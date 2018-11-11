 США готовы помогать Украине развивать энергетическую инфраструктуру, - министр энергетики Перри

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри во время возложения цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
Американский чиновник отметил, что одним из средств почтить людей, которые боролись за свободу, является в том числе и обеспечение экономической свободы в Украине.
"Один из лучших и сильнейших способов это обеспечить - это развивать энергетическую инфраструктуру в Украине", - сказал Перри.
"Цель нашего визита - передать украинскому правительству, что есть как частные компании Соединенных Штатов, так и правительственные структуры США, которые готовы быть длительными партнерами на этом пути, - отметил министр энергетики США..
так отротердамить страну за четыре года не удалось ни одному предшественнику.
приезд в Украину целого Министра энергетики США это не рядовой случай.. а вот Ахметке придется уменьшится в размере..
По лінку: "Про це під час ХVІ Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» сказав директор Holtec Ukraine Сергій Тараканов"
Навряд-чи малі ядерні е\с зможуть конкурувати по собівартості КВт*год з вугільними ТЕС.
https://antikor.com.ua/articles/177275-ahmetov_kupil_ugoljnuju_kompaniju_v_ssha
ахмедка свой куш всё равно поимеет. а нам по карману бьёт.
Конфуз в Париже.
Многие нам хотят помогать, а вот от нашего правительства помощи народу я не вижу...
Все тупее и тупее ты становишься😀😀😀
Где на энергетическом рынке Украины （и вообще, где рынок то）присутствуют частные кампании, а амер говорит о развитии и этого в т.ч.
https://www.economics-prorok.com/wp-content/uploads/2017/11/18269073_303.jpgУкраине не выполнила условия Внешнего инвестиционного плана.
Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о том, что в связи с невыполнением всех условий Внешнего инвестиционного плана сокращается объем финансирования на поддержку отраслей украинской экономики.
Об этом передает сегодня УНИАН.
«Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование.
Мы имеем «Контракт реформ ради инвестиций». Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей. В частности, частного инвестирования для того, чтобы обеспечить поддержку, которая могла бы быть использована в дальнейшем.
К сожалению, только одно условие выполнено.
Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны.
Этому мы не можем быть рады«, - подчеркнул Хан во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
По словам еврокомиссара, ЕС отмечает определенный позитив в реформах здоровья, образования, децентрализации, пенсионной системы и приватизации.
«Обычно эти реформы растягиваются во времени, но вам всего за год удалось достичь здесь важных результатов», - добавил европейский чиновник.
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Метки: Евросоюз сокращает помощь Украине, Йоханнес Хан
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Американський бізнесмен, власник Житомирської кондитерської фабрики "ЖЛ" Ігор Бойко продовжує зазнавати тиску з боку української влади - про це заявила прес-служба бізнесмена, який вже понад місяць перебувє в Київському слідчому ізоляторі. Сьогодні поліція намагалась вивезти бізнесмена у невідомому напрямку із СІЗО, не ставлячи до відома його адвокатів.
Поліцейські намагалися силою вивеcти іноземного бізнесмена з камери, не пояснюючи, куди саме його повезуть. Як кажуть адвокати Бойка, сьогодні не було заплановано ні судових засідань, ні жодних слідчих дій. Як вдалося дізнатись UA1 з джерел в правоохоронних органах, вивезти бізнесмена з СІЗО наказав слідчий Головного слідчого управління Національної поліції Дмитро Любезніков.
Захисники Ігоря Бойка переконані: такі дії порушують права затриманого, адже про його переміщення повинні були заздалегідь повідомити адвокатів. Протизаконні дії поліції направлені на те, щоб не дати можливості Бойку бути присутнім у суді щодо апеляційної скарги на його затримання.
У прес-службі американського інвестора зазначають: це - спланована провокація поліції, яка може спричинити або чергове побиття Бойка, або його зникнення. Такі припущення не безпідставні - з огляду на те, що 1 грудня під час конвоювання бізнесмена з суду до СІЗО він був жорстоко побитий поліцією.
Зазначимо: раніше повідомлялось про погрози вбивством, які отримує Ігор Бойко від співробітників Лук'янівського СІЗО.
Сам же бізнесмен задовго до арешту зазначав, що замовниками кримінального переслідування його є глава МВС Арсен Аваков, нардеп Сергій Пашинський та президент України Петро Порошенко. Єдина мета кримінальної справи проти бізнесмена - змусити іноземця відмовитись від позову до України у Міжнародному арбітражі у Лондоні щодо захоплення та експропріації його кондитерської фабрики.
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За четыре года правления Порошенко, Яценюка, Гройсмана:
- количество экономически активного населения в Украине уменьшилось на 3,07 млн человек;
- занятого населения - на 3,28 млн человек;
- пенсионеров - на 2,5 млн.
Люди умирают или уезжают,
«Credit Suisse», швейцарский банковский конгломерат, подсчитал, что богатство каждого гражданина Украины за эти годы сократилось более чем в два раза: с 3500$ до 1563$ на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран). Сбережения людей и их доходы изымаются этой троицей и их окружением под видом «рыночной цены на газ», «экономически обоснованных тарифов», «временных налогов», «ревизии банковской системы». Индекс человеческого развития (при подсчете учитывается уровень грамотности населения страны, ожидаемая продолжительность жизни и уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения) http://hdr.undp.org/en/2018-update:
2018 год - 88 место
2017 год - 84 место
2016 год - 84 место
2013 год - 78 место Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне).
В тему - Реформы в Украине идут вспять, Порошенко саботирует борьбу с коррупцией - СМИ Дании Рейтинг стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report):
2018 год - 138 место (между Суданом и Тонго) из 156 стран мира;
2017 год - 132 место (между Ганой и Угандой);
2016 год - 123 место (между Кенией и Ганой);
2013 год - 87 место. Уровень личного богатства граждан по данным швейцарского финансового конгломерата «Credit Suisse»:
2018 год - $1563 на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран);
2013 год - $3413. Рейтинг стран мира по уровню процветания Legatum Prosperity Index - это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания:
2017 год - 112 место (между Бангладеш и Буркино-Фасо);
2014 год - 63 место.
Но у каждого в стране осталось ещё по полторы тысячи баксов. Именно на них он «має чітку візію на наступні п`ять років».
Трудно не согласиться с Петром Порошенко, что «сегодня в Украине уже можно увидеть результаты реформ». Особенно ярко эти «результаты» выражаются в резком сокращении прямых иностранных инвестиций.
Петр Порошенко во время визита в США (27.09.2018) на встрече с представителями американских деловых кругов заявил следующее:
«Сегодня в Украине уже можно увидеть результаты реформ, о которых говорит сам бизнес, существенно улучшился инвестиционный климат, растет количество прямых иностранных инвестиций».
Об этом факте напомнил накануне в Фейсбуке экономический эксперт Виктор Скаршевский.
Смотрим данные Национального банка Украины:
сальдо (чистый приток) прямых иностранных инвестиций в январе-августе сократилось на 27,3% (с $2 млрд в 2017 до $1,4 млрд в 2018).
Более того, за вычетом чисто бухгалтерской проводки (переоформление банками долга в уставный капитал) прямые иностранные инвестиций уменьшились с $1,6 млрд за 8 месяцев 2017 года до $1,0 млрд за 8 месяцев 2017 года.
Другими словами, прямые иностранные инвестиции в 2018 году сократились более чем в 1,5 раза.
Трудно не согласиться с Петром Порошенко, что «сегодня в Украине уже можно увидеть результаты реформ».
Особенно ярко эти «результаты» выражаются в резком сокращении прямых иностранных инвестиций.
И, конечно же, американские деловые круги на слово поверили украинскому президенту. Ведь он всегда говорит правду.
В тему:
- Еще один итог «реформ»: индекс инвестиционной привлекательности Украины упал впервые за несколько лет
- Даешь улучшение инвестиционного климата! ГПУ проводит 15 обысков в офисах «Новой почты»
https://goo.gl/n7bMfP
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Даром в этом мире ничего не дается.