 Вместо выполнения Минских соглашений Россия закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы", - Волкер

Об этом говорится в микроблоге Twitter посольства США в Украине со ссылкой на Волкера, информирует Цензор.НЕТ.
"Цель США на востоке Украины - помочь людям, о которых Россия утверждает, что заботится, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею", - говорится в сообщении.
"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", - подчеркнул Волкер.
"Так называемые "народные республики" не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой", - заявил спецпредставитель Госдепа США.
Напомним, Россия назначила "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" на 11 ноября вопреки протестам Украины и предупреждениям международного сообщества.
Якою буде ваша і наша відповідь ?
Курт Волкер у Гордона. Если вы ждете, что дипломат будет рубить фразами и удовлетворять наши радикальные настроения, то нет
Курт Волкер у Гордона.
Если вы ждете, что американский дипломат будет рубить фразами и удовлетворять наши радикальные настроения, то нет.
В интервью Курт выглядит на мой взгляд слишком дипломатичным.
Но я поняла вот что:
1. Америка знает всю хронологию событий даже лучше, чем пытаются ее "вспоминать" все участники принятия решений по российско-украинской войне.
2. Америка понимает, кто такой Порошенко и что полагаться на него в решениях серьезных вопросов бессмысленно, потому что обещать он будет Западу то, что хотят слышать там, а делать будет то, что хочет Путин.
3. В Белом Доме ждут, когда Украина начнет сопротивляться внутреннему оккупационному режиму. Зачем нам в чем-то помогать, если мы ничего не делаем для своего спасения?
4. В США прекрасно понимают гибридность "Минских соглашений". При этом не торопятся реанимировать "Будапештский меморандум". Суть одна: Россия нарушила всё и говорить с ней бессмысленно в любом формате.
5. Америка нас не оставит, нас хотят видеть сильными, свободными, цивилизованными...
...
А теперь у меня вопрос к нам: а мы сами хотим ли быть сильными, свободными, цивилизованными?
Судя по тому как селфятся поклонники алкоголика-диабетика в Кропивницком, во Львове, в Одессе, и т.д., нас все устраивает.
...
Курт Волкер дал очень дипломатичное интервью.
Сразу видно, что эмоции он умеет сдерживать.
Думаю, что так же хладнокровно будут арестованы счета Порошенко, Луценко, Косюка и т.д. Общей суммой десятилетний бюджет Украины.
...
Не смотря на то, что мне сложно общаться с дипломатами, т.к. я слишком эмоциональна, Курт Волкер мне ОЧЕНЬ нравится. Думаю, что за маской дипломатии он так же, как и тысячи украинцев видит не только яркие краски, но и акценты с нюансами.
http://ua24ua.net/liza-bogutskaya-o-chem-skazal-kurta-volkera/
🤑
Известная активистка и соратница Михеила Саакашвили Лиза Богуцкая сегодня изложила позитивные качества Юлии Тимошенко
http://ua24ua.net/liza-bogutskaya-za-chto-nugno-uvagat-yuliyu-timoshenko/
Было бы удивительно, если бы она сделала другой перевод с дипломатического языка с помощью толкового словаря Саакашвили-Тимошенко...
🤑
Полный текст минских договорняков
По твоей ссылке, дипломированный социолог
"Документ подписали участники Трехсторонней Контактной группы:
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д. Кучма
Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов
А.В. Захарченко
И.В. Плотницкий"
ВолкерХомякер, посмешите добрых людей грозными санкциями... Против двух гастрономов и кулинарии в Донецке.
2. Севастопольские пропагандоны в статье "Других инвесторов у меня для вас нет" написали о пользе санкций: "Свежие санкции США, введенные за Крым, затронули структуры «Сбербанка», бизнесменов Ковальчука и предположительно Ротенберга. Это просто очередной сигнал всему остальному российскому бизнесу. И бизнес этим сигналам внимает. Реальный посыл нового списка - показать крупным российским инвесторам: США прекрасно осведомлено о том, кто, куда и сколько инвестирует в Крым. И чтобы неповадно было. Кроме того, санкции в очередной раз высветили всем известный факт: крупные активы в Крыму покупают либо государство, либо бизнесмены максимально близкие к нему, которые уже под санкциями. Поэтому опасения российских компаний, отказывающихся работать в Крыму, небеспочвенны. Осваивать полуостров идут лишь те крупные игроки, которым опасаться уже нечего" https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/drugih-investorov-u-menya-dlya-vas-net/
3. В канун визита путина в Казахстан там разгорелся скандал в связи с огромных размеров фотографией Крымского моста. В Службе протокола президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "пришли в ужас", обнаружив на стенде черноморских курортов этот снимок, заявив: "И вы хотите, чтобы наш президент появился на этом фоне? Так дело не пойдет". В результате жарких споров было вынесено компромиссное решение - маршрут путина и Назарбаева поменять: их "провели политически безопасными залами, посвященными Ямало-Ненецкому автономному округу и Омской области". Крым токсичен https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10613450582370918434. Армянск продолжает загибаться от кислоты. Еще и завод теперь чадит по-страшному. Похоже, оставшиеся жители смирились со своей участью: "Вы все реально слепые и у вас у всех отсутствует обоняние??? Неужели никто не видит «зеленого тумана» почти что каждую ночь и едкого запаха далеко несвежего воздуха?". Комментарии: "Да, это нормально, привыкни уже", "И что????? Ну видим, ну нюхаем, ну дышим!!!!! А что делать-то??!!", "Перетравят нас тут, как собак", "Да, туманы шикарные. Вся гарь, которую только можно вообразить. Просто уже никто ничего делать не будет (+ фото)", "Кстати, странная дымка в обед стояла", "Это тот болт (фото), который на нас клали" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1061315301055311877 5. То ли кислота в Армянске дожирает банкоматы, то ли общий упадок сказывается, то ли и то и другое сразу: "Количество банкоматов РНКБ в Армянске вас устраивает? Или РНКБ по-тихому уходит?". Ответы: "Может, они просто по пи… идут из-за выбросов?", "Просто они накрываются из-за выбросов. Будут переносить в помещения", "Хотелось бы, чтоб в с. Перекоп поставили", "Нет, не устраивает. В стороне Больницы вообще ни одного нет. Чтобы снять денежку, надо бежать в центр. Очень неудобно", "Сбербанка не хватает. Хотя бы один банкомат", "100%. Очень не хватает". До оккупации о таком "изобилии" банкоматов и банков мы, конечно же, и мечтать не могли. И не только в Армянске https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1061317456390750208 (скрин).
6. В Армянске наступило утро - капли кислоты вместо росы покрыли окна. Катастрофа на месте. Ничего, кроме направления ветра, ее не регулирует https://twitter.com/KrimRt/status/1061541396153335808 7. Блэкауты тоже никуда не делись. В Симферополе искали гулящую свету: "Кто знает, куда пропал свет в Марьино? Анон". Ответы: "Съеб*лся подальше", "Переехал в город", "Сейчас мимо меня пробегал. Я говорю: возвращайся, тебя ждут в Марьино. А он побежал в сторону Абдала. Покинул нас". Прям Петросян на Петросяне Петросяном погоняет https://twitter.com/KrimRt/status/1061549662048530432 8. Севастопольские ватники продолжают обсуждать дерьмо ихтамнетов, которое они оставляют после себя по всему Крыму в местах проведения военно-террористических учений: "Вместо того, чтобы по-тихому убрать говно, нашлют тысячу троллей, заставят удалить фото, закроют нахрен темы, интернет и тыды. Такое «царство кривых зеркал» и МО - «священная корова». П.С. И совсем никакой не позор! Позор был бы, если бы НАТО насрало. П.П.С. Я сам служил в лучшей армии мира, СА, но не могу понять, как это? Насрали тупо и уехали?" https://twitter.com/Kosstik8/status/1061329780681916416 (скрин) и https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1061338843075567622 9. У Феодосии хотят отобрать галерею Айвазовского - для финального разграбления кремлинами. Видимо, не все еще сперли. Это была личная собственность Айвазовского, который завещал ее городу. Но гавани пофиг https://twitter.com/KrimRt/status/106154728602569523210. Алушта. Наноремонт дороги. ГОСТ рф: "Я, конечно, прошу прощения, и снова о дорогах! После предыдущего моего поста у нас на нижней дороге «ТИПО» начали делать дорогу. Но! Вырезали САМЫЙ АДЕКВАТНЫЙ кусок дороги, самый ровный. Для чего? Создать видимость работы? Или будет продолжение? Так как весь ужас остался нетронутым!". Самый ровный кусок дороги вырезали, чтобы вам было не с чем сравнивать, поэтому не скулите https://twitter.com/KrimRt/status/1061230046164193281
11. Любопытно наблюдать, как бесправные жители одной серой зоны стебутся над бесправными жителями другой серой зоны. Все всё прекрасно понимают: "Подскажите, будут ли в Симферополе пункты для голосования на выборах в ДНР??". Ответы: "Сутулые собаки, вперёд!", "С какого перепуга?", "А в Зимбабве разве есть выборы?", "С чего это вообще?", "Выборы без выбора?", "Почему за этот пост стыдно мне?", "При чем здесь Донецк вообще?", "Откуда такая злоба? Ппц", "(Злоба) от узости взглядов и ограниченности интеллекта" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1061585507472343041 (фото-скрин). Для справки: сегодня российские оккупанты проводят фейковые "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей https://ru.krymr.com/a/news-vybory-na-donbasse/29594176.html
12. Пообщался с знакомыми ватанами, бегавшими на "рэфэрэндум" в 2014 году и гордившиеся этим. Оказывается, по их заверениям, они в этом уже не участвовали.
P.S. До некоторых предателей что-то начинает доходить только через карман и холодильник. Это я возвращаюсь к словам кизяка Акимова, который сначала получил от оккупантов медаль "За возвращение Крыма", а теперь вдруг осознал, что Крым стал колонией, которую массово заселяют россиянами, вытесняя местных жителей, создавая здесь военную базу. Любовь предателей к оккупантам измеряется исключительно в денежном эквиваленте. Когда желудок голодно урчит, становится не до скреп и патриотического угара.@CrimeaUA1