успокоятся!
 показать весь комментарий
 
 
RVP RVP, чуть выше, дал точное описание властьимущих...
 показать весь комментарий
 
 
и с не рыгопорохососами разговаривает цивилизованный мир? и с кем же из ВАШИХ общается мин энерг сша?)))
 показать весь комментарий
 
 
Чума, так разведка американская приехала, прикинули шо к чему, в марте пэтю нахутор и тогда начнут дела делать. Или ты думал, что сегодня приехал утром, а вечером от них помощ пошла？
Все тупее и тупее ты становишься😀😀😀
 показать весь комментарий
 
как начнут, если твоя богиня сказала что после выборов газ сразу в 2 раза дешевле будет?))) а мвф требует минимум 13 грн за куб, что утырки делать будете если действительно баба яга пройдет?))
 показать весь комментарий
 
 
Сколько стоит укр. газ？
Где на энергетическом рынке Украины （и вообще, где рынок то）присутствуют частные кампании, а амер говорит о развитии и этого в т.ч.
 показать весь комментарий
 
Спасибо,конеш..Но ! Помогите же нам избавиться от парашенки и его олигархов ! Это самое главное. Ну,дайте на него досье для суда. Его грехи и уловки. И все станет ясно. Тогда и люди все поймут.И смогут с вашей помощью выбрать достойных.
 показать весь комментарий
 
 
вот слава богу что президента в этот раз будет выбирать америка а не мы))) они не допустят ни юлю ни рабиновича, будет порох, он справляется со своими обязанностями. а его олигархи это беня?)))
 показать весь комментарий
 
 
Евросоюз сокращает помощь Украине из-за провала реформ - еврокомиссар
https://www.economics-prorok.com/wp-content/uploads/2017/11/18269073_303.jpgУкраине не выполнила условия Внешнего инвестиционного плана.
Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о том, что в связи с невыполнением всех условий Внешнего инвестиционного плана сокращается объем финансирования на поддержку отраслей украинской экономики.
Об этом передает сегодня УНИАН.
«Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование.
Мы имеем «Контракт реформ ради инвестиций». Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей. В частности, частного инвестирования для того, чтобы обеспечить поддержку, которая могла бы быть использована в дальнейшем.
К сожалению, только одно условие выполнено.
Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны.
Этому мы не можем быть рады«, - подчеркнул Хан во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
По словам еврокомиссара, ЕС отмечает определенный позитив в реформах здоровья, образования, децентрализации, пенсионной системы и приватизации.
«Обычно эти реформы растягиваются во времени, но вам всего за год удалось достичь здесь важных результатов», - добавил европейский чиновник.
В тему:
- Еврокомиссар Йоханнес Хан обвинил президента Украины Петра Порошенко в отходе от европейских устремлений
- «Украина замедлила движение или даже делает шаги назад в сфере борьбы с коррупцией» - еврокомиссар Йоханнес Хан
Метки: Евросоюз сокращает помощь Украине, Йоханнес Хан
https://goo.gl/h3Yq9u

🤑
 показать весь комментарий
 
 
то шатуны на кремлёвские деньхи..не видят покращення па-новому прямо сьогодні..
 показать весь комментарий
 
 
напомни ка, что ЕС сказали о рынке земли и кто там был в каких позициях. Особенно интересуюсь политикои бабы с косой, что она там продвигала.
 показать весь комментарий
 
 
Є "GOOGLE"- cпробуй...Знаєш, шо це?🤣🤣
🤑
 показать весь комментарий
 
стыдишся оглосить, вот так всегда с зрадистами.
 показать весь комментарий
 
 
ну ПРавильно , опять косатая виноВАТА, шо у будкостроителей кальсоны за....ні
 показать весь комментарий
 
 
это круто...пропали 50 лимонов.а шо скажешь про макрофинансирование со стороны ес? США готові допомагати Україні розвивати енергетичну інфраструктуру, - міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 7241
 показать весь комментарий
 
А шо, в мєтодухє вашій цього немає??!
🤑
 показать весь комментарий
 
в шоке. И стругает палки, шоб в колеса пихать
 показать весь комментарий
 
 
гамерам его проще отправить к праотцам, чем бороться с этим коррупционным болотом..дешевле..
 показать весь комментарий
 
 
І навіть сказали для чого - щоб експортувати українські енергоносії. Бути недорозвиненою сировинною колонією погано, потрібно бути досконалим постачальником природних багатств задордон США готові допомагати Україні розвивати енергетичну інфраструктуру, - міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 5227
 показать весь комментарий
 
 
а это уже как скальпелем по яичькам русне - кроме ресурсами, они же ни чем другим не торгует
 показать весь комментарий
 
 
А через пару месяцев частные компании сбегут от баснословных поборов
 показать весь комментарий
 
 
американцы не каких через колено ломали..если зададутся целью, то тикать будут ахметы с новинскими..но это только если дядюшке Сэму будет выгодно..
 показать весь комментарий
 
 
Нюнюню...
Американський бізнесмен, власник Житомирської кондитерської фабрики "ЖЛ" Ігор Бойко продовжує зазнавати тиску з боку української влади - про це заявила прес-служба бізнесмена, який вже понад місяць перебувє в Київському слідчому ізоляторі. Сьогодні поліція намагалась вивезти бізнесмена у невідомому напрямку із СІЗО, не ставлячи до відома його адвокатів.

Поліцейські намагалися силою вивеcти іноземного бізнесмена з камери, не пояснюючи, куди саме його повезуть. Як кажуть адвокати Бойка, сьогодні не було заплановано ні судових засідань, ні жодних слідчих дій. Як вдалося дізнатись UA1 з джерел в правоохоронних органах, вивезти бізнесмена з СІЗО наказав слідчий Головного слідчого управління Національної поліції Дмитро Любезніков.

Захисники Ігоря Бойка переконані: такі дії порушують права затриманого, адже про його переміщення повинні були заздалегідь повідомити адвокатів. Протизаконні дії поліції направлені на те, щоб не дати можливості Бойку бути присутнім у суді щодо апеляційної скарги на його затримання.

У прес-службі американського інвестора зазначають: це - спланована провокація поліції, яка може спричинити або чергове побиття Бойка, або його зникнення. Такі припущення не безпідставні - з огляду на те, що 1 грудня під час конвоювання бізнесмена з суду до СІЗО він був жорстоко побитий поліцією.

Зазначимо: раніше повідомлялось про погрози вбивством, які отримує Ігор Бойко від співробітників Лук'янівського СІЗО.

Сам же бізнесмен задовго до арешту зазначав, що замовниками кримінального переслідування його є глава МВС Арсен Аваков, нардеп Сергій Пашинський та президент України Петро Порошенко. Єдина мета кримінальної справи проти бізнесмена - змусити іноземця відмовитись від позову до України у Міжнародному арбітражі у Лондоні щодо захоплення та експропріації його кондитерської фабрики.
🤑
 показать весь комментарий
 
там грязное рыло пашинского..ухайдохал фабрику..и всем пох..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma
 показать весь комментарий
 
годы правления Порошенко: хуже уже некуда! Оценка экономистов ЕС.
За четыре года правления Порошенко, Яценюка, Гройсмана:
- количество экономически активного населения в Украине уменьшилось на 3,07 млн человек;
- занятого населения - на 3,28 млн человек;
- пенсионеров - на 2,5 млн.
Люди умирают или уезжают,
«Credit Suisse», швейцарский банковский конгломерат, подсчитал, что богатство каждого гражданина Украины за эти годы сократилось более чем в два раза: с 3500$ до 1563$ на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран). Сбережения людей и их доходы изымаются этой троицей и их окружением под видом «рыночной цены на газ», «экономически обоснованных тарифов», «временных налогов», «ревизии банковской системы». Индекс человеческого развития (при подсчете учитывается уровень грамотности населения страны, ожидаемая продолжительность жизни и уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения) http://hdr.undp.org/en/2018-update:
2018 год - 88 место
2017 год - 84 место
2016 год - 84 место
2013 год - 78 место Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне).
В тему - Реформы в Украине идут вспять, Порошенко саботирует борьбу с коррупцией - СМИ Дании Рейтинг стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report):
2018 год - 138 место (между Суданом и Тонго) из 156 стран мира;
2017 год - 132 место (между Ганой и Угандой);
2016 год - 123 место (между Кенией и Ганой);
2013 год - 87 место. Уровень личного богатства граждан по данным швейцарского финансового конгломерата «Credit Suisse»:
2018 год - $1563 на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран);
2013 год - $3413. Рейтинг стран мира по уровню процветания Legatum Prosperity Index - это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания:
2017 год - 112 место (между Бангладеш и Буркино-Фасо);
2014 год - 63 место.
Но у каждого в стране осталось ещё по полторы тысячи баксов. Именно на них он «має чітку візію на наступні п`ять років».
 показать весь комментарий
 
 
Как Порошенко соврамши о росте прямых иностранных инвестиций.
Трудно не согласиться с Петром Порошенко, что «сегодня в Украине уже можно увидеть результаты реформ». Особенно ярко эти «результаты» выражаются в резком сокращении прямых иностранных инвестиций.
Петр Порошенко во время визита в США (27.09.2018) на встрече с представителями американских деловых кругов заявил следующее:
«Сегодня в Украине уже можно увидеть результаты реформ, о которых говорит сам бизнес, существенно улучшился инвестиционный климат, растет количество прямых иностранных инвестиций».
Об этом факте напомнил накануне в Фейсбуке экономический эксперт Виктор Скаршевский.
Смотрим данные Национального банка Украины:
сальдо (чистый приток) прямых иностранных инвестиций в январе-августе сократилось на 27,3% (с $2 млрд в 2017 до $1,4 млрд в 2018).
Более того, за вычетом чисто бухгалтерской проводки (переоформление банками долга в уставный капитал) прямые иностранные инвестиций уменьшились с $1,6 млрд за 8 месяцев 2017 года до $1,0 млрд за 8 месяцев 2017 года.
Другими словами, прямые иностранные инвестиции в 2018 году сократились более чем в 1,5 раза.
Трудно не согласиться с Петром Порошенко, что «сегодня в Украине уже можно увидеть результаты реформ».
Особенно ярко эти «результаты» выражаются в резком сокращении прямых иностранных инвестиций.
И, конечно же, американские деловые круги на слово поверили украинскому президенту. Ведь он всегда говорит правду.
В тему:
- Еще один итог «реформ»: индекс инвестиционной привлекательности Украины упал впервые за несколько лет
- Даешь улучшение инвестиционного климата! ГПУ проводит 15 обысков в офисах «Новой почты»
https://goo.gl/n7bMfP

🤑
 показать весь комментарий
 
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma
 показать весь комментарий
 
Америка не будет помогать Украине просто так.
Даром в этом мире ничего не дается.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША готовы помогать Украине развивать энергетическую инфраструктуру, - министр энергетики Перри
 
 
 
 
 
 вверх